Test Nvidia GeForce RTX 4060 : la meilleure carte graphique de milieu de gamme pour le grand public

Pour tous ceux qui recherchent un GPU offrant les meilleures performances en 1080p, la Nvidia GeForce RTX 4060 est une fantastique mise à jour. Elle laisse de plus la porte ouverte à de solides performances en 1440p (avec des réserves), pour un prix acceptable. Le plus gros problème concerne la VRAM de 8 Go, qui limite les possibilités de cette carte en termes de résolution, mais aussi le fait que ses meilleures caractéristiques sont trop étroitement liées à leur implémentation par les développeurs de jeux.

Nvidia GeForce RTX 4060 : test en deux minutes

Nvidia veut vraiment que ses clients sachent que la Nvidia GeForce RTX 4060 est une carte pour ceux qui disposent encore d'une GTX 1060 ou une RTX 2060, et c'est vraiment la meilleure stratégie marketing de la Team Green pour ce GPU.

Pour être clair, la Nvidia RTX 4060 est sensiblement meilleure que la Nvidia RTX 3060 qu'elle remplace et elle est proposée à un prix de lancement de 329 euros. Ses performances en 1080p sont les meilleures que l'on puisse trouver à moins de 350 euros, et ses performances en 1440p sont plutôt solides, en particulier lorsque vous activez le DLSS. Si vous jouez à un jeu avec DLSS 3 et la génération d'images, c'est encore mieux.

Malheureusement, les performances 4K de la carte souffrent de la mémoire vidéo limitée avec laquelle elle travaille, qui représente une baisse de 50 % par rapport aux 12 Go de VRAM de la RTX 3060 initiale (bien qu'au moins elle ne descende pas en dessous des 8 Go des RTX 3060 ultérieures).

Vous bénéficiez également d'un ray tracing et de cœurs Tensor plus sophistiqués que ceux de la génération Ampere et cette maturité se retrouve dans les performances de ray tracing et DLSS de la carte, qui ont été nettement améliorées.

Il y a aussi quelques bonus pour les streamers, comme le support AV1.

Le vrai problème de cette carte est la Nvidia GeForce RTX 3060 Ti. Pendant plus d'un an après l'arrivée de la RTX 3060 Ti sur le marché, cette dernière a été en tête de notre liste des meilleures cartes graphiques grâce à son équilibre spectaculaire entre prix et performances. Elle s'est montrée bien plus performante que la Nvidia GeForce RTX 3070 et l'a même dépassée.

Depuis que la bulle cryptographique a éclaté et que les cartes Nvidia Lovelace ont commencé à être vendues, les cartes Nvidia Ampere de dernière génération ont vu leur prix chuter, y compris la RTX 3060 Ti. Vous pouvez maintenant obtenir la RTX 3060 Ti pour un prix bien inférieur au prix de vente conseillé, et même si la RTX 4060 surpasse la RTX 3060 d'environ 20%, elle reste inférieure à la RTX 3060 Ti, donc si vous êtes en mesure d'obtenir une RTX 3060 Ti pour un prix proche ou égal à celui de la RTX 4060, c'est peut-être un meilleur pari. Nous n'avons pas encore vu la RTX 3060 Ti descendre aussi bas, mais c'est tout à fait possible.

La raison pour laquelle la RTX 3060 Ti est compétitive ici, c'est principalement que beaucoup des meilleures caractéristiques de la RTX 4060 dépendent de la technologie DLSS 3 de Nvidia dans leurs produits. DLSS 3 avec Frame Generation est incroyable pour la plupart des jeux (bien qu'il y ait quelques problèmes de latence à résoudre), mais le nombre de jeux qui l'implémentent est plutôt faible pour le moment.

Beaucoup de jeux plus récents l'auront, mais comme nous l'avons vu avec la récente controverse sur le partenariat entre Starfield et AMD, l'un des plus grands jeux PC de l'année pourrait ne pas avoir de DLSS implémenté du tout au lancement. Il est difficile de reprocher à la RTX 4060 de ne pas être à la hauteur, car lorsque la technologie est utilisée, elle fonctionne incroyablement bien. Mais il est également inévitable que le principal argument de vente de Nvidia pour cette génération de cartes graphiques soit explicitement lié à la coopération des développeurs de jeux tiers.

