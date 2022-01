Arvostelussa Apple Mac mini (M1, 2020)

Mac mini (M1, 2020) päivittää Applen suosikkikoneen yhtiön omalle M1-järjestelmäpiirille. Vaikka muutoksen myötä Mac mini tuntuu viimein pääsevän Applen valokeilaan, sen myötä on jouduttu tekemään joitain ikäviä kompromisseja.

M1:ssä on potentiaalia

Mac mini (M1, 2020) päivittää Applen suosikkikoneen yhtiön omalle M1-järjestelmäpiirille. Vaikka muutoksen myötä Mac mini tuntuu viimein pääsevän Applen valokeilaan, sen myötä on jouduttu tekemään joitain ikäviä kompromisseja.

Pika-arvio

Jos jokin Applen tuote on kaivannut kipeästi päivitystä, kyse on yhtiön pienimmästä pöytäkoneesta. Mac mini (M1, 2020) ei tuo ainoastaan viimein helpotusta päivitystä kaivanneille, vaan samalla nostaa riman korkealle yhtiön tuleville malleille. Tästä on pitkälti kiittäminen uutta M1-sirua, joka lupaa parantaa edeltäjänsä suorituskykyä kolminkertaisesti prosessorin ja kuusinkertaisesti näytönohjaimen osalta.

M1-siru tuotiin samanaikaisesti Mac minin ohella yhtiön MacBook Prohon (M1, 2020) ja MacBook Airiin (M1, 2020), jotka muuttuivat kertaheitolla luokkansa parhaimmiksi kannettaviksi. Mac mini saattaa näyttää yhtä pieneltä kuin edeltäjänsä, mutta siinä on pippuria rutkasti enemmän pystyäkseen kääntämään Xcodea jopa kolme kertaa nopeammin, renderöimään Final Cut Pro -projekteja sekä pelaamaan vaativia pelejä.

Mac minin ympärille onkin kerääntynyt vankka tukijoukko vuosien varrella, joten fanit ovat varmasti mielissään yhtiön uuden M1-sirun saapumisesta. Ottaen huomioon, kuinka paljon tehoja näin pienestä tietokoneesta on vuosien varrella saatu irti, uuden M1-sirun myötä saatavat lisätehot ovat vain tervetullut lisäys yhtälöön. Sen myötä Mac mini jatkaakin Applen monipuolisimpana tietokoneena tällä hetkellä.

Samalla se on kuitenkin myös yhtiön oudoin tuote, minkä takia se on samanaikaisesti niin uniikki ja luultavasti jää toistuvasti katveeseen Applen suunnitelmissa. Vaikka saimme päivityksen muutama vuosi takaperin Mac minilla (2018), sitä jouduttiin odottamaan neljä pitkää vuotta. Tuoreimman mallin kohdalla kyse onkin tuntuvasta päivityksestä, josta saadaan kiittää myös macOS 11 Big Sur -käyttöjärjestelmää.

Suomessa Apple toi Mac minin markkinoille 819 € hintaan, jolla sai 8 Gt RAM-muistia ja 256 Gt tallennustilaa. Se on myös merkittävästi suorituskykyisempi kuin edeltäjänsä, kiitos uuden ja tehokkaan M1-sirun. Pienestä koostaan huolimatta tietokone tuntuu nopealta ja responsiiviselta, minkä lisäksi se kykenee raskaaseen videokäsittelyyn.

Kannattaa tosin huomioida, että M1-sirun vuoksi laitteen muistimäärä on rajattu 16 gigatavuun, eikä se tue ulkoisia näytönohjaimia. Tämä tulee pettymyksenä kaikille, jotka haluaisivat päivittää omaa Mac miniä tehokkaammaksi.

Silti Mac mini (M1, 2020) on kaikin puolin vakuuttava pakkaus, joka loihtii Applen viimeisimmistä komponenteista ja ohjelmistosta jotain kaunista. Onkin mukava nähdä Applen antavan rakkautta yhtiön omalle oudolle pikkutietokoneelleen, joka pääsee esittelemään uutta M1-sirua.

