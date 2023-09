Test Dell Inspiron 24 tout-en-un : un rêve pour les employés de bureau

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

Dell Inspiron 24 Tout-en-Un : test en deux minutes

Il est étonnamment difficile de trouver un PC tout-en-un économique qui ne soit pas terriblement sous-puissant, et si le Dell Inspiron 24 tout-en-un se rapproche de cette limite, heureusement, il ne la franchit pas. Ce n'est pas le PC le plus puissant qui soit, mais son processeur Intel Core i3 de 13e génération, plus que respectable, est parfait pour un travail de productivité et, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage au prix le plus bas, il est également parfait pour les étudiants. Bien entendu, vous pouvez passer à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, à une carte graphique Nvidia GeForce MX550 et à un processeur Intel i7 de 13e génération si vous avez besoin de plus d'espace et de puissance pour votre travail créatif.

Tout cela est associé à une webcam intégrée qui coulisse (bien qu'elle soit très difficile à retirer), ce qui constitue une alternative pratique à l'obturateur de confidentialité. Sa qualité est moyenne, avec un taux de rafraîchissement correct, ce qui vous permettra de tenir une conférence téléphonique ou de suivre un cours à distance sans problème. L'éventail de ports est excellent, couvrant tous les besoins possibles d'un utilisateur. Cependant, le fait d'avoir un seul port USB Type-C est un crime absolu, tout comme le fait que les autres ports, situés à l'arrière, sont difficiles à atteindre.

Le PC est relativement léger (grâce aux trous d'aération) et le fait qu'il s'agisse d'un AIO permet de l'installer et de le déplacer facilement. Le clavier et la souris fournis sont pratiques, bien qu'ils ne soient pas de haute qualité, mais si vous voulez utiliser les vôtres, l'éventail de ports et la compatibilité Bluetooth/sans fil signifient que presque tous les périphériques fonctionnent avec lui.

L'écran est encore meilleur : non seulement il est FHD 1920 x 1080, mais il est également tactile, ce qui permet de se passer complètement de la souris. La taille de l'écran de 24 pouces est pratique pour les travaux de productivité ou les tâches plus spécialisées, et il est antireflet, ce qui signifie que vous n'aurez pas à vous fatiguer les yeux en vous tenant près du grand écran. Dommage que la qualité du son soit atroce et ne convienne qu'aux utilisations professionnelles de base, comme les conférences téléphoniques.

Pour un AIO équipé de manière modeste, les performances du processeur sont assez impressionnantes. Grâce aux résultats des benchmarks et aux tests de productivité générale, nous avons constaté qu'il était incroyablement rapide et réactif - plus que capable d'équilibrer les feuilles de calcul, les conférences téléphoniques et les vidéos en streaming avec peu d'effort, en particulier avec la configuration de processeur la plus haut de gamme.

Dell Inspiron 24 tout-en-un : prix et disponibilité

(Image credit: Future)

Combien cela coûte-t-il ? À partir de 648,99€

À partir de 648,99€ Quand est-il disponible ? Disponible dès maintenant

Disponible dès maintenant Où peut-on se le procurer ? Sur le site de Dell et chez d'autres revendeurs

Comme beaucoup de PC AIO, le Dell Inspiron 24 est destiné à être une option petit budget pour les utilisateurs qui ont besoin d'une machine de productivité qui ne prend pas beaucoup de place. Et ce PC y parvient largement, avec un prix de départ, 649€. Même la version la plus perfectionnée sera toujours vendue à un prix bien inférieur à 1 000 euros, ce qui en fait une machine tout à fait économique.

Prix : 5 / 5

Dell Inspiron 24 tout-en-un : caractéristiques techniques

(Image credit: Future)

Le Dell Inspiron 24 tout-en-un est disponible en plusieurs configurations en France. L'unité d'évaluation que nous avons reçue était équipée d'un processeur Intel Core i5-1335U de 13e génération, d'une carte graphique Intel Iris Xe, de 16 Go de RAM et de 512 Go d'espace de stockage.

La version de base est une exclusivité américaine et comprend un processeur Intel Core i3 avec Intel UHD Graphics, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. La version la plus puissante est similaire à celle que nous avons reçue, mais elle est équipée d'un processeur Intel Core i7 et d'une carte graphique Nvidia GeForce MX550.

