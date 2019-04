Ensiarviossa Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Fold on ehdottomasti yksi vuoden kiinnostavimmista puhelimista. Siinä on toki omat huonot puolensa, ja hinta on vielä todella korkealla tasolla, mutta Fold on ennen kaikkea kiinnostava katsaus älypuhelinten tulevaisuuteen. Se on oiva valinta tekniikkaintoilijalle, joka haluaa kulkea trendin aallonharjalla – ja jonka kukkaron nyörit antavat riittävästi myöten. Kaikille muille suosittelemme kuitenkin pari vuoden kärsivällistä odottelua.

Päivitys: Galaxy Foldin myyntipäivää on lykätty toistaiseksi eteenpäin. Samsung ei ilmoittanut vielä mitään tarkkaa päivämäärää, mutta kertoi tiedottavansa asiasta "lähiviikkoina".

Samsung Galaxy Fold on kiistämättä yksi tämän vuoden kiinnostavimmista älypuhelimista. Se esiteltiin virallisesti jo maaliskuussa Galaxy S10:n rinnalla, mutta tuolloin kukaan median edustajista ei saanut edes hipaista puhelinta.

Nyt Samsung on kuitenkin saanut puhelimensa niin valmiiksi, että se uskalsi antaa sen meidän käsiimme. Kyseessä on äärimmäisen haluttu laite, joten oma aikamme sen kanssa oli luonnollisesti varsin rajallinen. Ensiarviomme antaa kuitenkin osviittaa siitä, mitä voit laitteelta odottaa.

Ensivaikutelmamme Galaxy Foldista ovat pääasiassa positiivisia. Taittomekanismi tuntuu jykevältä, suuri 7,3-tuumainen näyttö näyttää erinomaiselta ja puhelin mahtuu taitettuna myös housujen taskuun – vaikkakin vain juuri ja juuri.

Puhelimessa on kuitenkin myös omat heikkoutensa: se on painava, suurikokoinen ja näytön keskisauma erottuu selvästi etenkin sivulta katsoessa. Voit lukea tarkemmat mietteemme alta.

Kuva: TechRadar

Samsung Galaxy Fold: julkaisupäivä ja hinta

Samsung Galaxy Foldin ennakkotilaukset alkavat 26.4. ja se tulee myyntiin kauppoihin 3.5. Laitteita on saatavilla aluksi rajoitettu määrä, mutta meillä ei ole vielä tietoa, kuinka paljon niitä saapuu Suomeen.

Laitteita on joka tapauksessa sen verran niukasti, että Samsung itse on maininnut toimittavansa niitä varausjärjestyksessä.

Galaxy Fold maksaa Suomessa noin 2 100 euroa, eli se on ylivoimaisesti maan kallein älypuhelin. Hinta on kuitenkin linjassa tulevan Huawei Mate X:n kanssa, joka on toistaiseksi ainoa suora kilpailija Foldille.

Kuva: TechRadar

Muotoilu

Samsung uskoo, että Galaxy Foldin toteutustapa on luonnollisin toimintamalli taitettavalle puhelimelle. Puhelimen suuri näyttö kääntyy taitettaessa sisäänpäin, joten se jää suojaan mahdollisilta naarmuilta. Samsungin saranamekanismi muistuttaakin esimerkiksi perinteistä kannettavaa.

Valmistaja on panostanut suuresti ensimmäinen taitettavan puhelimensa kehitykseen, sillä sitä on suunniteltu käytännössä 10 vuoden ajan. Tuona aikana Samsung on käynyt läpi yli 1 000 erilaista prototyyppiä. Nykyiseen muottiin ei olla siis päädytty aivan sattuman kaupalla.

Ratkaisu tuntuu kieltämättä luontevalta tavalta avata puhelin. Sen avaaminen tuntuu yhtä luontevalta kuin kirjan avaaminen. Avaaminen on myös nopeampaa kuin Huawei Mate X:n tapauksessa. Huawei on päätynyt käyttämään juuri päinvastaista tekniikkaa, jossa näyttö jää taitettuna puhelimen ulkopuolelle.

Galaxy Foldin suurempi näyttö on 7,3-tuumainen ja taittuu keskeltä 20-osaisen saranan avulla. Sarana lukitsee näytön paikalleen, joten sitä ei voi taittaa vahingossa yli 180 asteen.

