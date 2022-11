Test du Miele Triflex HX2 Pro

Le Triflex HX2 Pro de Miele est l'aspirateur le plus puissant de la marque. C'est un appareil solide, facile à manœuvrer et capable de détecter le passage d'un tapis à un sol dur. Cependant, le petit bac à poussière et la faible autonomie de la batterie assombrissent ce qui est autrement un superbe aspirateur sans fil.

Le test en résumé

Le Triflex HX2 Pro de Miele nous a été présenté en juin 2022, et comme le Triflex HX1 a connu un tel succès, nous avions hâte de mettre à l'épreuve le dernier aspirateur de la marque. Il s'agit de l'aspirateur le plus puissant de Miele à ce jour, promettant d'être 60% plus puissant que son prédécesseur. Il se mesure à certains des meilleurs aspirateurs sans fil du marché, dont Dyson.

Fondée en 1899, Miele est l'un des principaux fabricants mondiaux d'appareils électroménagers haut de gamme, notamment de cuisinières et de fours, de produits de réfrigération, de cafetières, de lave-vaisselle et de produits de blanchisserie et d'entretien des sols. La marque a lancé son tout premier aspirateur sans fil en février 2020, qui a servi de référence pour la gamme Triflex HX2 qui a suivi. Outre l'augmentation de la puissance, il y a une différence de poids de 0,4 kg (le Triflex HX2 étant le plus léger des deux) et des variations dans les accessoires qui accompagnent les deux gammes d'aspirateurs Miele.

Miele attribue l'amélioration des performances de nettoyage à son nouveau moteur à efficacité numérique. Il fonctionne en combinaison avec la technologie Vortex de Miele et l'électro-brosse XXL Multi-Floor avec BrilliantLight (LED) pour vous aider à voir plus clairement la zone que vous nettoyez. Le batteur/brosse rotatif est lié à sa détection intelligente des revêtements de sol, réduisant la vitesse de rotation sur les sols durs - ce qui, selon Miele, permet d'économiser de l'énergie et de prolonger la durée de vie de la batterie.

Vous pouvez choisir parmi trois réglages de puissance et, selon les cas, atteindre une autonomie de 60 minutes entre deux charges. Le Triflex HX2 Pro est livré avec une batterie supplémentaire, qui peut porter l'autonomie à 120 minutes, à condition de s'en tenir au réglage le plus bas. Ceux qui optent pour les modèles Triflex HX2 ou Triflex Cat & Dog devront payer pour une batterie supplémentaire.

La conception brevetée 3-en-1 vous permet d'utiliser le Triflex HX2 comme un aspirateur vertical, un aspirateur-balai ou un aspirateur à main. Bien que cela ne semble pas être quelque chose de nouveau, c'est vraiment le cas. La conception permet un positionnement flexible du PowerUnit, en le déplaçant vers le haut ou le bas de l'aspirateur-balai, ce qui permet d'accéder aux zones difficiles à atteindre - sous les meubles, par exemple - et même de tenir l'aspirateur debout sans aide.

Il existe trois modèles différents dans la gamme Triflex HX2, mais avec des prix commençant à 600 €, ils ne sont pas bon marché. Nous avons passé en revue le Triflex HX2 Pro pour savoir s'il en vaut la peine et si cette puissance accrue permet de nettoyer facilement une maison familiale avec 3 chambres.

Miele Triflex HX2 Pro : prix et disponibilité

Le Triflex HX2 Pro de Miele est l'aspirateur phare de la gamme Triflex. Le Triflex HX2 d'entrée de gamme coûte 600 €, le Triflex HX2 Cat & Dog 700 € et le Triflex HX2 Pro 900 €. Le modèle Cat & Dog est livré avec l'électro-brosse Multi-Floor XXL avec BrilliantLight (LED), plus une brosse manuelle, tandis que le Triflex HX2 Pro comprend l'électro-brosse Multi-Floor XXL avec BrilliantLight (LED) et une batterie supplémentaire.

Miele teste tous ses appareils pour une utilisation équivalente à 20 ans. Par conséquent, si vous prenez soin de ce modèle, vous pouvez vous attendre à ce qu'il dure et justifie l'investissement initial. Tous ces modèles sont disponibles sur le site de Miele ou chez la plupart des multi-spécialistes (Darty (s'ouvre dans un nouvel onglet), Boulanger...).