Swipe to scroll horizontally Voici les caractéristiques du modèle Dell Inspiron 24 tout-en-un Caractéristiques Modèle de base Modèle de test Configuration maximale Prix 648,99€ 779€ 849€ CPU 13th Gen Intel Core i3-1315U 13th Gen Intel Core i5-1335U 13th Gen Intel Core i7-1355U GPU Intel UHD Graphics Intel Iris Xe Graphics Nvidia GeForce MX550, 2 GB GDDR6 RAM 8GB DDR4 16GB DDR4 16GB DDR4 Stockage 256GB 512GB 512GB Écran 23,8 pouces, FHD 1920x1080, 60Hz, AIT non tactile, antireflet, InfinityEdge 23,8 pouces, FHD 1920x1080, 60Hz, AIT Touch, antireflet, InfinityEdge 23,8 pouces, FHD 1920x1080, 60Hz, AIT Touch, antireflet, InfinityEdge Ports 1x ports USB 3.2 Type-C, 4x ports USB 3.2 Type-A, 2x ports HDMI, 1x port pour adaptateur d'alimentation, 1x port ethernet, 1x prise casque, 1x emplacement pour carte SD, 1x emplacement M.2 2230 pour carte combo WiFi et Bluetooth, et 1x emplacement SATA 3.0. 1x ports USB 3.2 Type-C, 4x ports USB 3.2 Type-A, 2x ports HDMI, 1x port pour adaptateur d'alimentation, 1x port ethernet, 1x prise casque, 1x emplacement pour carte SD, 1x emplacement M.2 2230 pour carte combo WiFi et Bluetooth, et 1x emplacement SATA 3.0. 1x ports USB 3.2 Type-C, 4x ports USB 3.2 Type-A, 2x ports HDMI, 1x port pour adaptateur d'alimentation, 1x port ethernet, 1x prise casque, 1x emplacement pour carte SD, 1x emplacement M.2 2230 pour carte combo WiFi et Bluetooth, et 1x emplacement SATA 3.0. Wireless Carte sans fil Intel Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth Carte sans fil Intel Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth Carte sans fil Intel Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth Caméra 1080p à 30 fps, caméra FHD RGB 1080p à 30 fps, caméra FHD RGB 1080p à 30 fps, caméra FHD RGB Poids 5.24 kg 5.24 kg 5.24 kg Dimensions 21,36 x 14,11 x 1,58 pouces / 542,72 x 358,50 x 40,20 mm (L x H x P) 21,36 x 14,11 x 1,58 pouces / 542,72 x 358,50 x 40,20 mm (L x H x P) 21,36 x 14,11 x 1,58 pouces / 542,72 x 358,50 x 40,20 mm (L x H x P)

Contrairement à de nombreux autres appareils Dell, l'Inspiron 24 tout-en-un présente une configuration limitée. Une fois que vous avez choisi le processeur que vous voulez, les autres spécifications sont verrouillées. Il aurait été intéressant d'avoir plus de choix dans la configuration, mais ce qui est disponible pour le prix n'est pas mal du tout.

Caractéristiques techniques : 4 / 5

Dell Inspiron 24 tout-en-un : design

(Image credit: Future)

Large éventail de ports

Léger et élégant

Webcam moyenne, son de mauvaise qualité

Le Dell Inspiron 24 tout-en-un est une machine au design simple et élégant, facile à déplacer grâce à son poids relativement léger. L'installation a été un jeu d'enfant, puisqu'il nous a suffi de sortir l'écran et le PC de la boîte, de fixer les supports en bas pour qu'ils reposent sur le bureau et de brancher le bloc d'alimentation. Cela dit, le retrait des pieds a été plus compliqué que prévu, car il n'y a pas de bouton de déverrouillage. Nous avons dû appuyer manuellement sur le bouton pour desserrer les supports.

Il dispose d'une excellent éventail de ports : un port USB 3.2 Type-C, quatre ports USB 3.2 Type-A, deux ports HDMI, un port pour adaptateur d'alimentation, un port Ethernet, une prise casque, un emplacement pour carte SD, un emplacement M.2 2230 pour carte combo WiFi et Bluetooth, et un emplacement SATA 3.0. Cependant, le port USB Type-C est situé à un endroit étrange - sur le côté droit du PC au lieu de l'arrière.

Le bouton d'alimentation se trouve sur le dessous, ce qui le rend facile à atteindre. Et le fait que la webcam soit cachée dans une encoche que l'on peut relever en cas de besoin est une bonne chose pour la confidentialité en l'absence d'un volet de confidentialité, bien qu'il puisse être assez difficile de la faire sortir de son logement. Il y a beaucoup d'évents pour une bonne ventilation, ce qui a aussi l'avantage de rendre le PC beaucoup plus léger.

Image 1 of 6 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Bien que le haut-parleur situé à l'avant soit assez grand, la qualité sonore est assez mauvaise, avec un son à la fois étroit et granuleux. C'est acceptable pour une utilisation professionnelle de base, mais pour regarder des films, vous aurez probablement besoin d'une paire d'écouteurs.

