La Surface Pro X est presque à moitié prix sur Microsoft Store

La tablette hybride Microsoft Surface Pro X première du nom n'avait pas vraiment convaincu à sa sortie en 2019. Sa puce maison SQ1 fabriquée en partenariat avec Qualcomm s'est révélée bien en dessous des attentes et des applications avaient des problèmes de compatibilité avec le concept d'ordinateur-tablette, notamment à cause de l'architecture ARM. L'année suivante, le géant américain a remis le couvert avec une nouvelle Surface Pro X équipée de la puce SQ2, plus puissante et déjà plus convaincante avec une autonomie en hausse. Elle devrait faire tourner les regards des clients en quête d'un PC 2 en 1 ultra mobile.

L'appareil se dote ici d'un écran tactile de 13 pouces PixelSense, avec une dalle IPS qui affiche des couleurs éclatantes. La résolution de 2880x1920 pixels permet de délivrer de très beaux détails depuis chaque photo ou vidéo projetée. Elle est dans cette configuration équipée d'une connectivité 4G+ via carte SIM ou eSIM pour accentuer le côté ultra mobile. Côté stockage, vous avez le droit à un SSD de 512 Go pour des chargements rapides de vos fichiers multimédia et de 16 Go de RAM pour une fluidité à toute épreuve. L'ensemble est logé dans un châssis en métal étonnamment fin et léger. Déverrouillez votre appareil grâce à la reconnaissance faciale Windows Hello.

Côté connectiques, deux ports USB-C se trouvent sur le côté gauche, et à l'opposé se trouve le Surface Connect. Ce produit ravira les utilisateurs qui cherchent le côté mobile et pratique sans forcément vouloir un ordinateur portable, pour une utilisation bureautique et multimédia.