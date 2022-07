Ce PC Portable équipé d’une AMD Radeon RX 6700M subit une baisse de prix de 400€

L’ordinateur est propulsé par une des dernières cartes graphiques de chez AMD, la RX 6700M. Son équivalent chez Nvidia est la RTX 3070, et peut donc faire tourner tous les jeux récents confortablement et sans sourciller. Le GPU est bien aidé par 16 Go de RAM, qui permet d’exécuter toutes les tâches les plus lourdes, ainsi que par le processeur AMD Ryzen 7 5800H.

Les jeux sont affichés grâce à une dalle IPS Full HD de 15,6 pouces. L’IPS affiche la plus large gamme de couleurs, ce qui en fait un atout non négligeable lorsque vous souhaitez sublimer au mieux vos jeux solo. Mais cet écran est surtout doté d’une fréquence de rafraichissement monstrueuse de 240 Hz, de quoi attirer la curiosité des joueurs de FPS au gameplay nerveux, qui sont donc à la recherche de la plus haute fluidité possible. La résolution Full HD, encore largement utilisée dans l’univers du gaming, permet de ne pas trop tirer sur votre carte graphique, et d’afficher ainsi les plus hauts graphismes.

L’ordinateur est équipé d’un SSD nouvelle génération de 512 Go NVMe, qui offre un très haut débit. Vos titres préférés se chargeront en un éclair, fini l’attente.

(opens in new tab) MSI Delta 15,6" AMD Radeon RX 6700M | -28% | 999,99€ (au lieu de 1399,99€) (opens in new tab)

Ce deal est à aller chercher sur Cdiscount. Vous bénéficiez d’une première promotion de 300€. Il vous suffit ensuite de rentrer le code promotionnel VIPINFO100 pour bénéficier de 100€ de réduction supplémentaire. Le rapport qualité-prix devient excellent pour un ordinateur portable gaming qui durera dans le temps. Ses spécifications techniques situés entre le milieu et le haut de gamme vous permettront de jouer à Cyberpunk 2077, Battlefield 2042, ou encore à Red Dead Redemption 2 sans problème.