Näyttö sulkeutuu takaisin kiinni magneettien avulla, joten siinä ei ole Huaweista poiketen mitään erillistä solkea. Näytön sulkeminen päästää miellyttävän napakan äänen, joka saa meidät vakuuttuneeksi siitä, ettei puhelin aukene vahingossa laukussasi.

Kuva: TechRadar

Samsung on tehnyt paljon kehitystyötä kaksiakselisen saranansa kanssa. Se päästää mukavan klik-äänen avatessaan ja sulkeutuessaan, tarjoaa mukavan tunnokkaan käsituntuman ja saa näyttöjen välillä vaihtamisen tuntumaan sulavalta. Se on suunniteltu valmistajan mukaan kestämään yli 200 000 taittokertaa, joten sarana kestäisi ainakin noin viisi ja puoli vuotta, vaikka puhelimen avaisi 100 kertaa päivässä.

Pidämme Samsungin väitettä uskottavana, sillä sarana tuntuu vahvalta ja vankalta. Vaikka rämppäsimme näyttöä edestakaisin, se tuntui erittäin jykevältä. Sarana piiloutuu myös mukavasti näyttöjen väliin, kun puhelimen avaa täysiin mittoihinsa.

Laitteen sormenjälkitunnistin on sijoitettu oikealle reunalle. Sen korkeus tuntuu luontevalta, ja sormet löytävät helposti oikeaan paikkaan. Sormenjälkitunnistin toimii samalla myös Bixby-painikkeena. Ääniassistentin saa kutsuttua painamalla näppäintä.

Foldin kylkeen on sijoitettu sormenjälkitunnistimen lisäksi myös virtapainike ja äänenvoimakkuudensäätö. Molemmat niistä sijaitsevat sopivalla korkeudella ja tarjoavat hyvän tuntuman. Puhelimen toisen puolen pohjassa on USB-C-latausliitäntä ja toisessa taas kaiutin.

Puhelimessa on onneksi toinenkin kaiutin joka on sijoitettu sen yläreunaan. Steroäänen on virittänyt audiotuotteistaan tunnettu AKG, ja kaiuttimet tukevat Dolby Atmos -tekniikkaa.

Kuva: TechRadar

Tässä vaiheessa on kuitenkin puhua huoneen elefantista, Galaxy Foldista itsestään. Suhtautui puhelimeen sitten kuinka optimistisesti tahansa, on pakko ottaa huomioon sen suuret ja etenkin paksut mitat (62,9 x 160,9 x 17 mm) sekä korkea elopaino (269 g). Se on käytännössä kaksi kertaa niin paksu kuin kaikki muut tämänhetkiset älypuhelimet, joten se ei luiskahda kovin helposti tiukempien farkkujen taskuun.

269 gramman painoinen Galaxy Fold on myös käytännössä markkinoiden painavin laite. Se on lähes 100 grammaa painavampi kuin Galaxy S10 Plus (175 g) ja selvästi painavampi kuin iPhone XS Max (208 g) ja Huawei Mate 20 Pro (189 g)

Gorilla Glass 6:lla päällystetty Fold tuntuu vankalta, mutta sen näppituntuma ei silti yllä samaan premium-vaikutelmaan kuin vaikkapa Samsung Galaxy S10 -sarjassa.

Vielä yksi huomionarvoinen asia Galaxy Foldista: se kerää äärimmäisen paljon sormenjälkiä. Jouduimme pyyhkimään puhelimen näyttöä useamman kerran oman lyhyen testimme aikana. Sormenjäljet paistavat näkyvästi todella kiiltävästä lasista.

Galaxy Fold tulee myyntiin hopeisena (Space Silver), mustana (Cosmos Black), vihreänä (Martian Green) ja sinisenä (Astro Blue). Kaksi jälkimmäistä saapuvat kuitenkin myyntiin vain Samsungin omaan verkkokauppaan.

