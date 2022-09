The Crown: julkaisupäivä, näyttelijät ja muut tiedot kuninkaallisen Netflix-sarjan 5. tuotantokaudesta

Lyhyesti (Image credit: Netflix) - Julkaistaan 9.11.2022

- Tähdittämässä muiden muassa Imelda Staunton, Elizabeth Debicki, Dominic West ja Jonathan Pryce

- Sarjan tarina etenee kohti 1990-lukua ja Dianan traaginen kuolema on todennäköisesti osa kauden tarinaa

- Viralliset valokuvat kuvauksista ovat antaneet ensimmäisen katsauksen uusista näyttelijöistä

- Kuudennen kauden tuotanto on jäädytetty kuningatar Elisabet II kuoleman myötä

The Crownin viides tuotantokausi aikaisempien kausien mukaisesti on sekoitus todellisen maailman tapahtumia yhdistettynä draamaan. Mahtavat näyttelijät ovat yksi syy sille, että sarjan suosio on levinnyt Yhdistyneiden kansakuntien kuninkaallisen perheen fanien ulkopuolelle.

Aikaisemmat kaudet ovat hyödyntäneet anime-tyylistä aikahyppyä sekoittaakseen asioita ja tuodakseen mukaan uusia näyttelijöitä, kuten Emma Corrin ja Gillian Anderson.

The Crownin vitoskausi näyttää jatkavan trendiä. Sarjan tapahtumat siirtyvät 1990-luvulla samalla, kun sarjan väistämätön päätös lähestyy lähestymistään.

Alla olemme listanneet kaiken mitä tiedämme The Crownin viidennestä kaudesta tähän mennessä. Tämä sisältää julkaisupäivän, näyttelijät ja kaiken mitä uskomme sarjan juonen sisältävän.

Artikkeli sisältää juonipaljastuksia, joten lukeminen omalla vastuulla...

Julkaisupäivämäärä: The Crownin viides tuotantokausi on nyt jälkituotannossa, ja se julkaistaan Netflixissä marraskuun 9. päivä vuonna 2022.

Tarina: The Crownin neljäs tuotantokausi loppui vuoden 1990 jouluun, joten odotamme seuraavan kauden käsittelevän Charlesin ja Dianan avioliiton päättymistä, John Majorsin pääministeriyttä sekä kuningattarelle kamalaa vuotta 1992.

Näyttelijät: Imelda Staunton astuu kuningatar Elisabet II:n rooliin. Jonathan Pryce näyttelee prinssi Philipiä, Elizabeth Debicki esittää prinsessa Dianaa, Lesley Manville ottaa prinsessa Margaretin roolin, Jonny Lee Miller näyttelee John Majoria ja Dominic West astelee prinssi Charlesina.

Sarjan tulevaisuus: The Crown on jo saanut luvan kuudennelle ja viimeiselle kaudelleen, jonka kuvaukset aloitettiin vuonna 2022. Kuvaukset on toistaiseksi jäädytetty kuningatar Elisabet II:n kuoltua syyskuussa.

Milloin The Crownin 5. tuotantokausi ilmestyy?

The Crownin 5. tuotantokausi 9.11.2022 lopussa. Netflix paljasti julkaisupäivämäärän Tudum-tapahtumassa syyskuussa 2021.

Uusien jaksojen välillä on ollut pidempi odotusaika kuin yleensä. Ehkä yllättäen tämä ei johdu koronapandemiasta, vaan sarjan oli tarkoitus pitää vuoden mittainen tauko jo ennen kuin virus tuli hankaloittamaan TV-maailman asioita.

Kuudes tuotantokausi on jo tuotannossa, mutta kuningatar Elisabet II:n kuoleman johdosta sarjan tekeminen on hetkeksi tauolla. Peter Morgan kertoi tiimilleen ja näyttelijöille kuningattaren kuolemasta seuraavasti: ”The Crown on rakkauskirje hänelle, eikä minulla ole siihen mitään lisättävää. Vain hiljaisuutta ja kunnioitusta.”

Ketkä näyttelijät ovat mukana The Crownin 5. kaudella?

Viidennellä tuotantokaudella The Crown käy jälleen läpi huomattavan näyttelijöiden vaihtelun, sillä ikääntynyt kuninkaallinen perhe tulee nyt 1990-luvulle. Neljäs tuotantokausi päättyi vuoden 1990 loppuun. Olemme listanneet näyttelijät, joiden tiedämme tulevan uudelle kaudelle tähän mennessä:

Imelda Staunton on kuningatar Elisabet II

Lesley Manville on prinsessa Margaret

Jonathan Pryce on prinssi Philip

Elizabeth Debicki on prinsessa Diana

Dominic West on prinssi Charles

Claudia Harrison on prinsessa Anne

Jonny Lee Miller on John Major

Olivia Williams on Camilla Parker Bowles

Flora Montgomery on Norma Major

Marcia Warren on kuningataräiti

James Murray on prinssi Andrew

Sam Woolf on prinssi Edward

Bertie Carvel on Tony Blair

Humayun Saeed on Dr. Hasnat Khan

Timothy Dalton on Peter Townsend

Lydia Leonard on Cherie Blair

Natascha McElhone on Penelope Knatchbull

Senan West ja Timothee Sambor ovat prinssi William

Teddy Hawley ja Will Powell ovat prinssi Harry

Olivia Colmanille on aika sanoa hyvästit, kun Imelda Staunton astuu kuningatar Elisabet II:n rooliin. Staunton on jäänyt monelle mieleen kammottavan professori Pimennon hahmosta Harry Potter -saagassa. Vastaavasti Tobias Menzies astuu syrjään, kun Game of Thronesista tuttu Jonathan Pryce tähdittää prinssi Philipiä.

