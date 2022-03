Arvostelussa Apple Studio Display

Apple Studio Display on laadukas näyttö luoville ammattilaisille, mutta siitä puuttuu joitain ominaisuuksia, joita tämän hintaiselta tuotteelta jää odottamaan

Tarjolla on parempiakin monitoreja

Apple Studio Display on yhtiön uusin näyttö, joka on suunnattu ensisijaisesti luovan alan ammattilaisille. Se julkaistiin yhdessä Mac Studion kanssa Applen maaliskuussa järjestetyssä tapahtumassa, ja nimensä mukaisesti se on tarkoitettu käytettäväksi Mac Studion kanssa. Sitä voi tästä huolimatta käyttää myös muiden Apple-tuotteiden kanssa.

Se toimii lisäksi monitorina Windows-tietokoneelle, joskin tällöin sen kaikkia ominaisuuksia ei voi käyttää. Tämä rajaa Studio Displayn käyttäjäkunnan entistä kapeammaksi, joten jos et kuulu juuri näytölle suunnattuun niche-kohderyhmään, Applen ekojärjestelmää käyttäviin luovan alan ammattilaisiin, tämä tuote ei ole sinulle.

Yleisesti ottaen näyttöjen rinnalla Studio Display on todella kallis monitori, jonka lähtöhinta Suomessa on 1 819 euroa. Vaikka hinta ei jälleen kummastuta ammattilaisia, se on tavallisille käyttäjille iso summa 27-tuumaisesta näytöstä.

Silti se on edullisempi kuin yhtiön Pro Display XDR -näyttö, jonka hinnat alkavat Suomessa 5 599 eurosta. Studio Displayssa on lisäksi joko kallistuva tai VESA-standardilla varustettu jalusta. Ja vaikka jalustan sisällyttäminen myyntipakkaukseen tuntuu melko kummalliselta maininnalta, Apple sai osakseen naurua, sillä jalustaa ei tule mukana kalliimmassa Pro Display XDR -näytössä.

Vaikeita valintoja

Tästä huolimatta käyttäjä joutuu valitsemaan joko yhtiön oman tai VESA-jalustan välillä, kun muissa näytöissä mukana tulevat yleensä molemmat. Jos haluat puolestaan kallistuvan ja korkeussäädettävän jalustan, se maksaa 460 euroa lisää. Juuri tällaiset piilotetut lisämaksut saavat ihmiset menettämään kärsivällisyytensä Applea kohtaan.

Studio Displayn voi tilata myös nanopinnoitetulla lasilla, joka vähentää heijastusten määrää. Tämä maksaa puolestaan 250 euroa enemmän. Olemme käyttäneet muita Applen tuotteita nanopinnoitetulla lasilla ja olleet siihen tyytyväisiä etenkin tilanteissa, joissa huoneen taustavalo aiheuttaisi normaalisti heijastuksia. Se ei ole kuitenkaan useammalle tarpeellinen päivitys, mutta jos et voi sietää heijastuksia, sen hankintaa kannattaa harkita.

27-tuumaisen iMacin julkaisua on saatu odottaa jo pidemmän aikaa, joten Studio Display on toistaiseksi likimpänä sen seuraajaa. Muotoilultaan uusi näyttö muistuttaa todella paljon 24-tuumaista iMacia, mutta siinä on isompi näyttö ja se tulee ilman Macin sisuskaluja. Mutta jos näytön liittää Mac Studioon tai Mac miniin, kokemus on hyvin samankaltainen.

Muut Studio Displayn ominaisuudet onnistuvat tosin vakuuttamaan luovan alan ammattilaiset ja oikeuttamaan näytöstä pyydetyn korkean hinnan. 27-tuumaisessa näytössä on 5K-resoluutio (5 120 x 2 880), jonka pikselitiheys on 218 ppi:tä. Jälki on kuvanlaadun osalta terävä ja yksityiskohtainen.

Näyttö tukee lisäksi miljardia väriä, 600 nitin kirkkautta ja P3-väriavaruutta, jotka ovat erityisen hyödyllisiä etenkin videoeditoijille. Näytössä on luonnollisesti myös tuki yhtiön omalle True Tone -teknologialle, joka säätää näytön väriasetuksia taustavalon mukaan. Vaikka ominaisuus on varsin näppärä, tarkkaa väritarkkuutta vaativien ammattilaisten kannattaa kytkeä se pois päältä.

