Pourquoi la transformation numérique est-elle si importante ?

La transformation numérique peut avoir un impact sur tous les domaines de l'entreprise. Dans le département des finances, par exemple, l'apprentissage automatique peut simplifier des processus manuels tels que le suivi des factures. Et pour les spécialistes du marketing, il ne fait aucun doute que le cloud computing a un impact sur la manière dont les fichiers sont stockés et accessibles.

Pourtant, pour certaines entreprises, la transformation numérique est plus vue comme un concept ou quelque chose à étudier et à analyser, sans pour autant devenir partie intégrante de leurs plans de développement. L'une des raisons à cela est que certaines entreprises craignent parfois que des perturbations ne viennent affecter le service clientèle, les ventes ou le support, entre autres domaines. Cependant, éviter la transformation numérique est une des meilleures manières de courir au désastre.

Les technologies de rupture sont importantes pour plusieurs raisons essentielles. Les facteurs importants à retenir ici sont que la technologie n'est pas perturbatrice en soi, car ce sont les workflows, les employés, les clients et les partenaires qui en bénéficient le plus.

Il peut être facile d'analyser et de suivre les nouvelles technologies par curiosité ou par intérêt, mais lorsque ces technologies deviennent disponibles, elles peuvent avoir un impact considérable sur la façon dont une entreprise fonctionne au quotidien.

1. Les workflows de l’entreprise sont améliorés

La transformation numérique peut avoir un impact important sur une entreprise lorsqu'il s'agit d'automatiser les workflows. En effet, certaines des technologies les plus disruptives, telles que le machine learning, les assistants vocaux comme Amazon Alexa et l'intelligence artificielle, contribuent à automatiser des tâches banales et à améliorer le fonctionnement de l’entreprise.

Un exemple très parlant concerne l'automatisation des ventes. L'intelligence artificielle peut aider à suivre les appels de démarchage commercial et même à analyser les journaux d'appels de vente réels pour voir si le processus de vente est suivi correctement. Les responsables peuvent ainsi recevoir des rapports sur les journaux d'appels (transcrits par des robots) et ajuster les procédures de travail. Lorsque les workflows s'améliorent, les ventes dans l'entreprise augmentent grâce aux nouvelles avancées technologiques.

2. Les clients le remarquent

Un avantage secondaire de la transformation numérique - mais qui est aussi d'une importance capitale - est que les clients remarqueront souvent quand une entreprise adopte de tels changements. Le fait d'être dynamique peut indiquer aux clients qu'une entreprise va de l'avant en adoptant de nouvelles technologies, et même qu'elle se préoccupe de ses clients en facilitant la communication et l'automatisation.

Les clients remarquent quand les entreprises rationalisent leur service clientèle en utilisant le machine learning et l'intelligence artificielle. Ils remarquent également qu'il est plus facile d'accéder au service d'assistance client lorsqu'une entreprise adopte de nouvelles technologies et de nouveaux logiciels liés à la gestion de la clientèle.

Et cela a un effet boule de neige. Plus vous transformez votre entreprise et déployez des technologies disruptives, plus les clients considéreront que la marque et le segment dans lequel vous évoluez suivent les tendances.

3. Les employés s’impliquent davantage

Un autre avantage accessoire de la transformation numérique est lié à une plus grande implication des employés.

Il est toujours étonnant de constater ce phénomène dans n'importe quelle entreprise. Avec une nouvelle innovation, telle que la communication collaborative, les signes sont évidents : les employés discutent plus souvent des projets et ont tendance à parvenir plus rapidement à un consensus.

Cependant, avec une technologie de rupture comme la 5G, cela signifie également que les employés auront un accès plus fiable, rapide et fluide à une connexion et à partir d'un plus grand nombre de terminaux. Avec le machine learning, il y a de profonds changements dans de nombreux domaines de l'entreprise, mais les employés pourront utiliser les outils d'IA pour une messagerie plus automatisée ou les aider à communiquer d'une autre manière. Ce type de transformations dans des secteurs d'activité comme la finance ou le marketing permet également aux employés de faire plus facilement leur travail.

4. La culture change et progresse

Lorsqu’une culture d'entreprise n’évolue pas, cela peut causer des problèmes dans chaque service et à chaque employé. Il suffit de penser aux entreprises qui ont adopté la transformation numérique, telle qu'Apple et Microsoft. Un de leurs points communs est une volonté de s'améliorer et de progresser grâce à la transformation numérique.

Le nouveau siège social d'Apple en est un exemple. La conception du bâtiment - qui ressemble un peu à une soucoupe volante - intègre des espaces de travail collaboratifs où les employés peuvent se connecter et partager des idées. Cela favorise la culture de l'entreprise, car tout le monde est sur la même longueur d'onde et travaille de manière plus collaborative.

Un environnement collaboratif bénéficie des technologies disruptives telles que le Wi-Fi 6 (pour des connexions plus rapides et plus fiables aux postes de travail), les paperboards numériques et les nouveaux designs de mobilier de bureau. Plus important encore, la culture des employés évolue et progresse.

5. Les coûts diminuent

En étant réaliste, la raison sous-jacente d’engager une entreprise dans une transformation numérique est en fin de compte liée au coût. Les nouvelles technologies telles que le machine learning, la réalité augmentée, l'analyse des données et le cloud computing ne sont pas seulement intéressantes et efficaces - elles tendent à réduire les coûts opérationnels.

La réalité augmentée, par exemple, permet aux employés de tester et d'évaluer de nouvelles procédures et de nouveaux produits sans avoir à les fabriquer ou à les acheter (ils en utilisent une version virtuelle). L'informatique dématérialisée signifie que le stockage peut être géré par des fournisseurs externes, ce qui libère les employés internes qui peuvent ainsi travailler sur d'autres projets et moins se soucier des problèmes techniques.

6. Les dirigeants et les actionnaires sont motivés

Un impact intéressant de la transformation numérique est qu'elle motive l'équipe de direction, les actionnaires et les partenaires de l'entreprise. Il y a un avantage évident à positionner une entreprise comme n'étant pas seulement consciente des tendances, mais comme s'améliorant et se développant grâce à elles, car cela peut attirer de nouveaux talents et aider l'équipe de direction à envisager de nouvelles opportunités et possibilités de croissance. Avec le cloud computing, par exemple, une fois que les entreprises existantes bénéficient d'un accès au stockage plus facile et plus fluide, cela peut faire naître de nouvelles idées pour d'autres lignes de produits, de nouveaux départements, voire de nouvelles entreprises.

En fin de compte, la transformation numérique ne suffit pas à elle seule à apporter des changements opérationnels et à créer une nouvelle façon de faire des affaires. Ce qui a vraiment le plus d'impact, c'est lorsqu’elle s’ajoute aux processus existants. Le véritable bénéfice est obtenu lorsque ceux-ci sont déjà bien adaptés à l’entreprise, et qu'ils sont ensuite développés et améliorés par la transformation numérique. C'est l'avantage ultime, et il en vaut la peine.