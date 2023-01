Attention de ne pas faire trop d'exercice en 2023

Vous faites partie des nombreuses personnes qui n'aiment pas faire de l'exercice ?Vous imaginez peut-être que c'est une heure épuisante de douleur et de transpiration qui vous attend, une punition pour toutes ces collations peu saines, ou un mal nécessaire, mais assorti d'une expérience horrible.

Beaucoup de gens voient l'exercice ainsi, et cela les empêche de lacer leurs meilleures chaussures de course ou de fermer les anneaux sur leur Apple Watch parce qu'ils ne peuvent pas supporter l'idée d'une autre course horrible. Cependant, si vous voulez faire de 2023 l'année la plus saine de votre vie, il est bon de savoir que l'exercice ne doit pas nécessairement être difficile ou intense. Les études montrent que faire quelque chose que l'on aime, un peu et souvent, est la clé pour conserver l'habitude de s'entraîner.

Un article publié dans la revue Frontiers in Psychology (s'ouvre dans un nouvel onglet) explique ce qu'il faut pour que les gens conservent l'habitude de s'entraîner. Les chercheurs, issus d'universités américaines et portugaises, écrivent que "des décennies de rapports ont montré que les clubs de santé enregistrent des taux d'abandon élevés, en particulier au cours des trois à six premiers mois de pratique".

Les chercheurs ont conclu que le plaisir de faire de l'exercice joue un rôle important dans le maintien d'une habitude, écrivant que "le plaisir peut affecter de manière substantielle les perceptions individuelles de [l'exercice], le renforçant ainsi (lorsqu'il est perçu comme intéressant ou agréable) ou l'évitant (lorsqu'il est perçu comme désagréable, inintéressant ou ennuyeux), influençant l'engagement et la participation à l'exercice".

Ainsi, pour maintenir un régime d'entraînement régulier, la volonté ne suffit pas. L'exercice doit être agréable et amusant.

Un excellent moyen de rendre l'exercice agréable, surtout pour les débutants, est de pratiquer un passe-temps ou une activité qui vous fait sortir, comme le vélo (qu'il s'agisse d'un vélo à pédales classique ou de l'un des meilleurs vélos électriques), la pratique d'un sport que vous aimez ou simplement la marche. Marcher pour perdre du poids est incroyablement facile à intégrer dans votre vie : c'est une activité de faible intensité, à faible impact, et vous pouvez passer le temps grâce à un livre audio ou un podcast que vous aimez. Apple Fitness+ propose des séances audio "Time to Walk", dans lesquelles des entraîneurs et des célébrités enregistrent des histoires personnelles conçues pour être vécues lors d'une balade.

Lorsqu'il s'agit de s'épuiser et de considérer l'exercice comme désagréable, je suis aussi coupable que quiconque : je me force parfois à aller à la salle de sport ou à me lancer dans une course exigeante lorsque mon niveau d'énergie est faible. Mes scores de batterie corporelle et de préparation à l'entraînement sur la meilleure montre Garmin peuvent être au plus bas, et je ne parviens généralement pas à soulever la quantité de poids ou à atteindre le temps que je me suis fixé pour ce jour-là. Lorsque cela se produit, je termine la séance déçu et abattu, en me demandant pourquoi j'ai pris la peine de la faire.

Ce qui aide, c'est un changement d'état d'esprit. Si je n'ai vraiment pas envie d'aller à la salle de sport ou de courir une distance spécifique, je peux changer les choses en faisant une petite course, en laissant peut-être ma smartwatch à la maison. Sans chronométrage et sans surveillance, je cours à mon propre rythme, je m'arrête et je m'étire près de la rivière, je profite de la vue sans craindre de ruiner mes statistiques sur Strava.

Par ailleurs, si je ne suis pas en forme, je m'arrange parfois pour aller faire de l'escalade avec des amis ou m'inscrire à un cours de yoga. Je ne suis pas mon programme de fitness préétabli, mais je fais quand même de l'exercice et je m'amuse. Vous pourriez libérer du temps pour faire de la randonnée le week-end, ou faire une séance d'entraînement de faible intensité de dix minutes devant la télévision, au lieu de passer une heure dans une salle de sport.

Si vous débutez, il est important de savoir qu'en étant flexible avec vos objectifs et en appréciant les entraînements faciles, vous pouvez faire de l'exercice une partie de votre vie, plutôt qu'une punition occasionnelle. Si vous vous arrêtez après 20 minutes lorsque les choses deviennent inconfortables, ce n'est pas grave. Après tout, ce sont 20 minutes de plus que si vous n'aviez rien fait.

Bien entendu, ces conseils ne conviennent pas forcément à ceux qui s'entraînent pour un objectif spécifique, comme un marathon, ou à ceux qui suivent un programme strict de prise de masse musculaire. Mais si vous avez du mal à aimer l'exercice et à vous y tenir, ne vous découragez pas : allez-y doucement, trouvez une activité que vous aimez et arrêtez quand elle devient désagréable. La science dit que vous aurez plus de chances de revenir pour une nouvelle tentative.