Ce moniteur gaming plaira à tous les amateurs de FPS - et il est actuellement disponible à prix très bas

L’Asus TUF Gaming VG249Q1A est un moniteur classique, mais doté de tout ce qu’un joueur PC a besoin. L’écran relativement compact de 23,8 pouces tient sur n’importe quel bureau. Sa conception sobre apportera tout de même une touche geek à votre pièce, grâce à ses bords racés.

L’écran délivre une définition Full HD au format classique 21 :9 en dalle IPS. La résolution 1920 x 1080 pixels est encore largement utilisée dans l’univers du gaming, et permet d’afficher les plus hauts paramètres graphiques si vous avez une configuration qui tient difficilement les résolutions supérieures.

L’écran prend en charge la technologie AMD FreeSync Premium, bien pratique pour les joueurs disposant d’une carte graphique AMD. Cette fonctionnalité synchronise la fréquence de rafraichissement de l’écran à celle envoyée par le GPU. Cela atténue les effets désagréables de déchirures d’images et de saccades. D’ailleurs, le taux de rafraichissement de l’écran atteint 165 Hz. Les joueurs de FPS au gameplay nerveux comme Call of Duty : Warzone, Battlefield 2042 ou encore Rainbow Six Siège: Extraction apprécieront cette grande fluidité. A condition bien sûr que leur matériel puisse suivre.

La dalle IPS permet d’obtenir une grande gamme de couleurs, par rapport aux autres dalles TN et VA, aux couleurs plus ternes. Pour couronner le tout, le temps de réponse de seulement 1 ms permet de composer avec une latence quasi inexistante. Idéal pour obtenir l'avantage dans les sessions multijoueurs de tout ordre.