Arvostelussa iMac (24", 2021)

Uusi iMac (24", 2021) parantaa miltei kaikilla osa-alueilla yhtiön entistä 21,5-tuumaista edeltäjää. Siinä on isompi ja parempi näyttö, nykyaikainen ja värikäs muotoilu sekä erinomainen suorituskyky ilman hinnankorotusta. Jos olet kaivannut päivitystä työkoneellesi, tämä on loistava valinta.

Pika-arvio

Uusi iMac (24", 2021) ei ole ainoastaan vakuuttava parannus edeltäjästään, vaan samalla rohkein mullistus, jonka Apple on tehnyt ikoniseen Maciin viimeisen 15 vuoden aikana.

Tyylikäs ja moderni uusi muotoilu on kaivattu päivitys, sillä edellinen malli alkoi käydä jo hieman tylsäksi. Lisäksi uusi malli on saatavilla täysin uudessa 24 tuuman koossa, joka korvaa aiemmin 21,5-tuumaisen iMac-mallin. Sen rinnalla nähdään edelleen 27-tuumainen iMac. Isommasta näytöstä huolimatta uusi iMac (24", 2021) ei ole oikeastaan fyysisesti juuri 21,5-tuumaista mallia isompi, sillä sen mitat ovat 54,7 x 46,1 x 14,7 cm verrattuna edeltäjänsä 52,8 x 45 x 17,5 cm. Näyttö itsessään on ainoastaan 11,5 mm paksu.

Tuore malli tarjoaa siis runsaasti enemmän näyttötilaa ilman merkittävää fyysistä kasvua, minkä lisäksi se on huomattavasti ohuempi ja kevyempi kuin aiemmin, ainoastaan 4,48 kilogrammaa. Siten se on monipuolisempi ja helpompi kantaa kuin koskaan aiemmin.

Apple tuo uuden iMacin (24", 2021) myyntiin lisäksi seitsemässä eri värikkäässä sävyssä, mikä muistuttaa yhtiön iMac G3:n aikaista itsevarmuutta ja leikkisyyttä. Koneen lisäksi myös Magic Keyboard, hiiri ja Trackpad ovat saatavilla samassa värissä kuin iMac, minkä lisäksi myös osa macOS Big Surin värielementeistä noudattelee koneiden värisävyjä. Kokonaisuutena kokemus on varsin piristävä.

Pienemmän koon takana on todennäköisesti yhtiön uuteen malliin tehty suurin muutos, eli sisuskaluissa Intelin sijaan jylläävä Apple M1 -järjestelmäpiiri. Kuten näimme jo MacBook Airin (M1, 2020), MacBook Pron (M1, 2020) ja Mac minin (M1, 2020) kanssa, Applen siirtyminen oman sirun varaan on ollut menestys. macOS Big Sur -käyttöjärjestelmä toimii nopeasti ja tarkasti, minkä lisäksi uudet sovellukset on suunniteltu pyörimään erinomaisesti M1-raudan pohjalta. Jopa vanhemmat Intel-pohjaiset sovellukset pyörivät hyvin, kiitos yhtiön Rosetta 2 -työkalun. Lisäksi sillä voi pyörittää iOS-sovelluksia ja -pelejä, jonka myötä valikoima kasvaa tuhansilla uusilla nimikkeillä.

iMacilla työskentely ja sisällön luonti onkin silkkaa nautintoa upean 4,5K Retina -näytön, loistavien kaiuttimien ja erinomaisen webkameran ansiosta. Kyseessä ei suinkaan ole kaikkein tehokkain tietokone, eikä siinä ole erillistä näytönohjainta saati mahdollisuutta käyttää ulkoista. Muisti on lisäksi rajattu 16 gigatavuun, joten tehokasta työjuhtaa etsiville suosittelemme jotain muuta vaihtoehtoa.

Tästä huolimatta uudessa iMacissa on paljon rakastettavaa, johon lukeutuu myös koneen hinta. Suomessa hinnat alkavat 1 499 €, joten uusista ominaisuuksista ja paremmasta suorituskyvystä ei joudu edes maksamaan ylimääräistä edeltäjään verrattuna.