Monin tavoin uusi malli tarjoaakin juuri sen, mitä siltä on aina halunnut: kompaktin ja näyttävän muotoilun, loistavat sisuskalut sekä kyvyn pyörittää vanhoja Intel-sovelluksia sekä uusia iOS-sovelluksia.

Mutta jos kaipaat sen sijaan kunnon tuottavuuteen soveltuvaa konetta, Mac minin ulkoisten näytönohjainten tuen puute on iso miinus. Vaikka valtaosa käyttäjistä ei todennäköisesti koskaan kaipaa tätä, Mac mini on kerännyt suosiota nimenomaan videoeditoijien ja valokuvaajien keskuudessa juurikin ulkoisen näytönohjaintuen vuoksi. Siksi Mac mini (M1, 2020) ei välttämättä ole enää kaikkein houkuttelevin vaihtoehto tällekään ryhmälle.

Hinta ja saatavuus

Tekniset tiedot Tällaisen Apple Mac minin (M1, 2020) saimme arvosteltavaksi TechRadarille: Suoritin: Apple M1 (8-ytiminen)

Näytönohjain: Integroitu 8-ytiminen näytönohjain

RAM-muisti: 8 Gt Unified PDDR4X-4266 MHz SDRAM

Tallennustila: 256 Gt SSD

Liitännät: 2x Thunderbolt 3 (USB-C), 2x USB-A, Ethernet, HDMI 2.0, 3,5 mm kuulokeliitäntä

Liitettävyys: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Paino: 1,2 kg

Koko: 3,6 x 19,7 x 19,7 cm

Mac mini (M1, 2020) on saatavilla Suomessa 819 € hintaan. Kyseessä on 8 Gt RAM-muistilla ja 256 Gt tallennustilalla varustettu versio.

Myynnissä on myös 8 Gt RAM-muistilla ja 512 Gt tallennustilalla varustettu malli 1 049 € hintaan. Molemmissa malleissa on sama M1-siru 8-ytimisellä suorittimella ja 8-ytimisellä näytönohjaimella.

Lisäksi kummankin RAM-muisti on päivitettävissä 16 gigatavuun ja tallennustila 2 teratavuun asti.

Muotoilu

Aivan kuten uudet MacBook Air- ja MacBook Pro 13" -mallit, myös Mac mini (M1, 2020) säilyttää edeltäjänsä muotoilun.

Kooltaan se on 3,6 x 19,7 x 19,7 cm, joka on täsmälleen sama kuin vuoden 2018 mallis. Painoa on kuitenkin saatu tiputettua aiemmasta 1,3 kilogrammasta nykyiseen 1,2 kilogrammaan.

Vaikka kritisoimme Applea uusien Macbook Airin ja MacBook Pron vanhassa pysyneestä muotoilusta, Mac minin osalta olemme huomattavasti tyytyväisempiä entiseen.

Ensinnäkään Mac minin tuntuma ja ulkonäkö ei merkitse lopulta niin paljoa kuin Applen kannettavien, sillä pöytäkoneena se on tarkoitus sijaita jossain huomaamattomassa paikassa pöydän takana. Joten niin pitkään kuin tietokone vain toimii, se saa näyttää miltä tahansa.

Kannettavia puolestaan käytetään paljon konkreettisemmin. Niitä kannetaan joka paikkaan ja niitä käyttäessä kosketaan varsinaiseen laitteeseen. Tällöin niiden ulkonäöllä ja tuntumalla on paljon isompi merkitys. Monista kannettavista on tullut myös viimeaikoina statussymboli.

Toisekseen MacBook Airin ja MacBook Pron muotoilut ovat jääneet ajassa jälkeen, kiitos kilpailevien Dellin ja HP:n uuden tarjonnan. Mac mini on sen sijaan yksi pienimmistä tietokoneista tällä hetkellä, joten sille ei ole juurikaan kilpailua.

Muotoiluun on kuitenkin tehty pienen pieni muutos, sillä Mac miniä on nyt saatavilla uudessa värissä: hopeisena. Se on aavistuksen vaaleampi kuin perinteisempi harmaa, minkä lisäksi se erottuu mukavasti vanhemmista Intel-malleista. Valitettavasti vanhaa harmaata ei ole kuitenkaan saatavilla enää lainkaan.

