Twitter : un nouveau bug restaure les tweets supprimés

Sur Twitter, l’imprévisible fait maintenant partie du quotidien des utilisateurs depuis l’arrivée d’Elon Musk. Même si le milliardaire américain a quitté le poste de PDG en nommant Linda Yaccarino à sa place, le réseau social ne s’est pas réparé par magie du jour au lendemain. Twitter qui a officiellement été absorbé par X Corp a effectivement un nouveau bug particulièrement gênant pour les utilisateurs.

Avec ce nouveau bug, d’anciens tweets et retweets supprimés sont mystérieusement ressuscités. Pour vous donner un ordre de grandeur, un utilisateur du nom de Dick Morrell a ainsi vu 34 000 de ses tweets être restaurés sur la plateforme. Il avait volontairement supprimé ces tweets en novembre 2022. « En novembre dernier, j'ai supprimé tous mes tweets. Chacun. J'ai ensuite exécuté Redact et supprimé tous mes likes, mes photos et mes retweets », indique-t-il. C’est donc un problème de grande ampleur, surtout pour ceux qui avaient supprimé les tweets et les retweets pour une bonne raison.

Certains tweets ressuscités avaient été postés il y a déjà trois ans. Mais alors, pourquoi Twitter est-il allé chercher des tweets et des retweets aussi anciens ? Ne sont-ils pas censés être archivés et hors d’accès ? Non seulement des tweets et retweets supprimés refont surface, mais cela est aussi surtout inquiétant pour les utilisateurs.

Nous ne savons pas exactement pourquoi ces tweets supprimés sont ressuscités et Twitter n’a pas encore officiellement communiqué à ce sujet. Certains pensent que c’est à cause des outils qui ont été utilisés pour les supprimer tandis que d’autres estiment que le problème vient des serveurs de Twitter qui changent régulièrement. En effet, ce problème semble concerner uniquement les utilisateurs qui ont supprimé en masse des tweets comme Dick Morrell et ses 34 000 tweets. Ce dernier affirme d’ailleurs que des centaines d’utilisateurs sont aussi concernés par ce bug.

Après la faille de sécurité qui a rendu publics des tweets privés, ce nouveau bug pose un véritable problème de confidentialité. Les utilisateurs concernés espèrent donc que Twitter ne tardera pas à corriger ce bug.