Quant à l'écran, il s'agit d'un bel écran HD de 24 pouces avec une gamme de couleurs étendue. Vous avez la possibilité d'en faire un écran tactile, ce que nous vous recommandons pour plus d'utilité. C'est rafraîchissant d'avoir ce choix pour ceux qui ne sont pas fans des écrans tactiles. La couleur blanche de l'écran est simple mais frappante, ce qui permet de le comparer à l'iMac d'Apple.

Nous aurions aimé qu'il y ait plus d'options de couleurs. Cela aurait été le parfait tout-en-un pour incorporer des plaques de différentes couleurs qui pourraient être personnalisées lors de la commande directement auprès de Dell. Cependant, la couleur blanche est assez satisfaisante, ajoutant une touche de luminosité à ce qui aurait pu être le noir standard. Il est également livré avec un clavier et une souris, également blancs mais plus sobres. L'Inspiron 24 dispose d'un éventail de ports et d'une compatibilité sans fil/Bluetooth qui lui permettent de s'adapter à n'importe quelle configuration.

Design : 3.5 / 5

Dell Inspiron 24 tout-en-un : performances

(Image credit: Future)

Excellentes performances du processeur

Équilibre bien les tâches

Mauvaises performances de la carte graphique

Dell Inspiron 24 Tout-en-Un : benchmarks Voici les performances du Dell Inspiron 24 tout-en-un dans notre série de tests de référence : 3DMark : Night Raid : 11 790 ; Fire Strike : 3 195 ; Time Spy : 1 252

Cinebench R23 Multi-core : 5 104 points

GeekBench 5 : 1 696 (monocœur) ; 4 710 (multicœur)

Copie de fichiers de 25 Go : 69.5

Handbrake 1.6 : 13:56

CrossMark : Général : 1 438 Productivité : 1 452 Créativité : 1 492 Réactivité : 1 251

PCMark 10 (test à domicile) : 5,082

Sid Meier's Civilization VI : Gathering Storm : (1080p, Low) : 22 fps

Le Dell Inspiron 24 tout-en-un s'est bien comporté dans notre série de tests, obtenant des résultats proches de ceux des tout-en-un concurrents et même de certains ordinateurs portables économiques. Il a obtenu de bons résultats dans la suite de tests 3DMark, ce qui prouve que les processeurs sont tout à fait à la hauteur. Les scores de Cinebench R23, CrossMark, PCMark 10 et GeekBench 5 sont tout aussi impressionnants. C'est avec Handbrake 1.6 et 25GB File Copy que l'Inspiron 24 a commencé à vaciller, avec des scores nettement inférieurs à ceux d'autres tout-en-un.

En ce qui concerne l'utilisation générale, les performances sont fluides et sans faille. Nous avons pu gérer plusieurs tâches à la fois, comme les conférences téléphoniques, le streaming vidéo et d'autres tâches de productivité, sans interruption. C'est rafraîchissant de travailler avec un PC qui n'a pas l'encombrement d'un ordinateur de bureau classique, mais qui fonctionne aussi bien que n'importe quelle autre machine de travail.

Cependant, pour les jeux, à moins d'acheter la carte graphique Nvidia, les deux autres cartes ne valent rien. En testant Sid Meier's Civilization VI : Gathering Storm avec des paramètres bas, un jeu qui s'appuie davantage sur la puissance de traitement que sur la carte graphique, elle n'a maintenu qu'une moyenne de 22 images par seconde. Donc, à moins que vous n'utilisiez un jeu indépendant bas de gamme, ce PC n'est pas fait pour le jeu intensif.

Performances : 4.5 / 5

Devriez-vous acheter le Dell Inspiron 24 tout-en-un ?

Swipe to scroll horizontally Dell Inspiron 24 AIO Caractéristiques Commentaires Évaluation Prix Il s'agit d'une machine économique qui ne comporte aucune option supérieure à 900 euros. 5 / 5 Caractéristiques techniques Des choix assez bons qui conviennent bien au travail de productivité 4 / 5 Design Un design simple mais frappant grâce à l'écran fin et à la couleur blanche. 3.5 / 5 Performances En matière de productivité, il fonctionne à merveille. 4.5 / 5 Note moyenne Il s'agit d'une excellente option pour ceux qui recherchent un AIO économique. 4 / 5

Achetez-le si...

Vous avez besoin d'un véritable appareil de productivité

Ce tout-en-un est taillé sur mesure pour un travail de productivité efficace. Il s'acquitte sans problème de toutes les tâches que vous lui confiez.

Vous avez besoin d'un éventail de ports diversifié

Grâce à un éventail de ports très solide, cet AIO est conçu pour répondre aux besoins de presque tous les utilisateurs.

Vous avez besoin d'une machine vraiment économique

Il existe plusieurs configurations et aucune ne dépasse 900 €, avec des spécifications solides pour chaque niveau.