Score: 4 / 5

Miele Triflex HX2 Pro : Design

Conception brevetée 3-en-1 pour la polyvalence

Brosse à rouleau souple supplémentaire pour les sols durs

Petit réservoir à poussière de 0,5 litre décevant.

À première vue, le Triflex HX2 Pro de Miele est un aspirateur plutôt beau. Sa conception brevetée 3-en-1 signifie qu'il peut être configuré comme un aspirateur-balai sans fil, un aspirateur à main sans fil et un aspirateur vertical sans fil. Le passage d'un mode à l'autre est simple : il suffit de repositionner l'unité d'alimentation principale (qui abrite le moteur, la batterie rechargeable et le bac à poussière). En mode balai, le bloc d'alimentation se trouve plus près de la poignée, tandis qu'en mode vertical, il est plus proche de la tête de l'appareil.

La gamme Triflex de Miele comporte également une batterie amovible, ce qui signifie que vous pouvez la remplacer par une batterie de rechange entièrement chargée. Cependant, seul le modèle phare Triflex HX2 Pro est livré avec deux batteries, offrant jusqu'à 120 minutes d'autonomie. Si vous avez le Triflex HX2 ou le Triflex HX2 Cat & Dog d'entrée de gamme, vous devrez acheter une batterie séparément pour 82,49€ auprès de Miele. Cela dit, avec un réservoir à poussière de seulement 0,5 litre, vous devrez peut-être interrompre régulièrement le nettoyage (comme nous l'avons fait) pour le vider. Le vidage du bac à poussière s'est avéré délicat ; nous vous conseillons de le faire à l'extérieur si vous le pouvez, pour éviter d'être englouti dans un nuage de poussière.

Le nettoyeur de sol est similaire à celui des aspirateurs Dyson, en ce sens qu'il détecte automatiquement le type de sol et réduit la vitesse de rotation sur les sols durs pour économiser de l'énergie et prolonger la durée de vie de la batterie. Toutefois, dans le Triflex HX2 Pro, cette fonction n'est disponible que sur les réglages de puissance Eco et Max lorsque l'électro-brosse XXL Multi-Floor est montée. Dans la boîte, vous trouverez également un suceur plat, une brosse à épousseter et un suceur pour meubles rembourrés.

Avec ses 3,6 kg, cet aspirateur est beaucoup plus léger que son prédécesseur, le Triflex HX1, et il est facile à manœuvrer dans la maison. Ce que nous avons trouvé particulièrement utile, c'est le rangement intégré du suceur plat et de la brosse à poussière, même si un espace de rangement pour le suceur pour meubles rembourrés aurait également été le bienvenu. Le rangement de ces accessoires n'a pas fait de différence notable sur le poids total de l'aspirateur, nous recommandons donc de les garder à bord pour plus de commodité.

Miele Triflex HX2 Pro : performances

Puissance d'aspiration impressionnante

Facile à transformer en balai, en balai vertical ou en balai à main

Le petit réservoir à poussière est difficile à vider

Selon Miele, le Triflex HX2 Pro est 60% plus puissant que son prédécesseur, le Triflex HX1 - un modèle qui nous avait déjà impressionné par sa puissance. Cette amélioration est due au nouveau moteur à efficacité numérique, qui fonctionne en combinaison avec la technologie Vortex de Miele (conception mono-cyclone) et l'électro-brosse Multi-Floor XXL pour offrir une puissance de nettoyage exceptionnelle. Le batteur rotatif (ou barre de brosse) est associé à une détection intelligente du type de sol pour réduire la vitesse de rotation sur les sols durs. Selon Miele, cela permet d'économiser de l'énergie et de prolonger l'autonomie de la batterie, mais nous avons constaté que cela permet également de protéger les sols en bois. La fonction détermine aussi automatiquement le réglage de la vitesse nécessaire, en fonction du type de sol.

La technologie de Miele a fait du Trifle HX2 Pro un rêve à utiliser lors de la transition entre les tapis et les sols durs, le niveau d'aspiration restant constant. Il est tout aussi facile de passer manuellement d'un réglage de vitesse à l'autre. Nous avons préféré les réglages Eco et Max, car nous l'avons testé sur de la moquette en laine à poils longs ; le réglage Min ne convenait pas. Cependant, lors du passage d'un réglage à l'autre, il fallait environ une seconde pour que l'aspirateur se mette en marche ou change de vitesse - un temps suffisant pour être perceptible - cet aspirateur n'est donc pas aussi réactif que certains autres aspirateurs que nous avons testés.

