Test du clavier gaming « Roccat Pyro RGB »

Le clavier de jeu Roccat Pyro RGB impressionne immédiatement par sa finition métallique élégante et ses touches ultra-réactives. Le RGB personnalisable est parfaitement géré, et contraste joliment avec le design entièrement noir du clavier. À tout cela s’ajoute d’autres fonctions comme un curseur de volume et un « Game Mode » totalement modifiable, autant de qualité qui font de ce clavier RGB un outil fantastique, avec seulement quelques inconvénients mineurs.

Le Roccat Pyro RGB en résumé

Dès que nous avons déballé le clavier gaming Roccat Pyro RGB, nous avons eu un bon pressentiment. Bien qu’il soit construit à partir du même boîtier plastique que le Roccat Magma, le Pyro se distingue immédiatement par une finition en bronze sous les touches. Cela confère au Pyro un look et une sensation beaucoup plus élégants et professionnels.

Le Pyro impressionne d’emblée par sa fonctionnalité RGB remarquablement claire et nette. L’effet contraste merveilleusement avec la finition noire du clavier et de ses touches. Nous préférons le RGB ici, contrairement au Magma, où l’effet était un peu trop important par rapport à la base translucide du clavier.

(Image credit: Future)

Sans surprise, le RGB du Pyro est entièrement personnalisable. Il y a une gamme d’options à choisir, et vous êtes en mesure de déterminer la luminosité et la vitesse que vous souhaitez. Certaines de ces options supplémentaires sont cependant un peu gadgets, et nous avons trouvé que l’option traditionnelle de vague arc-en-ciel était la plus agréable à l’œil.

L’option RGB n’est qu’un début. Quelles sont les performances du clavier ? En bref, elles sont fantastiques. Le Roccat Pyro est parfait pour la frappe. Le retour d’information tactile et sonore de ce clavier mécanique est très agréable. Taper du contenu assez long sur le Pyro est un plaisir, et c’est pourquoi il est facile de le recommander aux écrivains et auteurs de tous bords.

(Image credit: Future)

Le prix du Roccat Pyro est peut-être un peu élevé pour certains, mais nous pensons qu’il est juste pour ce que vous obtenez avec cet excellent clavier. À 99,99 euros, le Pyro est presque deux fois plus cher que le Roccat Magma, mais beaucoup moins cher que le clavier tenkeyless Roccat Vulcan TKL Pro.

Le Pyro se situe donc quelque part au milieu en termes de qualité de fabrication et de fonctionnalité. Mais cela ne veut pas dire que Roccat a vendu le Pyro au rabais. Alors que le Vulcan excelle avec sa superbe finition haut de gamme, l’expérience de frappe sur le Pyro est comparable. Cela fait de ce clavier mécanique un excellent choix si vous recherchez une qualité proche du haut de gamme sans avoir à vider votre porte-monnaie.

(Image credit: Future)

Les touches vives et réactives du Pyro sont également parfaites pour jouer. Chaque touche se remet en place sans effort à chaque fois grâce à son point d’actionnement de 2,0 mm, offrant une résistance proche de zéro pour une expérience de jeu optimal. Il s’agit d’une caractéristique particulièrement importante pour le jeu compétitif, comme dans les jeux de tir tels que Overwatch et Call of Duty : Warzone.

Comme il s’agit d’un clavier avec des commutateurs mécaniques linéaires, le pyro se révèle être plutôt bruyant. Tout dépend évidemment du lieu où vous l’utiliser, cela pourrait être un endroit où les claviers plus silencieux, comme le Roccat Magma, ont un avantage sur le Pyro. Le son produit par une pression sur la barre d’espace est particulièrement fort. En tant que tel, le Pyro pourrait taper sur les nerfs des personnes avec lesquelles vous vivez, ce qui est un point à garder à l’esprit si vous êtes en train d’évaluer toutes les options.

Alors que le Pyro est certainement un excellent choix pour un premier achat de clavier mécanique, il manque naturellement quelques caractéristiques, que d’autres claviers plus chers ont à offrir. Tout d’abord, les touches ZQSD ne sont pas incurvées, texturées ou différenciées d’une quelconque manière. Cela peut s’avérer être un problème lors des moments de compétition intense, surtout si vous êtes un peu nouveau dans l’environnement. Ce n’est en aucun cas un facteur de rupture, mais quelque chose à garder à l’esprit surtout si vous ne prévoyez pas d’acheter des touches spécialisées séparément.

(Image credit: Future)

Cependant le Roccat Pyro possède d’autres caractéristiques qui méritent d’être mentionnées. Il y a une roue de contrôle du volume dans le coin supérieur droit du clavier, ce qui est objectivement agréable. Elle est un peu trop proche des touches du pavé numérique à notre goût — votre pouce frôlera inévitablement la touche moins lors du réglage du volume — mais on s’y habitue facilement après une utilisation prolongée.

En toute honnêteté, nous souhaiterions presque que le numpad ne soit pas là. Il ajoute une quantité considérable d’encombrement au Pyro, augmentant ainsi la quantité d’espace qu’il prend sur votre bureau. D’un autre côté, c’est lié à la nature polyvalente du Pyro. C’est un excellent clavier de jeu, mais le pavé numérique peut évidemment être utile pour le travail.

(Image credit: Future)

Le Roccat Pyro ne manque cependant pas de rappeler qu’il s’agit avant tout d’un clavier pour jouer. Comme les autres claviers Roccat, le Pyro est doté d’un mode jeu intégré qui peut être activé ou désactivé à tout moment. L’option Game Mode peut empêcher l’activation involontaire de raccourcis pendant que vous jouez.

Par exemple, le verrouillage des majuscules se transforme en fonction Easy-Shift par défaut, ce qui vous évite de taper accidentellement en majuscules, ce qui aurait pu être un problème dans les jeux à forte communication comme les MMORPG, les stratégies en temps réel et les jeux de tir. Easy-Shift peut également débloquer une variété de raccourcis pour les touches ZQSD, ce qui en fait une fonction de jeu étonnamment robuste.

Achetez-le si…

Vous voulez vous acheter un clavier mécanique

Il est difficile de battre le Roccat Pyro comme clavier de jeu mécanique d’entrée de gamme, surtout à son prix relativement abordable.

Vous voulez savoir ce qu’il en est de la fonctionnalité RGB.

La fonctionnalité RGB du Pyro est tout simplement magnifique et complète parfaitement la finition noire du clavier.

Vous n’êtes pas prêt à payer un prix à trois chiffres

Il existe des claviers mécaniques plus chers avec des fonctionnalités supplémentaires que le Roccat Pyro ne propose pas, mais la simplicité et le prix abordable du Pyro sont des raisons suffisantes pour l’acheter.

Ne l’achetez pas si…

Vous voulez quelque chose de plus robuste

Comme nous l’avons mentionné, si vous recherchez le clavier mécanique le plus complet, vous ne le trouverez pas avec le Pyro, dans ce cas vous pouvez chercher ailleurs.

Vous avez un budget plus serré

Même si le Pyro n’est pas très cher, il reste à un niveau de prix qui peut être trop élevé pour certains, surtout si vous êtes un nouvel acheteur.