Lisäksi Lesley Manville ottaa prinsessa Margaretin roolin. Elizabeth Debicki, joka on monille tuttu Christopher Nolanin elokuvasta Tenet, näyttelee hieman vanhempaa prinsessa Dianaa. Vuonna 2020 arvuuteltiin Dominic Westin näyttelevän prinssi Charlesia, ja Netflix vahvisti tämän elokuussa 2021.

Our new Prince Charles (Dominic West) and Princess Diana (Elizabeth Debicki). pic.twitter.com/2QIMOhY1dEAugust 17, 2021 See more

Neljäs kausi päättyi Margaret Thatcherin eroamiseen virastaan, mikä tarkoittaa uuden kauden alkavan uudella pääministerillä. Viides tuotantokausi seuraa Jonny Lee Millerin esittämän John Majorin virkakautta. Edessä on myös lyhyt jakso Tony Blairin (Bertie Carvel) virkakautta, joka oli virassa Dianan kuoleman aikaan.

Äskettäin ilmoitettiin kuuluisan pakistanilaisen tähden Humayun Saeedin näyttelevän Hasnat Khania, sydänkirurgia, jonka kanssa Dianan väitetään olleen suhteessa vuosien 1995 ja 1997 aikana.

Yllä on vahvistettu listaus näyttelijöistä, mukaan lukien nuoren prinssi Williamin ja nuoren prinssi Harryn näyttelijät.

Jonny Lee Miller will play John Major in the fifth season of The Crown. pic.twitter.com/woMcTQtUmbJune 25, 2021 See more

Mitä tapahtui The Crownin 4. kaudella?

The Crownin neljäs tuotantokausi alkoi vuodesta 1997, mutta ensimmäinen jakso hyppäsi vuoteen 1979 Margaret Thatcherin (Gillian Anderson) valintaan. Siinä esiteltiin myös IRA:n suorittama lordi Mountbattenin (Charles Dance) murha, joka toimi ohjelman lähtökohtana keskittyen Pohjois-Irlannissa meneillään oleviin ongelmiin. Sarjassa esiteltiin myös niin sanottua lähihistoriaa, keskittyen työväenluokan taisteluihin, rotuerottelun hajoamiseen ja Dianan vaikutuksesta yleisöön.

Kuningatar (Olivia Colman) mieltyi prinsessa Dianaan (Emma Corrin) täydellisenä tulevana morsiamena Charlesille (Josh O’Connor). Kun Dianaa läpäisi kirkkaasti ”The Balmoral Test” -koetuksen, kuninkaallinen perhe painosti Charlesia avioitumaan Dianan kanssa.

Kuningattaren suhde Thatcherin kanssa alkoi hyvin, mutta tilanne heikentyi Maggien muuttuessa yhä armottomammaksi. Parin henkilökohtainen suhde rappeutui, mutta päättyi arvokkaasti molemminpuoliseen kunnioitukseen heidän yhteisiä piirteitään kohtaan.

The Crownin 5. kausi esittelee uudet näyttelijät. (Image credit: Mark Mainz)

Neljäs tuotantokausi onnistui loistavasti tehdessään jokaisen hahmon lähes epämiellyttäväksi. Huomattava ikäero Charlesin ja Dianan välillä saa aikaan myrskyisän dynamiikan – Charlesin kiukkuiset reaktiot Dianan henkilökohtaisiin kamppailuihin yhdistettynä hänen haluttomuuteensa päästää irti Camillasta (Emerald Fennell) tekivät hänestä vaikeasti sympatisoitavan hahmon kauden aikana.

Koko kauden ajan kuningatar seurasi Thatcherin heikkouksia, kun kyse oli hänen lapsistaan ja erityisesti hänen pojastaan Markista, jonka hän mainitsi suosikikseen. Huomattuaan tämän kuningatar työskenteli löytääkseen yhteyden omiin lapsiinsa ja huomasi, että heillä kaikilla on omat tahdittomuutensa, emotionaaliset traumansa ja henkilökohtaiset kamppailunsa.

The Crownin neljäs kausi päättyi vuoteen 1990 Thatcherin eroamiseen ja erityisen jäätävään talveen Balmoralin linnassa. Juhlien aikana sekä kuningatar että prinssi Philip väsyivät Charlesin ja Dianan valituksiin heidän avioliitostansa. Kuningatar yksinkertaisesti ja kylmästi kehotti Charlesia keskittymään kuninkaallisiin tehtäviinsä, kun taas Philip varoitti Charlesia Dianaa koskevista seurauksista avioliiton päättyessä.