Avec une carte comme la Nvidia GeForce RTX 4070, DLSS 3 est une fonctionnalité intéressante, mais elle ne fait pas le succès ou l'échec de la carte. Avec la RTX 4060, son attrait est profondément lié à la disponibilité ou non de cette technologie dans vos jeux. Ses performances sans DLSS ne sont supérieures à celles de la RTX 3060 que d'une génération sur l'autre à 1080p, et sans DLSS, le jeu à 1440p est possible, mais sera sévèrement entravé par la VRAM limitée. Le jeu en 4K, quant à lui, est totalement hors de question.

Cela dit, la Nvidia RTX 4060 reste une excellente mise à jour pour tous ceux qui viennent d'une GTX 1060 ou d'une RTX 2060, et c'est vraiment là que cette carte essaie de trouver son marché. Les joueurs de RTX 3060 auront tout intérêt à économiser pour la RTX 4070 plutôt que de passer à la RTX 4060 (et vous pouvez probablement ignorer la Nvidia RTX 4060 Ti, honnêtement).

Si vous cherchez la meilleure carte graphique bon marché de Nvidia, la Nvidia GeForce RTX 4060 est probablement la plus intéressante pour l'instant, puisqu'il y a eu peu de rumeurs - voire aucune - concernant l'arrivée prochaine d'une Nvidia RTX 4050 ou d'une Nvidia RTX 4050 Ti sur le segment des cartes à bas prix. La question de savoir si cela vaut la peine de passer à la RTX 3060 est discutable, mais si vous avez peu d'argent et que vous cherchez une mise à niveau par rapport aux cartes de la série 60 de l'ère Pascal ou Turing, vous allez absolument adorer cette carte.

Nvidia GeForce RTX 4060 : prix et disponibilité

Quel est son prix ? 329€

329€ Quand sortira-t-elle ? Elle est vendue depuis le 29 juin 2023

Elle est vendue depuis le 29 juin 2023 Où peut-on se la procurer ? Disponible dans le monde entier

La Nvidia GeForce RTX 4060 est disponible depuis le 29 juin 2023, pour un prix de vente conseillé de 329€.

Il y a un bémol à cette tarification car il n'y a pas de Nvidia Founders Edition pour la RTX 4060, elle n'est donc disponible qu'auprès de partenaires tiers comme Asus, PNY, et d'autres. Ces fabricants peuvent facturer la carte comme ils le souhaitent, vous pouvez donc vous attendre à voir de nombreuses cartes à des prix plus élevés que le prix de vente conseillé par Nvidia, mais il y aura des cartes comme la RTX 4060 Dual d'Asus que nous avons testée pour cet article et qui sera vendue au prix de vente conseillé.

Bien que cette carte soit moins chère que la plupart des autres, elle n'est pas la moins chère de la génération actuelle. Il y a, par exemple, la Radeon RX 7600 d'AMD, dont le prix de vente conseillé est à moins de 300€, ce qui reste le meilleur rapport performance/prix de toutes les cartes de la génération actuelle. Cependant, étant donné le niveau de performance de la RTX 4060, elle offre un excellent rapport qualité/prix par rapport à ses concurrentes, même si elles sont moins chères au final.