Hinta ja saatavuus

Tekniset tiedot Tällaisen iMacin (24", 2021) TechRadar sai arvosteltavakseen: Suoritin: Apple M1 (8-ytiminen)

Näytönohjain: Integroitu 8-ytiminen näytönohjain

Muisti: 16 Gt Unified LPDDR4 RAM

Näyttö: 24 tuumaa, 4,5K 4,480 x 2 520 Retina-näyttö (IPS, 500 nitin kirkkaus, wide color P3 gamut)

Tallennustila: 512 Gt SSD

Liitäntä: 2x Thunderbolt USB 4 (USB-C), 2x USB 3 (USB-C), 3,5 mm -kuulokeliitäntä

Liitettävyys: Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Kamera: 1080p FaceTime HD -webkamera

Paino: 4,48 kg

Koko: 46,1 x 54,7 x 14,7 cm

iMac (24", 2021) on nyt saatavilla Suomessa. Kone saapui ennakkomyyntiin pian sen julkistuksen jälkeen 30. huhtikuuta 2021, ja ensimmäiset kappaleet toimitettiin käyttäjille 21. toukokuuta.

Uudistuneesta muotoilusta ja Applen M1-järjestelmäpiiristä ei onneksi joudu maksamaan ylimääräistä. Uuden iMacin (24", 2021) hinnat alkavat Suomessa 1 499 €, 8-ytimisen näytönohjaimen, 256 Gt tallennustilaa ja 8 Gt RAM-muistia. Hyppäys 8-ytimiseen näytönohjaimeen, lisäväreihin ja USB-C-liitäntöihin maksaa puolestaan 1 719 €.

Näihin malleihin voi entiseen tapaan ostaa myös lisää RAM-muistia tai tallennustilaa lisämaksua vastaan.

Kaikkein tuhdein versio saapuu puolestaan 16 Gt RAM-muistin ja 2 Tt SSD:n kera, joista saa maksaa 2 869 €.

Uuden mallin rinnalla julkaistiin myös paranneltu Magic Keyboard ja Magic Mouse. Hiiren voi myös vaihtaa Magic Trackpadiin 50 € lisämaksua vastaan, kun taas sekä hiiren että kosketuslevyn saa mukaansa 135 €.

Hinnoittelun osalta uusi malli on kilpailukykyinen, ja olemme tyytyväisiä siihen, ettei Apple ole lähtenyt nostamaan päivityksistä huolimatta laitteen hintaa.

Vaikka uusi iMac (24", 2021) vaikuttaisi tarjoavan vastaavat tehot kuin samankaltaisilla spekseillä varustettu MacBook Pro (M1, 2020), se ei yllä samaan suorituskykyyn kuin iMac Pro. Samoin M1-sirun asettama 16 Gt RAM-muistin rajoitus näkyy myös tässä, eikä konetta voi suositella käyttäjille, jotka kaipaavat työssään enemmän muistia.

Kaikkein edullisimmassa mallissa on 7-ytimisen näytönohjaimen lisäksi myös vähemmän värivaihtoehtoja ja ainoastaan kaksi Thunderbolt/USB 4 -liitäntää. Siinä ei myöskään ole Gigabyte Ethernetiä tai Touch ID -tunnistinta Magic Keyboardissa.

Muotoilu

Olemme aiemmissa iMacin arvosteluissa valittaneet sitä, kuinka Apple on pidättäytynyt samassa muotoilussa käytännössä vuodesta 2009 lähtien. Microsoftin ja Lenovon kokeillessa kaikenlaista uutta ja jännää, iMac alkoi tuntua vanhentuneelta. Sen ikoninen muotoilu oli muuttunut siunauksesta kiroukseksi.

Uuden mallin kohdalla Apple onkin tehnyt kaivattuja ja dramaattisia muutoksia muotoiluun. Uusi ilme on rohkea ja nykyaikainen, mutta se muistuttaa edelleen Applen ominaista tyyliä.

Merkittävin muutos on nimenomaan uuden iMacin yleisilmeessä. Kone on saatavilla seitsemässä eri värissä, joten sopivan värimaailman voi valita jo suoraan ostaessa. Apple iMac on saatavilla vihreänä, keltaisena, oranssina, pinkkinä, purppurana, sinisenä ja hopeisena. 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa vastaavanlainen väri-iloittelu oli normaalia iMacissa, kunnes Apple siirtyä harmaaseen ilmeeseen kaikissa tietokoneissaan.

