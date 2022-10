Bon plan Amazon : l’Apple Watch SE GPS voit son prix baisser aujourd'hui

Dotée de presque toutes les fonctions clés recherchées dans une Apple Watch premium, la version SE se montre nettement plus abordable, en faisant l’impasse sur certaines fonctionnalités santé.

Pour autant, vous bénéficiez d’un nouveau sonomètre qui vous avertit lorsque le volume audio se révèle trop fort. Elle est capable d’établir un suivi du sommeil, une option considérée comme indispensable désormais. Elle se dote aussi d’un altimètre exploitable continu, pratique pour rendre vos randonnées plus agréables et optimiser vos entrainements de course à pied.

Elle se veut moins orientée fitness et santé que les modèles plus haut de gamme, mais elle constitue une alternative de choix pour les utilisateurs qui estiment ne pas avoir besoin des fonctionnalités avancées de l'Apple Watch Series 7. En contrepartie, elle demeure capable de vous envoyer des alertes en cas de chute et des avertissements dès l’apparition d’une anomalie du rythme cardiaque.

De plus, elle peut être configurée à distance à partir de votre iPhone. La Watch SE devient ainsi une véritable extension de votre smartphone.

La Watch SE étant dépourvue de l’affichage permanent, la montre connectée peut rester active de 24 à 36 heures, à partir d’une charge complète.

Néanmoins, ne pensez pas qu’il s’agit d’une Apple Watch au rabais. Certes, il a fallu faire des concessions pour la proposer à un tarif abordable, mais elle est bien capable d’analyser le sommeil, de surveiller la qualité des gestes barrières comme le lavage des mains, de proposer une grande variété de sessions d’entraînements, et elle met bien en valeur l’application sportive Fitness Plus.