Nvidia GeForce RTX 4060 : caractéristiques et puce

Ray tracing de 3ème génération et cœurs Tensor de 4ème génération

Seulement 8 Go de VRAM

DLSS 3 avec Frame Generation à moins de 300

Swipe to scroll horizontally Caractéristiques techniques de la Nvidia GeForce RTX 4060 Nvidia GeForce RTX 4060 Nœuds de processus TSMC 5nm Transistors 18.9 billion Overclocker 2,460MHz VRAM 8GB GDDR6 Memory Bus 128-bit L2 Cache 24MB Memory Speed 17 Gbps Memory Bandwidth 272 GB/s Coeurs CUDA 3,072 Coeurs Ray Tracing 24 Coeurs Tensor 96 TGP 115 Connecteur 8-pin Sorties 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1a

En termes de spécifications, la Nvidia GeForce RTX 4060 est une nette amélioration par rapport à la Nvidia RTX 3060 grâce à un nœud de traitement TSMC 5nm plus finement gravé que le nœud Samsung 8nm de la RTX 3060. Elle offre également des vitesses d'horloge beaucoup plus rapides, avec une vitesse d'horloge de base et une vitesse d'horloge boost plus rapides d'environ 39 %.

Vous disposez également d'une vitesse de mémoire plus rapide, mais d'un pool VRAM plus petit et d'un bus mémoire plus petit, de sorte que vous vous retrouvez avec une bande passante mémoire réduite d'environ 25 %, ce qui plafonne réellement les performances à haute résolution.

Néanmoins, avec des vitesses d'horloge plus rapides, des cœurs de ray tracing et Tensor plus matures, et un TGP inférieur à celui de son prédécesseur, cette carte graphique est l'une des plus puissantes et des plus économes en énergie de sa catégorie.

Nvidia GeForce RTX 4060 : design

Il n'y a pas de design de référence pour la Nvidia RTX 4060, puisqu'il n'y a pas de Founders Edition, donc le design de la carte va dépendre entièrement de la version que vous obtenez de chaque fabricant.

De notre côté, nous avons reçu l'Asus GeForce RTX 4060 Dual OC edition, qui dispose d'un double ventilateur et d'un encombrement beaucoup plus petit pour une carte de milieu de gamme. Heureusement, la carte utilise un connecteur d'alimentation à 8 broches, il n'est donc pas nécessaire d'utiliser des câbles adaptateurs 12VHPWR.

Elle est livrée avec les trois sorties vidéo DisplayPort 1.4 et une HDMI 2.1 désormais standard sur cette génération de cartes Nvidia, de sorte que ceux qui disposent de l'un des meilleurs moniteurs USB-C n'auront une fois de plus pas de chance ici.

La carte est de largeur double, vous ne devriez donc pas avoir de problèmes pour la faire entrer dans un boîtier et elle est suffisamment légère pour que vous puissiez vraiment vous en sortir sans avoir à utiliser un support.

Nvidia GeForce RTX 4060 : performances

Meilleures performances de jeu 1080p de sa catégorie

Énorme amélioration si vous venez de la RTX 2060 ou d'une version plus ancienne

Test des spécifications du système Voici le système que nous avons utilisé pour tester la Nvidia GeForce RTX 4060 : CPU : Intel Core i9-13900K

Refroidisseur de CPU : Cougar Poseidon GT 360 AIO

RAM : 64GB Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-6600MHz

Carte mère : MSI MAG Z790 Tomahawk Wifi

SSD : Samsung 990 Pro 2TB NVMe M.2 SSD

Alimentation : Corsair AX1000

Boîtier : Praxis Wetbench

En 1080p, la Nvidia RTX 4060 offre les meilleures performances de jeu à moins de 350€.

Benchmarks synthétiques

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Nvidia RTX 4060 AMD RX 7600 Nvidia RTX 3060 Firestrike 28,120 31,837 22,732 Nightraid 130,102 125,313 108,208 Speedway 2,534 1,963 2,182 Port Royal 6,033 5,509 5,156 Time Spy 10,563 10,819 8,777 Firestrike Extreme 13,142 14,780 10,609 Time Spy Extreme 4,949 5,147 4,100 Firestrike Ultra 5,709 7,251 5,094 Wildlife Extreme 20,474 18,928 17,410 Wildlife Extreme Unlimited 20,340 19,119 17,330 PassMark 3D 23,956 22,008 20,786 Average 1080p Performance 79,111 78,575 65,470 Average 1440p Performance 8,068 8,268 6,681 Average 4K performance 12,868 12,611 10,983 Average Performance 24,174 23,879 20,216

En ce qui concerne les benchmarks synthétiques, nous retrouvons le duel typique entre les cartes Nvidia et AMD que nous avons vu par le passé, avec AMD surpassant les tests de rastérisation pure comme 3DMark Time Spy et Firestrike, tandis que Nvidia prend l'avantage sur les charges de travail de ray tracing comme Port Royal et Speedway.