Kuvagalleria Galaxy Foldin ensitunnelmista:

Kuva 1/13 Kuva: TechRadar Kuva 2/13 Kuva: TechRadar Kuva 3/13 Kuva: TechRadar Kuva 4/13 Kuva: TechRadar Kuva 5/13 Kuva: TechRadar Kuva 6/13 Kuva: TechRadar Kuva 7/13 Kuva: TechRadar Kuva 8/13 Kuva: TechRadar Kuva 9/13 Kuva: TechRadar Kuva 10/13 Kuva: TechRadar Kuva 11/13 Kuva: TechRadar Kuva 12/13 Kuva: TechRadar Kuva 13/13 Kuva: TechRadar

Näyttö

Samsung Galaxy Foldissa on kaksi eri näyttöä. Edessä on piskuinen 4,6-tuumainen HD+ Super AMOLED, joka tuntuu rehellisesti sanottuna liian pieneltä nykypuhelinten standardeilla.

Näytön ylä- ja alareunassa on kaiken lisäksi todella suurikokoiset reunat, jotka saavat sen tuntumaan 10 vuotta vanhalta. Tämä oli kuitenkin välttämätön kompromissi, koska suuremman näytön vaatima tekniikka oli pakko saada mahtumaan johonkin. Sen hyvä puoli on tosin se, että puhelinta on aidosti mahdollista käyttää myös yhdellä kädellä silloin, kun se on suljetussa tilassa.

Ratkaisu on kuitenkin esteettisesti varsin ala-arvoinen. Olemme jo tottuneet maailmaan, jossa reunat ovat häviämässä olemattomiin. Siihen maailman ei yksinkertaisesti enää sovi tällaiset reunat. Jotkut käyttäjistä saavat pitää kyseistä seikkaa jopa suurimpana syynä jättää puhelin ostamatta. 2 100 euron puhelimen soisi näyttävän nykyaikaiselta myös suljettuna.

Pieni näyttö on joka tapauksessa kirkas ja selkeä, kiitos Samsungin oman Super AMOLED -näyttöpaneelin. Androidissa navigointi käy sutjakasti, ja näyttö on riittävän suuri ilmoitusten ja viestien katsomiseen sekä musiikin toiston hallintaan.

Puhelimen suurempi tabletin kokoisessa näytössä on joustava polymeerikerros, joka on kiinnitetty runkoon taivuttamista kestävällä sideaineella. Näyttö pysyy siis vankasti kiinni rungossa taivuttelusta huolimatta. Ei ole myöskään syytä sivuuttaa sitä, että Galaxy Foldin näyttö on ohuin, jonka Samsung on koskaan valmistanut.

Galaxy Foldin 4,6-tuumainen etunäyttö. (Kuva: TechRadar)

Kun näytön taittaa auki, eteesi avautuu 7,3-tuumainen QHD+-näyttö Dynamic AMOLED -tekniikalla. Se on kirkas, selkeä ja yksityiskohtainen. Näytön väritoisto on tarkkaa ja sen suuri koko tekee vaikutuksen kaikkiin aiempiin puhelimiin verrattuna. HDR10+-tuki parantaa videoiden katselukokemusta entisestään, jos vain löydät tekniikalle tarkoitettuja sisältöjä.

Näytössä on kuitenkin yksi suuri ongelma: sen keskellä näkyvä taitos.

Kun näyttöä katsoo tietystä kulmasta, sen keskiosassa erottuu selvästi näkyvä taitos, joka juoksee koko näytön halki. Saumaa ei kuitenkaan tule ajatelleeksi käytettäessä yhtään sen enempää kuin tavallisen älypuhelimen näyttölovea tai kamerareikää. Se on yksinkertaisesti seikka, joka Galaxy Foldin ostajan täytyy hyväksyä.

Sauma ei myöskään erotu yhtä selvästi silloin, kun puhelinta pitelee suoraan edess Kokeillessamme pelata yhden nopean kierroksen Asphalt 8:aa (jonka tietenkin voitimme), näytön sauma unohtui kokonaan.

Samsungin mukaan näytön sauman uran ei pitäisi syventyä ajan myötä. Et siis joudu pelkäämään, että kallis puhelin kuluisi merkittävästi ajan saatossa. Meidän on silti vielä tässä vaiheessa mahdotonta sanoa, miten pitkäaikainen käyttö vaikuttaa Galaxy Foldin kaltaisiin taittuviin näyttöpaneeleihin. Asia selvinneekin lopullisesti vasta parin vuoden kuluttua, kun puhelimet ovat levinneet laaja-alaiseen käyttöön.