Silti tarjolla on upeannäköinen ja kompakti pöytätietokone, joka sopii melkein pöydälle kuin pöydälle. Liitäntöjen osalta tarjolla on Ethernet, kaksi Thunderboltia, HDMI, kaksi USB:tä sekä kuulokeliitäntä. M1-sirun ansiosta Mac mini tukee lisäksi kahta ulkoista näyttöä, joista Thunderboltin kautta tuki on 6K-resoluutiolle ja 60 Hz:lle ja HDMI 2.0:n kautta 4K-resoluutiolle ja 60 Hz:lle.

Kannattaa myös huomata, ettei Mac mini (M1, 2020) saavu hiiren, näppäimistön tai näytön kanssa, vaan nämä täytyy ostaa erikseen.

Suorituskyky

Benchmark-tulokset Näin Mac mini (M1, 2020) pärjäsi benchmark-testeissä: Cinebench R23 CPU: Yksi ydin: 1 515; Moniydin: 7 755

Geekbench 5 Yksi ydin: 1 754; Moniydin: 7 676

Jos luulit siirtymän Intelin raudasta Applen omaan vaikuttavan heikentävästi Mac minin suorituskykyyn, voit olla huoleti. Mac mini (M1, 2020) suoriutuu äärimmäisen hyvin, ja macOS Big Sur pyörii sulavasti. Kokeilimme muutamia natiivisovelluksia sekä Rosetta 2 -työkalun avulla suoritettavia vanhempia ohjelmia ilman ongelmia, eikä jälkimmäisten osalta pysty edes sanomaan, etteivät ne pyöri natiivisti.

Ylipäätään mahdollisuus käyttää vanhoja Mac-sovelluksia uudella Mac minillä on jo vakuuttava suoritus, minkä lisäksi M1-siru mahdollistaa iOS-sovellusten asennuksen ja käyttämisen. Yhtiön kompakti tietokone jatkaakin olemassaolojaan äärimmäisen monipuolisena pikkupetona.

Mac minissä oleva M1-siru on laitteen suurin myyntivaltti, sillä se yhdistää 8-ytimisen järjestelmäpiirin suorittimeen, I/O-siirräntään ja suojaukseen.

Apple tekeekin suuria väitteitä M1:n suorituskyvystä ja lupaa sen tarjoavan maailman parhaimman suorituskyvyn prosessorille watteja kohden. Suorittimen kahdeksan ydintä koostuu neljästä korkeasuorituskykyisestä ytimestä ja neljästä tehokkuusytimestä, jotka tasapainottavat työkuormaa. Applen väitteiden mukaan Mac mini pystyisi prosessoimaan tehtäviä jopa kolme kertaa nopeammin kuin aiempi malli.

Pelisuorituskyky on niin ikään parantunut roimasti. Jos Mac miniä käytti jostain syystä pelaamiseen, uusi M1-siru nostaa pelien määrää tarjoamalla jopa nelinkertaisesti paremman ruudunpäivityksen. Kokeilimme muutamia pelejä niin iOS:lta kuin Steamista, jotka pyörivät riittävän hyvin, kunhan asetuksia laittoi vähän maltillisemmaksi. Kyseessä ei missään nimessä ole pelitietokone, mutta varsinkin iOS-pelejä kaipaaville se tarjoaa mukavaa väliaktiviteettia raskaampien työurakoiden välillä.

Suorituskyky loistaa nimenomaan luovissa töissä, joten se soveltuu niin graafikoille kuin videokuvaajille. Esimerkiksi Final Cut Pron renderöintiaikojen luvataan olevan kuusi kertaa nopeammat kuin aiemmassa mallissa.

Omissa testeissämme Mac mini suoriutui varsin vakuuttavasti, ja tämän todistaa myös ajamamme benchmark-testit. Cinebench R23:n moniydintestissä M1-siru saavutti erinomaiset 7 755 pistettä, joka tekee siitä paremman kuin 12-ytiminen Intel Xeon X5650. Suorituskyvyn osalta kompaktissa työkoneessa riittää siis puhtia.

Apple myy kuitenkin edelleen Intel-pohjaisia Mac mini -malleja, joille voi tilanteesta riippuen olla edelleen kysyntää. Joissain tapauksissa ne saattavat tarjota jopa paremman suorituskyvyn kuin uusi M1-malli.