La RTX 4060 et la RX 7600 sont suffisamment proches en termes de performances brutes pour qu'il n'y ait pas de différence en moyenne, mais il convient de noter que la RTX 4060 est en moyenne 20% plus performante que la RTX 3060. Nous soulignons ce point principalement pour le comparer à la RTX 4060 Ti, qui n'était qu'environ 10-12% plus performante que la RTX 3060 Ti en moyenne.

Une amélioration de 20% d'une génération à l'autre, en revanche, est beaucoup plus respectable et justifie de considérer la RTX 4060 comme une mise à niveau, même avec une RTX 3060 dans votre ordinateur. Il se peut que vous ne fassiez pas le saut pour une performance supplémentaire de 20% avec cette classe de GPU, mais cela vaut au moins la peine de l'envisager, contrairement à ce qui se passe avec la RTX 4060 Ti.

Tests de jeux

Swipe to scroll horizontally Max 1080p Header Cell - Column 0 Nvidia RTX 4060 AMD RX 7600 Nvidia RTX 3060 Metro: Exodus 45 43 37 F1 2022 190 168 147 Total War: Warhammer III 84 82 72 Cyberpunk 2077 79 87 70 Returnal 85 81 70

Là où la RTX 4060 prend vraiment son envol, c'est dans les performances de jeu. Comparée à la RX 7600, elle est plus ou moins égale lorsque l'on joue en 1080p avec les paramètres maximum sans ray tracing ni upscaling. En fait, la RTX 4060 est moins performante que la RX 7600 d'environ 9% dans Cyberpunk 2077 lorsque vous n'utilisez pas le ray tracing ou l'upscaling.

Swipe to scroll horizontally Max 1080p, Max Ray Tracing Header Cell - Column 0 Nvidia RTX 4060 AMD RX 7600 Nvidia RTX 3060 Metro: Exodus 33 27 27 F1 2022 76 71 65 Cyberpunk 2077 32 8 30 Returnal 68 53 55

En revanche, si l'on pousse le ray tracing jusqu'à Psycho dans Cyberpunk 2077, la valeur de la RTX 4060 commence vraiment à se faire sentir. La RX 7600 s'effondre lorsque la RT est au maximum, mais ce n'est pas le cas pour tous les jeux. Dans d'autres jeux, la RX 7600 est compétitive, mais Cyberpunk 2077 est vraiment le talon d'Achille d'AMD. Dans le même temps, la RTX 3060 résiste assez bien sur certains titres, tandis que la RTX 4060 prend une avance considérable sur d'autres.

Swipe to scroll horizontally Max 1080p, Max Ray Tracing, Upscaling Header Cell - Column 0 Nvidia RTX 4060 Nvidia RTX 4060 (DLSS 3 with Frame Generation) AMD Radeon RX 7600 Nvidia RTX 3060 Cyberpunk 2077 (Quality) 59 92 19 48 Cyberpunk 2077 (Ultra Performance) 113 161 49 90 Returnal (Quality) 64 83 76 73 Returnal (Ultra Performance) 83 126 98 95

Avec l'upscaling activé, la RTX 4060 parvient à surpasser la RTX 3060 et la RX 7600. Si vous laissez les paramètres DLSS de base et ne jouez pas avec la génération d'images, la RTX 4060 remporte une victoire nette sur Cyberpunk 2077, alors qu'elle a un framerate moyen légèrement plus bas que la RTX 3060, mais un framerate minimum plus élevé, c'est une expérience beaucoup plus stable sur l'ensemble du jeu.