Suorituskyky

Studio Display on käytössä kirkas ja tarjoaa värikkään kuvanlaadun. Myös sen katselukulmat ovat todella hyvät. Jopa epäsuotuisasta kulmasta katsottuna näytön värisävyt näyttävät edelleen todella hyviltä, mikä tekee näytöstä erityisen kätevän työympäristössä, jossa useat ihmiset saattavat katsoa samaa ruutua.

Valitettavasti laajoja katselukulmia haittaa jossain määrin heijastava pinta. Kun näyttöä katsotaan jyrkistä kulmista, ruudussa on helposti nähtävissä häiritseviä heijastuksia. Nanopinnoitettu lasi eliminoi todennäköisesti nämä ongelmat, mutta emme saaneet arvosteltavaksi tällä pinnoitteella varustettua mallia. Lisäksi, kuten mainitsimme jo aiemmin, tämä nostaa näytön hintaa entisestään.

Studio Displayssä on sisäänrakennettu 12 megapikselin ultralaajakulmainen webkamera, jossa on 122 asteen näkökenttä. Tätä tuetaan kolmella studiolaatuisella mikrofonilla ja kuudella kaiuttimella, jotka ovat riittävän korkealaatuisia ja eivät välttämättä tarvitse rinnalleen erillisiä lisälaitteita.

Kaiuttimet erityisesti ovat äärimmäisen hyvät ja toistavat äänen selkeästi ja kuuluvasti. Äänessä on myös mukavasti potkua. Elokuvien tai Apple TV+:n katsominen näyttää upealta, vaikka näytössä ei ole HDR-tukea. Kaiuttimet toistavat niin ikään videoiden äänimaailman tuntuvina ja dialogin selkeänä. Myös musiikki kuulostaa todella hyvältä sisäänrakennetuiksi kaiuttimiksi.

Valitettavasti ääniformaattien tuki jättää toivomisen varaa. Kokeilimme joitain Dolby Atmos -kappaleita, jotka eivät tuntuneet ympäröivän meitä lainkaan. Virtualisoitu tilaääni on vaikea toteuttaa oikein, eivätkä ne koskaan vastaa oikeaa kotiteatterijärjestelmää. Sama pitää paikkaansa myös Studio Displayn osalta.

Mikrofonit tallentavat käyttäjän äänen todella hyvin ja eliminoivat samalla taustamelun kunnioitettavasti. Ne ovat samalla kohtuullisen hyvät tallentamaan erillisten soittimien äänen. Vaikka ammattisäveltäjät ja musiikkituottajat käyttävät varmasti omia kunnollisia mikkejä, Studio Displayn omat soveltuvat varteenotettavasti nopeiden demojen äänitykseen.

Webkamera on niin ikään hyvä ja toimii nykyisessä maailmantilanteessa, jossa yhä useampi palaveri vietetään edelleen videopuheluissa. Kuvanjälki on selkeää ja Center Stage -ominaisuus pitää kohteen tarkasti ruudun keskellä. Huomautamme kuitenkin, että jotkin muut arviot ovat todenneet webkameran jäljen olevan melko huono. Omissa testeissämme käytimme webkameraa toimistolla, jossa oli hyvä valaistus, mikä on saattanut johtaa keskivertoa parempaan tulokseen.

Webkamerat, kaiuttimet ja mikrofonit saavat tukea A13 Bionic -sirulta. Integraatio on onnistunut ja varmasti yksi tärkeimpiä tekijöitä, jolla Studio Display erottuu kilpailijoista.

Myös monissa nykyisissä iPhone- ja iPad-laitteissa käytössä oleva A13 Bionic tuo mukanaan Center Stage -ominaisuuden webkameraan, josta mainitsimme jo aiemmin. Myös suorituskyky hämärässä valossa on parantunut A13 Bionicin ansiosta, kun taas kaiuttimet voivat hyödyntää Dolby Atmos -tilaääntä. Lisäksi näyttö tukee virtuaaliavustaja Siriä.

Nämä kaikki on tervetulleita ominaisuuksia, mutta webkameran kuvanlaatua lukuun ottamatta eivät ole juurikaan tärkeitä ominaisuuksia. Ne toimivat ainoastaan Maceissa, MacBookeissa ja iPadeissa. Joten Windows-laitteiden omistajat voivat käyttää Studio Displayta näyttönä, mutta sen A13-tuellisia ominaisuuksia ei pääse hyödyntämään.