7,6-tuumainen tabletinäyttö. (Kuva: TechRadar)

Käyttöliittymä ja suorituskyky

Samsung Galaxy Foldia voi käyttää monella eri tavalla. Suljettuna sillä hoituvat nopeasti kaikki perustoiminnot, kuten puhelut, viestit ja musiikin toistaminen.

Se herää kuitenkin kunnolla eloon vasta siinä vaiheessa, kun näytön levittää kokonaiseksi. Suurempi näyttö tuo ehdottoman etulyöntiaseman niin sosiaalisiin medioihin, nettiselailuun kuin kuvien ja videoiden editointiinkin.

Näyttöjen välillä siirtyminen on toteutettu mukavan saumattomasti niin, että käyttäjä voi käytännössä jatkaa samasta kohtaa, johon hän toisella näytöllä jäi. Jos siis avaat vaikkapa Google Mapsin pienemmällä näytöllä, voit jatkaa tismalleen samasta kohtaa karttaa "tablettinäytöltä".

Kaikki Galaxy Foldille esiasennetut sovellukset tukevat automaattisesti tätä näyttöjen välistä jatkumoa, mutta samaa toiminnallisuutta voi tuskin odottaa kaikilta kolmannen osapuolen sovelluksilta vielä aivan vähään aikaan.

Samsungin mukaan tuen lisääminen ei onneksi ole kovin hankalaa, koska se ei vaadi koko sovelluksen uudelleenkoodaamista. Kehittäjien tarvitsee kuulemma vain lisätä sovelluksiin ylimääräisiä ominaisuuksia. Jää kuitenkin nähtäväksi, kuinka kannattavaa tällaisen projektin toteuttaminen on taitettavien puhelinten nykyisellä kysynnällä.

Toinen suuren näytön kätevä ominaisuus on kolmen samanaikaisen sovelluksen moniajo. Siihen olisi riittänyt puhtia varmasti jo joissain aiemmissakin puhelimissa, mutta mikään aiempi malli ei ole tarjonnut niin paljon näyttötilaa, että ratkaisu olisi käytännöllinen.

Galaxy Foldissa on joka tapauksessa erinomainen suorituskyky, sillä konepellin alta löytyy 7 nm:n tekniikalle rakennettu 8-ytiminen prosessori ja 12 Gt: RAM-muistia. Samsungin ONE UI:hin kääritty Android 9 pyörii siis vähintäänkin sulavasti.

Puhelimessa on myös kunnianhimoiset 512 Gt:a tallennustilaa, joten siinä on varmasti riittävästi tilaa kaikille sovelluksille, peleille, elokuville, musiikille, kuville ja mille tahansa muulle. Jos kuitenkin jostain syystä tarvitisit sitäkin enemmän tallennustilaa, joudut siirtymään pilveen. Tallennustilaa ei nimittäin saa laajennettua millään ulkoisella muistikortilla.

Kuva: TechRadar

Kamerat ja akunkesto

Samsung Galaxy Foldissa on peräti kuusi kameraa. Takaa löytyy itse asiassa täysin sama kolmoiskamera kuin Samsung Galaxy S10:stä ja S10 Plussasta. Sen pääkamerassa on 12 megapikselin kenno f1,5:n ja f2,4:n kaksoisaukolla ja optisella kuvanvakautuksena. Apukameroina ovat 12 MP:n telefotolinssi (f2,4) optisella vakautuksella ja 16 MP:n ultralaajakulmalinssi (f2,2).

Oletamme kameraosaston olevan kunnossa, koska myös Galaxy S10:n kamera on yksi luokkansa parhaista. Emme kuitenkaan päässeet vielä kokeilemaan puhelimen kameraohjelmistoa, koska se ei ollut vielä täysin valmis.

Galaxy Foldin pienemmän näytön yläpuolella on yksinkertainen 10 megapikselin etukamera f2,2:n aukolla. Se on tarkoitettu selvästi lähinnä satunnaisiin omakuviin tai nopeisiin videopuheluihin.