Uudet värisävyt eivät jää kuitenkaan iMacin (24", 2021) ainoaksi uudistukseksi, vaan muotoilu on aavistuksen suorakulmaisempi kuin aiemmin ja muistuttaa viimeisimpiä iPhoneja. Tietokone on lisäksi ohuempi ja pienempi kuin koskaan aiemmin, kiitos Applen oman M1-sirun. Sen vuoksi yhtiö on pystynyt pienentämään Logic Boardin kokoa merkittävästi ja vähentämään iMacin päästämää ääntä jopa 50 prosentilla. Paksuuden osalta laite on ainoastaan 11,5 mm syvä.

Ja kuten mainitsimme jo aiemmin, näyttö on silti kasvatettu 24 tuumaan aiemmasta 21,5 tuumasta. Koko ylipäätään on 30 % pienempi, ja laitteen mitat ovat 46,1 x 54,7 x 14,7 cm.

Lisäksi iMac on tuntuvasti kevyempi kuin edeltäjänsä ja painaa ainoastaan 4,48 kiloa, siinä missä vanha 21,5-tuumainen malli painoi 5,68 kiloa. Konetta siirtäessä reilun kilon eron huomaa helposti. Kun yhtälöön lisää tosiaan pienemmän syvyyden sekä koon, on lopputulos todella vakuuttava. Uutta mallia onkin helppo kantaa ympäriinsä ja sen voi asentaa melkein mihin tahansa toimistoon kotona tai työpaikalla.

(Image credit: Future)

Luonnostaan kaikki all-in-one-tietokoneet ovat perinteisiä tietokoneita kompaktimpia ja helpompia asentaa, sillä ne eivät vaadi useita kaapeleita ja erillistä monitoria. Uudessa iMacissa on lisäksi langaton näppäimistö ja hiiri, joten koneen kytkemiseen tarvitsee oikeastaan yhden ainoan johdon: virtapiuhan.

Ja jopa tällä saralla Apple on tehnyt aika siistejä muutoksia kokonaisuuteen, mikä osaltaan vain korostaa yhtiön pikkutarkkuutta yksityiskohtiin. Virtalähde on suunniteltu kokonaan uusiksi ja kytkeytyy nyt iMaciin magneeteilla hyödyntäen Applen MagSafe-teknologiaa. Sen vuoksi kaapeleiden kiinnittäminen on helppoa ja vaivatonta, toisin kuin aiemmissa iMac-malleissa.

Kalliimmissa malleissa virtalähteessä on myös Gigabit Ethernet -liitäntä, joten verkkoyhteyden voi ottaa langallisesti suoraan siitä. Virtalähteessä on lisäksi kaksimetrinen kudottu kaapeli, joka on samanvärinen kuin iMac. Lopputulos on viehättävä ja kätevä tapa kytkeä virta iMaciin.

Virtakaapelin lisäksi myös Magic Keyboard, Magic Mouse ja Magic Touchpad noudattavat samaa värimaailmaa tietokoneen kanssa. Jopa macOS Big Sur hyödyntää joitain samoja värielementtejä käyttöliittymässään, mikä korostaa entisestään kokoonpanon yhtenäisyyttä.

Nämä voivat tuntua melko pieniltä yksityiskohdilta, mutta ne auttavat luomaan iMacille yhtenäisen ilmeen ja tunteen. Se tekee laitteesta myös paljon henkilökohtaisemman, sillä käyttäjä pääsee itse valitsemaan värin. Meidän kohdalla miellyimme välittömästi uuteen iMaciin paljon läheisemmin kuin aiempien mallien kohdalla, eikä se tuntunut pelkästään työkoneelta, vaan hauskalta laitteelta.

Uusien värisävyjen ohella Magic Mouse ja Trackpad eivät ole saaneet kuitenkaan suuria muutoksia, ja riippuen omasta kokemuksesta tämä on joko hyvä tai huono asia. Henkilökohtaisesti emme ole koskaan olleet suuria Magic Mousen ystäviä, vaan pidämme enemmän perinteisestä hiirestä, jossa on rulla ja erilliset painikkeet. Näitä voi toki käyttää myös iMacin kanssa.