Ne l'achetez pas si...

Vous voulez une meilleure webcam

Bien que la webcam ne soit pas mauvaise et qu'elle soit au moins de qualité HD, elle nécessite un bon éclairage pour obtenir une image vraiment claire.

Vous voulez jouer à des jeux PC

Si vous aimez jouer à des jeux sur PC, ce n'est pas ce tout-en-un qu'il vous faut en raison des performances extrêmement médiocres de sa carte graphique.

Dell Inspiron 24 tout-en-un : à considérer également

Swipe to scroll horizontally Dell Inspiron 24 tout-en-un iMac (24-pouces, 2021) HP Chromebase Tout-en-Un 22 Prix : à partir de 649€ à partir de 1449 € à partir de 799€ CPU 13th Gen Intel Core i5-1335U Apple M1 (8-core) Intel Core i3-10110U GPU Intel Iris Xe Graphics Integrated 8-core GPU Intel UHD Graphics RAM 16GB DDR4 16GB Unified LPDDR4 16 GB DDR4-2666 MHz Écran 23,8 pouces, FHD 1920x1080, 60Hz, AIT Touch, antireflet, InfinityEdge Écran Retina de 24 pouces, 4,5K 4 480 x 2 520 (IPS, luminosité de 500 nits, large gamme de couleurs P3) 21,5 pouces en diagonale, FHD (1920 x 1080), tactile, IPS, BrightView, 250 nits, 72% NTSC Stockage 512GB 512GB SSD 256 GB PCIe NVMe M.2 SSD Ports 1x ports USB 3.2 Type-C, 4x ports USB 3.2 Type-A, 2x ports HDMI, 1x port pour adaptateur d'alimentation, 1x port ethernet, 1x prise casque, 1x emplacement pour carte SD, 1x emplacement M.2 2230 pour carte combo WiFi et Bluetooth, et 1x emplacement SATA 3.0. 2x Thunderbolt USB 4 (USB-C), 2x USB 3 (USB-C), prise casque 3,5 mm 2x SuperSpeed USB Type-C (avec Power Delivery, DisplayPort 1.2), 2x SuperSpeed USB Type-A, 1x combo casque/microphone Wireless Carte sans fil Intel Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 Intel Wi-Fi 6 AX 201 (2x2), Bluetooth 5 combo Caméra 1080p à 30 fps, caméra FHD RGB Webcam FaceTime HD 1080p Caméra privée HP True Vision de 5 MP et microphones numériques intégrés à double réseau, capteur de caméra de 1,4 ųm Poids 5.24 kg 4.48kg 6.97 kg Dimensions 21,36 x 14,11 x 1,58 pouces / 542,72 x 358,50 x 40,20 mm (L x H x P) 18,1 x 21,5 x 5,8 pouces (46,1 x 54,7 x 14,7 cm ; LxPxH) 19,98 x 6,87 x 17,89 pouces (507,5 x 174,5 x 454,4 mm, LxHxP)

Si la lecture du Dell Inspiron 24 tout-en-un vous fait envisager d'autres options, voici deux autres AIO à prendre en considération...

iMac (24 pouces, 2021)

Un peu cher pour un AIO, mais la qualité et les caractéristiques potentielles en valent largement la peine. Il est doté d'un excellent écran, d'une webcam fantastique et de performances globalement solides, ce qui en fait un excellent outil de travail pour les étudiants et les travailleurs. Le nombre de ports insuffisant constitue toutefois un problème majeur. Lire notre test complet de l'iMac (24 pouces, 2021)



HP Chromebase tout-en-un 22

Combinez un design fin et compact avec des performances rapides et vous obtenez un excellent AIO, surtout à son prix abordable. Il dispose en outre d'un solide éventail de ports, ce qui le place au-dessus de la plupart de ses concurrents à cet égard. L'écran n'est cependant pas de la meilleure qualité. Lire notre test complet du HP Chromebase All-in-One 22 (en anglais)



Nous avons testé le Dell Inspiron 24 tout-en-un pendant près d'une semaine.

Nous l'avons testé à l'aide d'une variété d'applications de productivité

Nous avons testé ses performances à l'aide de divers tests de référence.

Tout d'abord, nous avons testé le poids général et la facilité d'installation du Dell Inspiron 24 tout-en-un en le transportant à plusieurs reprises. Nous avons veillé à ce qu'il soit performant en tant que machine de productivité, tout en étant capable de gérer des projets créatifs et d'édition peu stressants.

Nous avons testé un grand nombre de PC et d'ordinateurs portables, ce qui nous permet de comprendre les résultats des tests de référence et de savoir comment tester correctement les machines pour déterminer leurs performances en tant qu'outil de travail.

Première révision en septembre 2023