Varsinaiset "etukamerat" paljastuvat vasta, kun puhelimen avaa koko näytölle. Tablettinäytön oikeassa ylänurkassa on nimittäin kaksoiskamera, joka muodostuu 10 MP:n peruskennosta ja 8 MP:n (f1,9) syvyyskamerasta, jonka avulla myös etukamera saa otettua Live Focus -muotokuvia.

Kuva: TechRadar

Samsung Galaxy Foldin innovatiiviset ratkaisut jatkuvat myös akkurintamalla, sillä puhelimessa on itse asiassa kaksi akkua – yksi kummassakin puoliskossa.

Akkujen yhteiskapasiteetti yltää 4 380 milliampeerituntiin, joten aivan järisyttävää akunkestoa ei ole luvassa. Vaikka luku saattaa äkkiseltään kuulostaa melko suurelta, täytyy ottaa huomioon, ettei Galaxy Fold ole mikään tyypillinen puhelin. Samsung lupaa silti, että akku kestää "koko päivän". Se riippuu kuitenkin todennäköisesti siitä, kuinka paljon käytät puhelinta suuremmalla näytöllä.

Odotamme akun kuluvan selvästi enemmän 7,3-tuumaisella näytöllä, mutta palaamme asiaan siinä vaiheessa, kun saamme puhelimen varsinaiseen arvosteluumme.

Galaxy Fold tukee langatonta latausta ja saa saman käänteisen langattoman lataustoiminnon, PowerSharen, kuin Galaxy S10 ja S10 Plus. Sen suuresta akusta pystyy lataamaan langattomasti esimerkiksi pakkauksen mukana tulevia langattomia Galaxy Buds -nappikuulokkeita.

Puhelimen takaosassa on jopa pieni magneettinen kela, jonka on tarkoitus pitää kevyemmät lisälaitteet tukevasti paikallaan latauksen ajan.

Eikä siinä vielä kaikki...

Samsung Galaxy Foldin hinta on järisyttävä, mutta ainakin puhelin on pakattu arvoisiinsa kääreisiin. Laitteen näyttävä laatikko on rakennettu ekologisesta materiaalista ja sen muotoilu muistuttaa Foldia itseään.

Kun olet ottanut Instagram-tarinan sen kiinnostavasta avausmekanismista, löydät sisältä puhelimen, latausadapterin ja -kaapelin, langattomat Galaxy Budsit (ovh. 159 €) sekä kestävältä vaikuttavan suojakuoren.

Kaikki puhelimen ostajat saavat kaupan päälle myös vuoden ilmaisen Samsung Care Plus -laitevakuutuksen. Se korvaa vahingot esimerkiksi puhelimen pudottamisesta tai kastumisesta.

Ensiarviomme

Samsung Galaxy Fold on kiinnostava uutuus ja onnistuu herättämään meissä samankaltaista innostusta, jota koimme ensimmäisen iPhonen julkaisuhetkellä. Se onnistuu ennen kaikkea murtamaan itseään toistavat älypuhelinmarkkinat erikoisella näyttöratkaisullaan, kahdella akullaan ja kuudella kamerallaan.

Tietenkin puhelin on kallis, mutta sama pätee kaikkiin uusiin innovaatioihin. Käyttäjät valittavat varmasti (oikeutetusti) myös sen koosta, painosta ja etunäytön valtavista reunoista. Suurimmalle osalle edellä mainitut tekijät ovat niin suuria ongelmia, etteivät he edes harkitse puhelinta.

Se ei ole kuitenkaan oleellista, koska Galaxy Fold on enemmän kuin pelkä puhelin. Se ja Huawei Mate X edustavat täysin uutta suuntausta puhelinten muotoilusta. Jos ensimmäisen sukupolven ratkaisut ovat jo näin pitkällä, voimme vain haaveilla siitä, mitä valmistajat onnistuvat kehittämään seuraavan 1–2 vuoden aikana. Silloin meidän on hyvä muistella, ketä kaikesta on kiittäminen.

Jos haluat päästä käsiksi uutuusteknologiaan ennen muita, Samsung Galaxy Fold voi viedä sinut tulevaisuuteen nyt, eikä parin vuoden päästä – jo se itsessään on vaikuttava suoritus.