Puuttuvat ominaisuudet

Hintaisekseen monitoriksi Studio Displaysta puuttuu joitain huomattavia ominaisuuksia. Näistä suurin on eittämättä HDR-tuen (High Dynamic Range) puute, joka loihtisi paremman kontrastin ja elävämmät värit. HDR löytyy nykyään jo miltei kaikista monitoreista ja televisioista, joten sen puute tässä mallissa on outoa. Ja jos tiedät työskenteleväsi HDR:ää vaativien televisio-ohjelmien tai elokuvien parissa, tämä monitori ei tarjoa riittäviä puitteita näiden editoimiseen.

Studio Displayn maksimikirkkaus on 600 nitiä, joka on riittävä ja tarjoaa hyvän, elävän kuvan. Silti se kalpenee 14-tuumaisen MacBook Pron rinnalla, jonka maksimikirkkaus on huikeat 1 600 nitiä. Näissä on lisäksi mini-LED-teknologiaa käyttävät Liquid Retina XDR -näytöt, jotka ovat tämän hetken kannettavien parhaimmistoa.

Siten on hieman harmillista, ettei Studio Displayssa ole käytetty samaa teknologiaa. Syy on todennäköisesti se, että kyseisen teknologian tuominen 27-tuumaiseen näyttöön olisi kustantanut aivan liikaa. Valitettavasti nykyisellään uusi näyttö jää kuitenkin toiseksi MacBook Prolle.

Näytön virkistystaajuus on niin ikään ainoastaan 60 Hz. Vaikka tämä on 4K- ja 5K-monitoreissa pitkälti standardi, olemme alkaneet nähdä suuremmalla virkistystaajuudella varustettuja UHD-monitoreja. Mitä korkeampi virkistystaajuus, sitä sulavammalta ja responsiivisemmalta näyttö tuntuu. Uusissa MacBook Prossa on ProMotion-tuki ja 120 Hz virkistystaajuudet, joten Studio Display tuntuu jälleen pieneltä hukkaan heitetyltä mahdollisuudelta.

Studio Displayssa ei ole myöskään niin kattavia liitäntöjä kuin monitorilta voisi odottaa. Siinä ei ole lainkaan HDMI:tä tai DisplayPortia, vaan ainoastaan yksi ainoa Thunderbolt 3 (USB-C) -sisääntulo, joka lataa samalla siihen kytketyn laitteen. Erillisessä hubissa on lisäksi kolme USB-C-liitäntää muita lisälaitteita varten.

Tämä vain alleviivaa Studio Displayn Mac/iPad-keskeistä suunnittelua. Apple-laitteiden entisille omistajille näyttö tarjoaakin hyvän lisän pitää pöytä vapaana erinäisistä kaapeleista. Ja yhden ainoan USB-C-piuhan käyttäminen monitorin liittämisessä tuntuu kieltämättä hyvältä.

Silti vanhempien laitteiden tai tietokoneiden omistajat saattavat tarvita näytöltään muutakin kuin USB-C-liitännän. Ja jos omista laitteista ei sellaista löydy, ei näyttöä voi käyttää lainkaan. Muun muassa pelikonsoleita on turha yrittää kytkeä Studio Displayhin. Tosin kovinkaan moni tuskin ostaa tätä näyttöä pelaamista varten, mutta olisi silti ollut suotavaa tehdä näytöstä edes aavistuksen monipuolisempi. Studio Display ei ole kuitenkaan sellainen näyttö.

Osta jos...

Olet luova ammattilainen

Studio Display on suunniteltu luoville ammattilaisille, joille tarjolla on kohtuuhintainen ja ammattitason näyttö.

Ostat Mac Studion

Studio Display julkaistiin tarkoituksella Mac Studion rinnalla ja kaksikko toimii loistavasti yhteen.

Haluat 27-tuumaisen M1 iMacin

Apple ei näytä julkaisevan uutta 27-tuumaista M1-sirulla varustettua iMacia vielä hetkeen, joten Studio Display ja Mac mini tai Mac Studio on hyvä korvike.

Älä osta, jos...

Haluat monipuolisen näytön

Studio Display on suunniteltu ainoastaan luovaan työhön, joten siinä on yksi ainoa USB-C-liitäntä.

Haluat editoida HDR-materiaalia

HDR-tuen puute on valitettavaa videoita katsellessa ja erityisen ongelmallinen, jos aiot editoida HDR-kuvaa.

Käytät Windows-laitteita

Vaikka Studio Display toimii hyvin Windows-kannettavien ja tietokoneiden kanssa, sen parhaat ominaisuudet on sidottu Maceihin.