Pour aspirer la poussière et les débris, le Triflex HX2 Pro a excellé. Même sur le réglage le plus bas, la poussière, la farine, les fines miettes de biscuits et les céréales n'ont posé aucun problème. Et dans de nombreux cas, il n'a pas été nécessaire de revenir sur les endroits que nous venions d'aspirer ; un seul passage a suffi pour éliminer les impuretés. Ceci est facilité par la tête de sol extra-large du Triflex HX2 Pro (28 cm de large), qui permet à l'aspirateur de couvrir une plus grande surface à chaque passage.

La tête de l'aspirateur est également dotée d'une bande lumineuse le long de son bord avant, qui s'avère très utile pour éclairer les zones situées sous les meubles ou pour révéler les saletés les plus fines sur le sol dur dans les zones moins éclairées de la maison. Notez que cette fonction n'est présente que sur les modèles Triflex HX2 Pro et Triflex HX2 Cat & Dog. Miele propose également un rouleau souple Hardfloor Care pour les sols durs et un rouleau brosse Carpet Care pour les tapis et moquettes plus délicats. Cela signifie que vous devrez arrêter de passer l'aspirateur pour retirer et remplacer la brosse à rouleau en soie, mais c'est une bonne option pour ceux qui sont particulièrement soucieux de protéger leurs sols.

Malheureusement, l'électro-brosse XXL Multi-Floor a tendance à s'emmêler avec les cheveux. Pourtant il existe des aspirateurs dotés d'une technologie permettant de résoudre ce genre de problème, l'Anti Hair Wrap de Shark, par exemple.

Le passage d'un mode à l'autre est assez simple, toutes les sections de l'aspirateur étant faciles à démonter et à reconnecter. Nous avons constaté que le mode vertical était le plus adapté pour aspirer les sols, que le mode manuel convenait mieux au nettoyage des crevasses, des plinthes et des tissus d'ameublement. Le mode manuel est aussi idéal pour atteindre les coins des plafonds et les dessous des meubles.

En mode vertical, l'aspirateur fonctionne mieux avec le PowerUnit près du sol. Le centre de gravité est ainsi déplacé vers le bas, ce qui facilite les manœuvres sur le sol. Cette configuration permet également au Triflex HX2 de se tenir debout sans support, ce qui rend le rangement méga pratique.

Le Triflex HX2 Pro est livré avec une bonne sélection d'accessoires, dont un suceur pour tissus d'ameublement, un suceur plat et une brosse à épousseter, même si, dans notre foyer, c'est le suceur plat qui est le plus utile. Néanmoins, la gamme d'outils s'avérera idéale pour nettoyer les tissus d'ameublement, aspirer la saleté entre les plis d'une paire de rideaux, et aspirer les plinthes, également. Pour le rangement, le Miele inclut un porte-accessoires sur le tube d'aspiration, ainsi que sur le support mural.

Notez que le bac à poussière de 0,5 litre de l'aspirateur est petit. Nos moquettes en laine à l'étage sont relativement récentes, et nous avons constaté que nous devions vider le bac au moins une fois entre l'aspiration de cet étage et celle des escaliers et du rez-de-chaussée. Le bac à poussière s'est également avéré un peu difficile à vider ; vous devez retirer le bac à poussière de l'unité principale, puis ouvrir le couvercle en le tournant pour retirer le filtre et la saleté.

Lors des tests, le bruit de la Triflex HX2 Pro se situait entre 54 et 58 dB, alors que nous faisions glisser les réglages de puissance en utilisant la tête de sol. Ce niveau est nettement plus faible que celui enregistré lors de l'utilisation des accessoires, que nous avons mesuré entre 5dB et 63dB. Le niveau de bruit attendu pour un aspirateur est d'environ 70dB, donc le Triflex HX2 Pro de Miele est moins susceptible d'irriter, si le bruit est important pour vous.

Score : 4 / 5

Triflex HX2 Pro : autonomie

L'autonomie de la batterie varie de 11 à 28 minutes, selon le réglage de la puissance.