Valitettavasti muuttumattomuus tarkoittaa samalla sitä, että hiiren latausportti sijaitsee edelleen sen alapuolella. Toisin sanoen hiirtä ei voi siis käyttää lainkaan, kun se on latauksessa. Ottaen huomioon Applen panostuksen muotoiluun ja muotokieleen, tällainen ratkaisu tuntuu todella oudolta – puhumattakaan siitä, että Apple on mullistanut uudessa iMacissa melkein kaiken muun.

Magic Keyboardiin on sen sijaan tehty isojakin muutoksia. Siitä löytyy nyt uudet painikkeet emojille, Spotlightille, Dictationille, Do Not Disturbille ja lukitukselle (Fn- ja F-kirjainten kautta). Kalliimpien iMacien näppäimistössä on myös Touch ID, joka toimii samalla lailla kuin MacBookissa tai iPhonessa oleva Touch ID. Toisin sanoen sormenjälkeä vastaan voi kirjautua suoraan iMaciin, minkä lisäksi sillä voi maksaa turvallisesti Apple Payn kautta tai vaihtaa käyttäjää.

Koska näppäimistö on langaton, Apple on pitänyt huolen siitä, että käyttäjän sormenjälki kulkee tietokoneelle turvallisesti ja suojatusti. Testeissämme huomasimme toiminnon toimivan hyvin ja tunnistavan sormenjäljen nopeasti, emmekä huomanneet oikeastaan minkäänlaista viivettä rekisteröinnissä.

Uusi muotoilu tuo mukanaan myös muutoksia koneen takana oleviin liitäntöihin. Edullisimmassa mallissa on kaksi Thunderbolt/USB 4 Type-C -liitäntää, jotka tukevat 40 Gb/s siirtonopeuksia. Kahdessa kalliimmassa mallissa on näiden lisäksi kaksi ylimääräistä USB 3 Type-C -liitäntää, jotka tukevat 10 Gb/s siirtonopeuksia.

Siirtonopeuksien eron vuoksi kannattaakin pitää huolta, että eri oheislaitteet ja erityisesti ulkoiset kiintolevyt on liitetty oikeaan porttiin. Nopeammat USB 4 -liitännät on merkitty erikseen pienellä salamaikonilla, mutta merkkejä ei silti välttämättä näe kovin helposti tietokoneen sijainnista ja asettelusta riippuen.

Virtanäppäin on sijoitettu aiempien mallien lailla koneen taakse vasempaan alakulmaan, mutta kuulokeliitäntä on sen sijaan vaihtanut paikkaa näytön vasemmalle puolelle. Uuteen paikkaan pääsee kätevämmin käsiksi, ja spekulaatioiden mukaan siirto on tehty, koska uusi iMac on niin ohut, eikä liitännälle ollut muuta paikkaa.

Liitäntöjen yksinkertaisuus tarkoittaa samalla sitä, että iMacin selkämys näyttää tyylikkäältä. Sen sijaan laitteet, jotka eivät tue USB-C:tä, on kytkettävä koneeseen erillisten adaptereiden avulla. Edullisemman perusmallin kaksi ainoaa liitäntää saattavat olla osalle myös liian vähäiset, eikä tässä mallissa ole myöskään mahdollisuutta kytkeä konetta lähiverkkoon fyysisellä johdolla.

Toisin sanoen edullisen mallin saa verkkoon ainoastaan WiFin avulla, joskin tämä tuskin on ongelma kovinkaan monelle. Uusi iMac (24", 2021) tukee WiFi 6:ta. Koneeseen on myös mahdollista ostaa erillinen adapteri, jolla Gigabit Ethernet -liitännän saa myös edulliseen malliin.

Uusi ja paranneltu näyttö on toinen iMacin kohokohta. Apple on onnistunut pienentämään näytön ympärillä olevia surureunoja lähes 50 prosentilla, minkä ansiosta uudessa iMacissa on suurempi 24-tuumainen näyttö ilman, että näyttö on fyysisesti paljoa sen isompi kuin vanhempia 21,5 tuuman malli. Muotoilu saa uuden mallin näyttämään myös nykypäiväisemmältä, sillä vanhat iMacit paksuine reunoineen olivat jäänteitä vuosien takaa.

