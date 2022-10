Amazon vous offre 120€ de remise sur l’Apple Watch 7

L’Apple Watch Series 7 est le modèle 2021 d’une désormais longue série de montres connectées de la marque à la Pomme. La surface de l’écran a augmenté de 20% et la smartwatch est certifiée IP6X, ce qui veut dire qu’elle est étanche à la poussière ainsi qu’à l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur. Son magnifique écran OLED, plus grand, est capable d’afficher d’avantage d’informations. On peut tout faire maintenant avec son Apple Watch, comme écrire un SMS, regarder ses photos, naviguer sur Internet…

Les amateurs de vélo, particulièrement, apprécieront son mode cyclisme amélioré et sa capacité à détecter les risques de chute ou de dangers potentiels sur la route.

Elle intègre un GPS très précis qui vous indique la distance parcourue, le temps d’effort et la fréquence cardiaque moyenne.

Elle apparaît également comme un compagnon idéal pour surveiller votre santé. Elle dispose en effet d’un électrocardiogramme et d’un système de surveillance de l’oxygène dans le sang. Elle est capable de repérer les signes avant-coureurs de fibrillation auriculaire.