Tämä johtuu siitä, ettei Mac mini (M1, 2020) pysty tarjoamaan kuin korkeintaan 16 Gt yhtenäistä muistia, kun taas Intel-versiossa muistimäärää tuetaan aina 64 gigatavuun asti. M1-sirulla muisti on kaiken lisäksi jaettua, joten sitä käyttävät suoritin ja näytönohjain samanaikaisesti. Applen sanoin tällä on kuitenkin hyötynsä, sillä "jaettu muistiarkkitehtuuri antaa suorittimelle, näytönohjaimelle ja Neural Engine -moottorille pääsyn samaan supernopeaan muistiin". Tällöin dataa voidaan siirtää suorittimen ja näytönohjaimen välillä ilman perinteistä päällekkäisyyttä.

Valitettavasti tämä johtaa joihinkin puutteisiin. Ensinnäkin M1-sirun maksimikapasiteetti näyttäisi olevan 16 Gt, sillä yksikään uusista M1-sirullisista Maceista ei ole saanut sen enempää muistia. Ja perinteisen muistin lailla jaettua muistia on vaikea lisätä jälkikäteen.

Lisäksi jos jokin sovellus käyttää paljon muistia näytönohjaimen kautta, se saattaa näkyä prosessorin suorituskyvyssä.

Vanhat Intel-pohjaiset Mac minit tukivat lisäksi ulkoisia näytönohjaimia, joiden avulla koneeseen saa lisää laskentatehoa. Tätä mahdollisuutta ovat hyödyntäneet erityisesti videoeditoijat ja 3D-animaattorit, mutta uuden M1-sirullisen Mac minin kanssa tällaista mahdollisuutta ei enää ole.

Siten nimenomaan lisätehoja grafiikkapuolelle kaipaaville ei ole tarjota kuin yhtiön omaa integroitua näytönohjainta. Sen vuoksi uusi Mac mini ei ole aivan niin monipuolinen laite kuin edeltäjänsä, mikä on pienoinen harmi.

Onneksi M1-siru yltää todella hyvään suorituskykyyn myös näytönohjaimen osalta, joten monille uudessa mallissa on luultavasti riittävästi puhtia. Mainitsimme Mac minin (M1, 2020) kykenevän pelaamiseen, mutta etenkin videoeditoinnissa se onnistuu suorastaan vakuuttamaan. Pystyimme editoimaan Final Cut Prolla 8K-materiaalia ongelmitta, sekä pyörittämään useita sovelluksia samanaikaisesti. Pienestä koostaan huolimatta tästä koneesta löytyy runsaasti potkua.

Meidän täytyy lopuksi vielä mainita, että koko testimme aikana Mac mini pysyi käytännössä äänettömänä. Sen voi siten helposti piilottaa näytön taakse ja unohtaa.

Osta jos...

Haluat tehokkaan ja pienen tietokoneen

Mac mini (M1, 2020) on pieni ja hiljainen tietokone, joka vakuuttaa suorituskyvyllään.

Haluat Macin halvalla

Mac mini on edullisin tapa saada itselleen Mac, ja kiitos tehokkaiden komponenttien se myös pärjää iMacin rinnalla.

Omistat useita iOS-sovelluksia

Jos iPhonessa tai iPadissasi on lukuisia iOS-sovelluksia ja pelejä, silloin niiden pyörittäminen onnistuu Mac minillä M1-sirun avulla.

Älä osta, jos...

Haluat kunnon tehoja näytönohjaimelta

Vaikka Mac mini tarjoaa erinomaiset tehot videoeditointiin jopa 8K:na, se ei pärjää erillisille työasemille tai kunnon näytönohjaimille. Eikä se tue ulkoisia näytönohjaimia.

Haluat pelitietokoneen

Vaikka Mac minillä voi pelata joitain pelejä, se ei ole suunniteltu pelikäyttöön.

Haluat päivittää konetta tulevaisuudessa

Mac mini on yksinkertaisesti tietokone, jota ei voi päivittää. M1-sirun vuoksi edes muistia tai tallennustilaa ei voi korvata, joten tätä ei kannata ostaa päivitysaikeisiin.