Näyttö itsessään on lisäksi upea. Siinä on 4,5K Retina -resoluutio (4 480 x 2 520) ja 218 ppi:n pikselitiheys. Verrattuna aiemman malliin 4K-resoluutioon (4 096 x 2 304) se tarjoaa parannellun ja tarkemman kuvanlaadun kuin monissa hiljattain julkaistuissa all-in-one-tietokoneissa.

Lisäksi näytössä on 500 nitin kirkkaus, se tukee P3 wide color gamut -väriavaruutta ja tuottaa kirkkaat, elävän ja tarkat värisävyt. Kuvat näyttävät näytöltä katsottuna upeilta, minkä takia iMac (24", 2021) toimii erinomaisesti muun muassa kuvakäsittelyssä ja videoeditoinnissa.

Testiemme aikana monet ihmiset pysähtyivät katsomaan uutta iMacia ja kehuivat sen uudistunutta muotoilua, mikä on aina positiivinen merkki onnistuneesta muutoksesta. Ennen kaikkea ihmiset tunnistivat koneen välittömästi uudeksi iMaciksi, joten merkittävistä muutoksista huolimatta iMac tuntuu ja näyttää edelleen iMacilta.

Ja jos olet huolissasi koneen värisävyjen olevan liian värikkäitä tai lapsellisia, voit sysätä huolesi syrjään. Valitsimme arvosteluumme purppuran mallin, ja sävy on oikeastaan juuri kivan pastellimainen. Jos rohkeammat sävyt kuitenkin pelottavat, konetta on aina saatavilla myös klassisen hopeisena.

Suorituskyky

Benchmark-tulokset Näin iMac (24", 2021) suoriutui benchmark-testeistä: Cinebench R23 CPU: yhden ytimen: 1 489; moniydin: 7 754

Geekbench 5 yhden ytimen: 1 725; moniydin: 7 650

Handbrake (1080p, Fast): 24,5 fps

Blender Classroom: 947 sekuntia

Blender fishy_cat: 488 sekuntia

PugetBench Photoshop: 649 pistettä (käyttäen Rosetta 2:ta)

PugetBench Premiere Pro: 429 pistettä (käyttäen Rosetta 2:ta)

Apple ei ole tehnyt isoja muutoksia ainoastaan koneen ulkomuotoon, vaan myös sisäpuolelle. Uusi iMac on ensimmäinen laatuaan, joka käyttää Applen omaa M1-sirua. Samaa järjestelmäpiiriä on käytetty jo Mac minissä (M1, 2020), MacBook Prossa (M1, 2020) ja MacBook Airissa (M1, 2020), ja se korvaa aiempien iMacien suorittimena toimineet Intelin vastaavat.

Yhtiön siirtyminen omaan piirisarjaan oli rohkea veto, mutta se tuntuu kannattaneen. Tämä on näkynyt muun muassa aiemmissa yhtiön M1:tä käyttävissä laitteissa, ja MacBook Air (M1, 2020) on edelleen meidän ykkössijalla parhaiden kannettavien kohdalla.

Applen mukaan M1-järjestelmäpiirin ansiosta uusi iMac on jopa 85 prosenttia nopeampi kuin aiempi Intelin pohjalle rakennettu malli. Yhtiö väittää lisäksi koneen näytönohjaimen suorituskyvyn olevan jopa tuplasti parempi kuin tehokkaimman integroidun näytönohjaimen, mutta olemme tämän väitteen suhteen jokseenkin skeptisiä, sillä AMD APU:t ovat olleet äärimmäisen tehokkaita. Olemme vertailleet näitä syvemmin tekemissämme M1-testeissä.

Tiesimme kuitenkin jo etukäteen jossain määrin, mitä uudelta iMacilta voi odottaa, sillä sen sisällä oleva M1-siru on täsmälleen sama kuin muissakin M1-tuotteissa.

Uusi iMac onkin saatavilla M1-järjestelmäpiirillä varustettuna 8-ytimisellä suorittimella (neljä suorituskykyydintä ja neljä tehokkuusydintä) sekä joko 7- tai 8-ytimisellä näytönohjaimella. Vastaavat vaihtoehdot ovat myös MacBookeissa ja Mac minissä.