Dès que vous activez la génération d'images, les choses changent radicalement en faveur de la RTX 4060. Vous pouvez même augmenter la résolution dans Cyberpunk 2077 à 1440p avec la génération de frames activée et vous obtiendrez plus de fps en moyenne et au minimum qu'avec la RTX 3060 à 1080p, alors que la RX 7600 ne peut tout simplement pas suivre à ce niveau.

Malheureusement, cela dépend en grande partie de l'implémentation par les développeurs de la nouvelle technologie de Nvidia. Sans DLSS 3 avec Frame Generation, vous obtiendrez toujours des performances respectablement supérieures à celles de la RTX 3060, mais rien d'extraordinaire.

La RX 7600 offre une alternative intéressante si vous souhaitez économiser de l'argent et que vous ne vous souciez pas du 1440p ou du ray tracing.

Cependant, si vous pouvez changer un paramètre et vous donner 50 fps de plus sur un jeu exigeant, il n'y a vraiment pas de comparaison possible, et sur ce seul point, la RTX 4060 l'emporte par défaut.

Devriez-vous acheter la Nvidia GeForce RTX 4060 ?

Swipe to scroll horizontally Rapport qualité/prix Pour une carte graphique de moins de 350€, la RTX 4060 offre un rapport qualité/prix incroyable. 4.5 / 5 Caractéristiques et puce Les 8 Go de VRAM de cette carte sont décevants, mais DLSS 3 à ce prix et le TGP nettement plus bas la sauvent largement. 4.5 / 5 Design La RTX 4060 se voit retirer un demi-point pour ne pas avoir de carte de référence, mais le faible TGP signifie que personne n'a besoin d'utiliser le stupide câble 12VHPWR de Nvidia. 4.5 / 5 Performances En termes de performances de jeu en 1080p, cette carte est la meilleure à ce niveau de prix. 5 / 5 Total La RTX 4060 rivalise avec la RX 7600 d'AMD, mais à un prix plus élevé, l'argument de vente de cette carte est sa performance 1080p, la meilleure de sa catégorie. Si vous voulez la meilleure carte 1080p, c'est celle-ci. 4.625 / 5

Achetez-la si...

Vous voulez le meilleur jeu en 1080p à moins de 350 euros

Cette carte est une championne du 1080p dans sa catégorie, même si elle se situe dans le milieu de gamme.

Vous voulez une prise en charge fantastique du ray tracing

Nvidia a été le pionnier du ray tracing en temps réel dans les jeux et cela se voit ici.

Ne l'achetez pas si...

Vous voulez le meilleur rapport qualité-prix

Bien que la RTX 4060 soit proposée à un prix très intéressant, la RX 7600 d'AMD offre un bien meilleur rapport qualité-prix.

Vous ne vous souciez pas du ray tracing ou de l'upscaling

Le ray tracing est honnêtement surestimé et de nombreux jeux n'offrent pas ou n'ont même pas besoin d'upscaling, donc si vous ne vous intéressez pas à ces fonctionnalités, la RTX 4060 de Nvidia pourrait ne pas vous apporter suffisamment pour que vous dépensiez de l'argent en plus.

Nous avons passé environ une semaine à tester la carte.

Nous avons examiné les performances de jeu et les performances synthétiques brutes de la carte.

Nous avons utilisé notre batterie standard de tests de cartes graphiques et plusieurs jeux PC courants pour pousser le GPU à ses limites.

Nous avons passé beaucoup de temps à tester la RTX 4060 sur plusieurs jours, en utilisant des tests synthétiques tels que 3DMark et Passmark, tout en faisant tourner plusieurs jeux sur la carte à différents paramètres et résolutions.

Nous avons également testé la carte concurrente la plus proche ainsi que la carte qu'elle remplace dans la pile de produits de Nvidia et nous avons comparé les scores de performance entre les cartes afin d'évaluer les performances globales de la carte.

Pour ce faire, nous avons utilisé les derniers pilotes Nvidia et AMD sur un banc d'essai en utilisant le même matériel pour chaque carte testée afin de pouvoir isoler la contribution de la carte graphique aux performances globales constatées dans le jeu ou dans les benchmarks synthétiques.

Première évaluation en juin 2023