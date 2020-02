Samsung Galaxy Z Flip paljastettiin Oscar-gaalan mainostauolla

Suurin osa meistä odotti Samsungin paljastavan odotetun toisen sukupolven taitettavan puhelimensa, Galaxy Z Flipin, vasta huomenna järjestettävässä Unpacked 2020 -tilaisuudessaan. Korealaisvalmistaja kuitenkin yllätti meidät näyttämällä puhelimen mainioksen jo viime yön Oscar-gaalan aikana.

Mainoksen huomasi The Vergen päätoimittaja Nilay Patel, joka kuvasi mainoksen omalle Twitter-sivulleen. Voit katsoa videon alta.

Samsung just showed off the entire Z Flip during its Oscars ad. Small print says screen crease is normal, heh pic.twitter.com/uBesJ0FonTFebruary 10, 2020