Arvostelukappaleessamme oli 8-ytiminen suoritin ja 8-ytiminen näytönohjain sekä 16 Gt RAM-muistia, joten se vastasi kalleinta mahdollisinta iMacia. Päivittäisessä käytössä eri 7- ja 8-ytimisen näytönohjaimen välillä ei ole kuitenkaan kovin merkittävä.

Kuten aiempienkin M1-pohjaisten Macien osalta, myös iMacissa macOS Big Sur käynnistyy nopeasti ja toimii jouhevasti. Se ei takkuile myöskään useiden sovellusten ollessa käynnissä, ja yhdestä ohjelmasta toiseen liikkuminen on nopeaa. Apple on tehnyt myös erinomaista jälkeä kolmannen osapuolen sovellusten tuen kanssa, joten Adobe Photoshopin ja Microsoft Officen kaltaiset ohjelmat tukevat M1-sirua ja pyörivät kaikkien Apple-sovellusten lailla M1:llä natiivisti.

Myös vanhemmat sovellukset, jotka eivät vielä tue M1-versiota, toimivat uudella iMacilla Applen Rosetta 2 -työkalun ansiosta. Sen avulla Intel-pohjaiset ohjelmat pyörivät M1 Maceissa mahdollisimman vähin ongelmin ja vaikutuksin suorituskykyyn. Jälki onkin kaikkinensa vakuuttavaa, eikä vanhempien ohjelmien uskoisi pyörivät Rosetta 2:n välityksellä.

SSD-asema on niin ikään nopea ja luotettava. Sen ansiosta macOS Big Sur sekä sovellukset latautuvat nopeasti, minkä lisäksi myös tiedostojensiirto on äärimmäisen nopeaa. Onnistuimme siirtämään 3 gigatavun kansion ulkoiselta kiintolevyltä iMaciin alle viidessä sekunnissa.

Testataksemme iMacin suorituskykyä latasimme Final Cut Pro -ohjelman, jolla editoimme 8K-videota. Tämä vaatii tietokoneelta valtavasti tehoja, mutta MacBook Pron (M1, 2020) lailla myös uusi iMac suoriutui tehtävästä hyvin. 8K-sisällön tarkastaminen, editointi ja leikkaus sujuu viiveettä, eikä koneen tuulettimet alkaneet missään vaiheessa hyrräämään. Vaikka videoeditointikäytössä kookkaampi 27-tuumainen iMac on todennäköisesti edelleen parempi vaihtoehto kiitos isomman näytön ja mahdollisuuden erilliseen näytönohjaimeen, iMac (24", 2021) on erinomainen vaihtoehto myös aloitteleville ja vähän kokeneemmillekin harrastajille. YouTuben ja Twitchin kaltaisten palveluiden myötä yhä useampi voi olla nykypäivänä sisällöntuottaja, joiden tarpeisiin uusi iMac soveltuu täydellisesti.

Emme voi myöskään olla kehumatta iMacin uutta näyttöä, jolta katsottuna 8K-sisältö näyttää kerrastaan upealta. 4,5K-näyttönä se tarkoittaa samalla sitä, että näytöltä voi katsoa 4K-sisältöä siten, ettei se vie koko tilaa näytöltä. Kirkas ja elävä näyttö tekee työskentelystä nautittavaa, ja lisätila parantaa käyttökokemusta entisestään, sillä macOs ei tunnu ruudulla liian ahtaalta.

Näyttö ei ole kuitenkaan kosketusnäyttö, mikä ei toisaalta tule yllätyksenä. Yhdessäkään aiemmassa iMacissa ei ole ollut kosketusnäyttöä, mutta halusimme silti koskettaa ruutua sormillamme, koska yhä useampi all-in-one-tietokone on nykyään kosketusnäytöllinen. Ominaisuuden tuominen iMaciin lisäisikin sen käyttömahdollisuuksia, mutta toistaiseksi voimme vain toivoa Applen lisäävän sen iMaceihinsa joskus tulevaisuudessa.

Toisin kuin 27-tuumaisessa iMacissa, uudessa mallissa ei ole mahdollisuutta saada näyttöön nanoteksturoitua lasipinnoitetta, jonka yhtiö esitteli Pro Display XDR -monitoriinsa ja joka estää heijastuksia sekä säihkeitä ympäröivästä tilasta riippumatta. Kyseessä on kutienkin äärimmäisen kallis lisäominaisuus, jonka jälki on kuitenkin todella vakuuttavaa.