Kenties juuri tämän takia jotkut kriitikot haluaisivat sarjan jaksojen alkuun vastuuvapauslausekkeen (opens in new tab), joka kertoisi The Crownin olevan fiktionaalinen draama eikä dokumentti. Netflix on vahvistanut, etteivät he aio lisätä tällaista.

Mistä The Crownin 5. kauden tarina kertoo?

Elizabeth Debicki nähdään rakastettuna prinsessa Dianana. (Image credit: Netflix)

Thatcherin lähdettyä ja Charlesin ja Dianan onnettoman liiton jatkuessa sarja vie katsojat 1990-luvulle. The Crownin kuudes ja viimeinen tuotantokausi on vahvistettu (opens in new tab), jonka on tarkoitus päättyä 2000-luvun alkuun. Peter Morgan on sanonut, ettei ”kuudes tuotantokausi lähesty tätä päivää, vaan sen myötä samaa ajanjaksoa voidaan käsitellä yksityiskohtaisemmin”.

The Crownin viidennellä tuotantokaudella ei ole vielä virallista juonta, mutta voimme arvuutella tapahtumia pohjaten todellisen elämän kuninkaallisten tapahtumiin.

Windsorin klaanille 1992 oli erityisen raskas vuosi. Silloin ei katkennut vain yksi vaan kaksi kuninkaallista avioliittoa; prinssi Andrew erosi Sarah Fergusonista ja prinsessa Anne erosi pitkäaikaisesta aviomiehestään, kapteeni Mark Phillipsistä. Prinssi Andrewn häät esiteltiin lyhyesti The Crownin neljännellä kaudella. Edessä on kurkistus Annen puolison kamppailuihin, mikä viittaa siihen, että heillä olisi keskeisempi rooli viidennellä kaudella.

Tietenkin Charlesin ja Dianan skandaalientäyteistä parisuhdetta käsitellään. Kesäkuussa 1992 kirjailija Andrew Morton julkaisi ”Diana: Her True Story” -omaelämäkerran, joka käsitteli yksityiskohtaisesti Dianan kohtaamia haasteita ja turbulenssista parisuhdetta. Kirja julkaistiin Dianan vielä ollessa avioliitossa Charlesin kanssa. Kuten arvata saattaa, muu perhe ei suhtautunut tähän kovin lämpimästi, ja todennäköisesti tätäkin käsitellään tulevalla tuotantokaudella.

Dianan kokemukset avioliiton tilasta aiheuttivat vuonna 1992 valtaisan kohun. (Image credit: Des Willie)

Tämän vuoden huipuksi saatamme nähdä tulikuuman spektaakkelin, joka perustuu vuoden 1992 Windsorin linnan tulipaloon (opens in new tab). Todellinen tulipalo kesti noin 15 tuntia ja aiheutti kuusi lievää vammaa henkilökunnalle. Suuri linnapalo on varmasti vanha hyvä tekosyy huippuluokan TV-draamaan.

Kuuluisassa puheessaan kuningatar nimesi vuoden 1992 hänen kamalaksi vuodeksi, joka on jäänyt historiaan nimellä ’annus horribilis’. Tämä on varmasti upeaa materiaalia Netflixin hittisarjan käsikirjoittajille.

Britannian hallituksen sisällä tapahtui myös useita skandaaleja 1990-luvulla. Erityisesti John Majorin vuoden 1993 Back To Basics -kampanja, jonka tarkoituksena oli edistää perinteisiä perhearvoja, mutta joka lopulta ajautui kaaokseen useiden konservatiivipuolueiden sisäisten skandaalien seurauksena, tarjonnee runsaasti viihdettä.

1990-luvulla jatkuneet vaikeudet Irakin kanssa saattavat myös saada aikaan mehukkaita juonenkäänteitä The Crownissa. Hallituksen hyväksymä aseiden myynti Irakiin teki John Majorista hyvin epäsuositun. Tämä avasi Tony Blairille reitinvuoden 1997 vaalien voittamiseen.

The Crownin viidennen kauden ytimessä on epäilemättä Charlesin ja Dianan avioliiton päättyminen, heidän eronsa vuonna 1996 ja Dianan traaginen kuolema vuonna 1997. Siinä on valtavasti tilaa jännitteille ja draamalle. Monet muistavat millainen vaikutus Dianan kuolemalla oli maailmanlaajuisesti.

Emme tiedä vielä sitä, kuinka totuudenmukaisesti The Crown seuraa todellisen maailman tapahtumia, ja kuinka paljon oikeutta se antaa Dianalle hänen viimeisillä hetkillään. Kun kuudes kausi on tulossa, on epäselvää, käsitteleekö viides kausi vielä Dianan kuolemaa. Se voi olla dramaattinen kauden päätösjakso, tai tapahtua vasta seuraavana kautena.

The Crownin viides kausi tulee katsottavaksi marraskuussa 2022. Tässä odotellessa on ehkä mielekästä katsoa muutama kuninkaallista perhettä koskeva dokumentti ja muistuttaa itseään siitä, mitä todellisuudessa tapahtui.