Il faut 4 heures pour recharger complètement la batterie

Une batterie supplémentaire est incluse

Miele affirme que le Triflex HX2 Pro offre jusqu'à 120 minutes d'autonomie, en utilisant les deux batteries. Avec le réglage le plus bas et une seule batterie, le HX2 Pro n'a duré que 27 minutes et 14 secondes, tandis qu'avec le réglage de puissance maximale, l'autonomie n'était que de 11 minutes et 23 secondes. Nous avons préféré alterner entre les réglages Eco et Max dans notre foyer, ce qui a permis à la batterie de durer environ 19 minutes.

Un témoin lumineux clignote pendant une minute environ pour annoncer que l'aspirateur va s'éteindre. C'est utile car cela vous donne juste assez de temps pour descendre les escaliers et trouver la batterie de rechange, dont vous aurez besoin pour aspirer une maison de 3 chambres sur 2 étages.

Une batterie supplémentaire est incluse dans la boîte du Triflex HX2 Pro, ainsi qu'une station de charge séparée. L'essentiel est de s'assurer que cette deuxième unité est toujours chargée et prête à fonctionner, afin que vous puissiez nettoyer sans interruption. Notez qu'une deuxième batterie n'est pas disponible en standard avec les modèles Triflex HX2 et Triflex Cat & Dog ; pour une autonomie supplémentaire, vous pouvez acheter une deuxième unité pour 82,49€ auprès de Miele. Il faut 4 heures pour recharger complètement chaque batterie.

Score: 3.5 / 5

Miele Triflex HX2 Pro : bilan

Swipe to scroll horizontally Catégorie Commentaires Score Rapport qualité-prix Le Triflex HX2 Pro de Miele est un aspirateur haut de gamme dont le prix est élevé mais construit pour durer. 4 / 5 Design Il est très facile à manier et à transformer en aspirateur vertical, en aspirateur-balai ou en aspirateur à main. Le bac à poussière est juste petit et les brosses à rouleau supplémentaires ne sont pas adaptées. 3.5 / 5 Performance Puissance d'aspiration impressionnante, ramassage fantastique des débris et facilité d'utilisation. Une technologie anti-cheveux ou similaire serait utile. 4 / 5 Autonomie Le fait qu'il y ait deux batteries est une bonne chose, mais l'autonomie n'est pas très bonne sur les réglages de vitesse préférés. 3.5 / 5

Faut-il l'acheter ?

Achetez-le si...

Vous voulez un aspirateur vertical avec la possibilité de le convertir en aspirateur à main. Grâce à sa conception 3 en 1, le Triflex HX2 Pro de Miele se transforme en aspirateur vertical sans fil, en aspirateur-balai ou en aspirateur à main. Il peut même se tenir debout sans aide, ce qui est idéal pour gagner de l'espace de rangement.

Vous disposez d'une variété de différents types de sols Le Triflex HX2 Pro de Miele ajuste automatiquement les paramètres de vitesse lors de l'utilisation de l'électrobrosse Multi-Floor XXL sur les tapis et les sols durs, afin de pouvoir aspirer le sol plus efficacement.

Vous voulez un aspirateur silencieux Si vous n'êtes pas un fan des appareils bruyants, le Triflex HX2 Pro de Miele vaut la peine d'être considéré. Le niveau sonore le plus élevé que nous ayons enregistré est de 63dB, et ce, en utilisant un accessoire.

Ne l'achetez pas si...

Vous avez un budget serré Avec des prix commençant à 600 € pour le Miele Triflex HX2 Flash, c'est l'un des aspirateurs sans fil les plus chers du marché. Si vous avez un budget limité, nous vous recommandons de vous tourner vers un Numatic Henry ou un aspirateur Shark.

Vous avez une grande maison à nettoyer Oui, le Triflex HX2 de Miele est équipé de deux batteries, mais le bac à poussière est décevant par sa petite taille et devra être vidé bien trop fréquemment dans les grandes maisons familiales.

Vous n'êtes pas fan d'une surenchère d'accessoires Le Triflex de Miele est livré avec trois accessoires et deux barres de brosses supplémentaires à l'électro-brosse Multi-Floor XXL, ce qui est beaucoup pour un seul aspirateur.

Testé en octobre 2022