24-tuumaisessa iMacissa on kuitenkin heijastusta vähentävä pinnoite, joka tekee riittävän hyvää jälkeä. Se ei ole kuitenkaan yhtä laadukas kuin Pro Display XDR:ssä oleva pinnoite.

Uuden iMacin kaiuttimet ovat yhtiön mukaan "parhaat koskaan Macissa olleet kaiuttimet", ja ne tukevat mielestämme näyttöä upeasti. Koneessa on kaksi voiman kumoavaa bassokaiutinta alapäätä varten, ja nämä käyttävät samaa teknologiaa kuin MacBookissa olevat. Toisin sanoen ne luovat bassoäänet ilman että laite itsessään värisisi.

Lisäksi kaiuttimet tukevat Dolby Atmos -tilaääntä, ja äänenlaatu on kauttaaltaan todella hyvä ja täyttää tilan ilman vääristymiä. Vaikka bassosta uupuu aavistus potkua ja jättää siten osan äänistä hieman ohuiksi, selkeys itsessään on erinomainen. iMacin ääni onkin laadullisesti moninverroin paremmat kuin kilpailevissa all-in-one-koneissa, eikä monien tarvitse edes harkita erillisten kaiuttimen ostoa koneeseen.

Koneeseen on integroitu myös studiotason ääntä tallentavat kolme mikkiä, jotka tuottavat upeaa jälkeä, kiitos niissä olevan vastamelutoiminnon. Ne tukevat lisäksi keilanmuodostusta, joten mikit kuulevat äänen selkeästi riippumatta käyttäjän sijainnista.

Muiden M1-pohjaisten Macien lailla iMac (24", 2021) pyörittää myös iOS- ja iPadOS-sovelluksia sekä -pelejä, joten se tarjoaa käyttäjilleen valtavan kirjaston ohjelmia ja pelejä. Monet iPhonelle suunnitellut pelit ovat visuaalisesti upeannäköisiä ja näyttävät myös iMacin isolla näytöllä upeilta.

Ja sisällöntuottajat pystyvät hyödyntämään iMacin vahvuuksia suoratoistaakseen korkealaatuista sisältöä seuraajilleen, eivätkä he välttämättä tarvitse sitä varten mitään ulkoisia lisälaitteita. Tämä tekeekin uudesta iMacista varsin houkuttelevan vaihtoehdon juuri sisällöntuottajille.

Päivittäisessä käytössä iMac vakuutti meidät suorituskyvyllään, joskin aiempien M1-kokemustemme mukaan se ei enää yllättänyt. Benchmark-tulokset paljastavat iMacin yltävän hyvin samoihin tuloksiin kuin muutkin M1-pohjaiset Macit. Esimerkiksi Cinebench R23 CPU -testissä iMac sai 7 754 pistettä, mikä on lähes sama kuin 13-tuumaisessa MacBook Prossa oleva 7 590 pistettä tai Mac minin 7 755 pistettä.

Suorituskyvyn vastaavuus iMacin ja muiden M1-pohjaisten Macien välillä luokin mielenkiintoisen dilemman. Jos suorituskyky ei ole riippuvainen laitteesta, valinta kohdistuu tällöin muotokieleen ja hintaan. MacBook Air ja MacBook Pro tarjoavat saman tehon kannettavassa koossa, kun taas all-in-one-tietokonetta kotitoimistoon isompaa näyttöä kaipaaville uusi iMac suoriutuu tehtävästä paljon paremmin.

Tämä tosin tarkoittaa samalla sitä, ettei iMacin suurin kilpailija ole Surface Studio 2, vaan itse asiassa Mac mini. Se on kuitenkin merkittävästi edullisempi 819 € hinnallaan, joten jos toimistolta löytyy jo entuudestaan erinomainen näyttö, lähes täsmälleen samasta suorituskyvystä ei ole järkeä maksaa yli tuplasti enempää, kun Mac mini ajaa saman asian.

Toki kyseessä ei ole all-in-one-laite, mutta Mac mini on niin pieni, että sen voi piilottaa helposti monitorin taakse joka tapauksessa ja se käytännössä toimisi all-in-one-laitteena.

