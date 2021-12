En 2022, AMD draguera-t-elle les mineurs de cryptomonnaies davantage que les joueurs PC ?

AMD s'apprête à démarrer l'année 2022 avec un certain nombre de produits inédits, dont deux nouvelles cartes graphiques - dont une dédiée au minage de cryptomonnaies. La première du genre conçue par la Team Red.

Au cours du week-end, Lenovo a peut-être accidentellement révélé l’AMD Radeon RX 6500XT, en publiant sur son site la configuration de son PC gamer Legion T5… avec la carte graphique non annoncée officiellement. Aujourd’hui, nous détenons des preuves concrètes que la nouvelle carte graphique est en route - grâce à un dépôt récent du fabricant Powercolor auprès de la Commission économique eurasienne.

Selon ce document, non seulement la Radeon RX 6500XT serait dans les starting-blocks, mais la RX 6400 pourrait la suivre de près. Les deux cartes graphiques GPU ont plusieurs unités de gestion des stocks (SKU) énumérées ici avec 4 Go de VRAM.

Nous attendons la Radeon RX 6500XT depuis un certain temps maintenant, alors que Nvidia se préparerait à lancer un autre GPU abordable : le RTX 3050. Avec le CES 2022 qui arrive à grands pas, il ne fait aucun doute qu'AMD et Nvidia voudront commencer l'année en fanfare, et il sera bon d’introduire de nouvelles cartes économiques pour changer.

En plus de ces cartes graphiques destinées au grand public, un modèle AMD destiné au minage de devises cartographiques vient d’être repéré sur la plateforme AliExpress. Et il se révèle aussi cher que vous pouvez l'imaginer.

Le GPU AMD BC160 (BC signifie Blockchain Compute) est conçue à partir de l’architecture GPU Navi 12, avec un processus de gravure 7nm. Il dispose de 2 304 processeurs de flux, de deux piles de mémoire HBM2 de 4 Go avec un bus de 1 024 bits, et d'une bande passante mémoire de 512 Go/s.

Cela concède à la carte graphique un taux de hachage Ethereum d'environ 70MH/s, et la place entre la Nvidia GeForce RTX 3070 et la RTX 3080 Ti, dont les taux de hachage moyen sont compris respectivement entre 60MH/s et 83MH/s (source : Kryptex).

Avec un prix de détail de 1 999 $ (environ 1 774 €) sur AliExpress, l'AMD BC160 se rapproche du tarif de la RTX 3070, tout en offrant un rapport qualité-prix favorable en termes de taux de hachage.

(Image credit: AMD)

Et les joueurs PC dans tout ça ?

Il est indéniable que l'année a été difficile pour les joueurs PC qui espéraient mettre la main sur des cartes graphiques innovantes et plus puissantes. Entre les robots scalpeurs et les mineurs de cryptomonnaies qui ont raflé tous les stocks en ligne, Nvidia Ampere et AMD Big Navi semblaient destinés à devenir une génération perdue - une série de cartes dont on parle plus qu'on ne les voit.

Heureusement, de nouvelles cartes graphiques bon marché devraient bientôt arriver, et même si elles ne seront pas aussi performantes que certains des GPU haut de gamme les plus désirés, les Nvidia GeForce RTX 3050, AMD Radeon RX 6500 XT et AMD Radeon RX 6400 semblent présenter un ratio performances-prix équilibré.

Du fait de leur moindre puissance, il y a peu de chances que les cryptomineurs s'y intéressent particulièrement. Si l'on ajoute à cela le déploiement d'un plus grand nombre de cartes graphiques conçues explicitement pour le minage, il reste de bonnes raisons d'espérer que la pression de la demande se relâche prochainement sur le marché des cartes graphiques.

Évidemment, il faut prendre ces notes d’espoir avec quelques pincettes. Même si Nvidia est confiant dans le fait que la seconde moitié de 2022 sera plus propice à l’expédition de cartes graphiques dédiées spécifiquement au jeu vidéo, nous avons déjà été déçus par le passé. Avec des unités abordables subissant des ruptures de stock et une inflation rapides.