Joten ainoa syy ostaa uusi iMac Mac minin sijaan on oikeastaan siinä, että tykkää uuden iMacin muotoilusta ja eritoten sen näytöstä. Tämä on syynä jo aivan riittävä, mutta silti uusi Mac mini tarjoaa yhtä hyvät tehot paljon paremmalla hinta-laatusuhteella, joten se saattaa olla monille kannattavampi vaihtoehto. Apple onkin saattanut ampua itseään nilkkaan luomalla Mac minin kaltaisen upean tuotteen.

Uuden iMacin näyttö on silti äärimmäisen mykistävä, eikä sellaista saa Mac minin kanssa. Jälkimmäisessä ei myöskään ole webkameraa, mikrofoneja saati kaiuttimia, joten kun nämä lisätään mukaan yhtälöön, iMacista (24", 2021) tulee paljon houkuttelevampi vaihtoehto hinta-laatusuhteeltaan.

4,5K Retina -näyttö on tällä hetkellä resoluutioltaan korkein mahdollinen M1-pohjainen Mac, eikä korkeampi resoluutio vaikuttanut heikentävästi iMacin suorituskykyyn.

Webkamera

iMacin (24", 2021) webkameraa on paranneltu entisestään. Uusi malli on 1080p FaceTime -kamera, joka on jo itsessään parannus aiemmasta 720p-resoluution kamerasta. Parannellun resoluution lisäksi siinä on isompi kenno, joten se toimii paremmin heikossa valaistuksessa. M1:ssä oleva kehittyneempi ISP-suoritin (image signal processor) parantaa kuvanlaatua entisestään. Lopputulos on erinomainen sisäänrakennettu webkamera, joka tarjoaa terävän, värimaailmaltaan luonnollisen ja viiveettömän kuvan.

Parannukset webkameraan ja mikrofoneihin ovat erityisen merkityksellisiä juuri nyt, kun yhä useampi meistä työskentelee kotona ja viettää enemmän aikaa videopuheluissa. Jos työsi ja vapaa-aikasi menee yhä enemmän Zoom- ja Skype-puheluissa kollegoiden ja sukulaisten kanssa, silloin iMacin erinomaiset webkamera ja mikrofonit ovat loistava lisäsyy hankinnalle.

Kannattaako iMac (24", 2021) ostaa?

Osta jos...

Haluat parhaan monipuolisen tietokoneen

Uusi iMac (24", 2021) on yksi parhaista ja kaiken tarvittavan sisältävistä tietokoneista, jonka olemme testanneet. Siinä on upea muotoilu, erinomainen suorituskyky ja kohtuullinen hinta, joten se tarjoaa kaiken mahdollisen.

Olet innokas sisällöntuottaja

Kompakti ja värikäs muotoilu tekevät tästä erinomaisen tietokoneen somekäyttäjille ja suoratoistajille. Sen erinomainen webkamera sekä mikrofoni pitävät myös huolen, ettei lisävarusteisiin tarvitse panostaa välittömästi.

Haluat erinomaisen näytön

Uuden iMacin upea 4,5K näyttö on yksi merkittävimmistä syistä valita tämä malli Mac minin sijaan. Isompi ja uusi näyttö tekeekin niin pelaamisesta kuin kuvankäsittelystä paljon mukavampaa.

Älä osta, jos...

Etsit edullista vaihtoehtoa

iMac (24", 2021) ei ole kallein mahdollinen vaihtoehto, mutta se ei ole myöskään edullisin. Jos haluat jotain halvempaa, Mac mini tarjoaa vastaavan suorituskyvyn mutta heikomman näytön paljon edullisempaan hintaan.

Tarvitset kunnon näytönohjaimen

Päivittäisessä käytössä sekä kuva- ja videoeditoinnissa uusi iMac hoitaa asiansa. Sen integroitu näytönohjain ei vastaa kuitenkaan varsinaisen näytönohjaimen tuomia etuja, eikä uusi iMac tue sellaista.

Haluat tietokoneen, jota voi päivittää

Monia valmistietokoneita on vaikea päivittää, ja uusi iMac on erityisen hankala tässä suhteessa. Jos haluat saada mahdollisuuden lisätä RAM-muistia, tallennustilaa tai muita komponentteja, suosittelemme hankkimaan perinteisen pöytäkoneen.