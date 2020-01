Samsung Galaxy S20: julkaisupäivä, hinta, uutiset ja vuodot

Uusi Samsung Galaxy S20 julkaistaan helmikuun 11. päivä. Päivämäärä varmistui, kun Samsung lähetti viralliset kutsunsa Unpacked-julkaisutapahtumaansa.

Puhelimen lopullinen nimi on kuitenkin vielä hämärän peitossa, sillä huhut ovat viitanneet sekä Galaxy S20:een että Galaxy S11:een. Nykymallin nimi on Galaxy S10, joten oletimme itsekin Samsungin jatkavan loogisesti seuraavaan numeroon.

Useiden vuotojen perusteella Samsung näyttäisi kuitenkin päätyvän nimeen Galaxy S20, sillä se aloittaisi uuden vuosikymmenen ja kuvastaisi suurempaa loikkaa aiempiin malleihin verrattuna.

Jos huhut pitävät paikkansa, Samsung julkaisisi kolme eri puhelinmallia, joista kaikki ovat todennäköisesti 5G-puhelimia. Tämä on uuden Snapdragon 865:n ansiota, sillä 5G-modeemi on integroitu suoraan järjestelmäpiiriin.

Samsung Galaxy S20 julkaistaan 11. päivä helmikuuta San Franciscossa. Kuukausi ja julkaisukaupunki ovat siis tismalleen samat kuin vuonna 2019. Puhelimet saapunevat siis kauppoihin maaliskuun alkupuolella.

Galaxy S20:n hinta on todennäköisesti lähellä nykyistä S10:tä. Perusmalli maksanee siis noin 950 euroa, Plus-versio puolestaan 1 050 euroa. On toki myös mahdollista, että Samsung nostaa hintoja hieman aiemmasta, sillä puhelimet ovat saamassa useita uudistuksia.

Korealaisvalmistaja on huhujen mukaan julkaisemassa myös Galaxy S20 Ultra -huippumallin, jonka hinta kohonnee lähemmäs 1 500 euroa. Tarkan tason arvionti on kuitenkin hankalaa, koska puhelimella ei ole mitään suoraa verrokkia.

Olemme nähneet jo lukuisia kuvamallinnuksia Samsung Galaxy S20:n muotoilusta. Voit tutustua niihin tästä, tästä ja tästä.

Valtaosa kuvista viittaa siihen, että puhelimen vasemmassa ylänurkassa olisi suuri kameramoduuli. Kameroiden asettelusta on ollut vielä eriäviä mielipiteitä, mutta niiden määrän oletetaan asettuvan neljään.

Olemme myös kuulleet, että Galaxy S20 siirtäisi kamerareiän keskelle näyttöä samaan tapaan kuin Galaxy Note 10 -sarja. Kamerareikä olisi samalla myös aiempaa pienempi. Voit katsoa mallia muotoilusta alla olevasta kuvasta.

Suurin osa vuodoista viittaa siihen, että Samsung Galaxy S20 saisi 6,2-tuumaisen näytön ja S20 Plus puolestaan 6,7-tuumaisen ruudun. Huhuttuun S20 Ultraan povataan jopa 6,9 tuuman näyttöä. Näyttöjen koot ovat siis kasvaneet aiemmasta kautta linjan.

Näytöt ovat todennäköisesti 120 hertsin AMOLED -paneeleja QHD-resoluutiolla. Veikkaukset korkeasta ruudunpäivitysnopeudesta pohjautuvat Samsungin beta-ohjelmistoon, jossa oli erillinen asetus 120 hertsille. Ominaisuus ei tietysti välttämättä saavu vielä Galaxy S20 -sarjaan, mutta moni huhu on vahvistanut ennustetta.

Puhelin saa todennäköisesti Snapdragon 865 -järjestelmäpiirin, jossa on sisäänrakennettu 5G-modeemi. Siitä tulee luonnollisesti samalla yksi markkinoiden tehokkaimmista puhelimista. RAM-muistia mallisto saisi huhujen mukaan 12 Gt:a (S20 Ultra jopa 16 Gt:a) ja tallennustilaa 128, 256 tai 512 Gt:a.

Samsung Galaxy S20 tulee saamaan todennäköisesti uuden 108 megapikselin kennon, joka pystyisi yhdistämään jopa 9 pikseliä rakentaakseen 12 megapikselin yökuvia. Ajatuksena on muodostaa mahdollisimman suuria pikseleitä, jotta kenno saa imettyä enemmän valoa myös pimeissä kuvausolosuhteissa.

Kakkoskameraksi on huhuttu 48 megapikselin telefotolinssiä viisinkertaisella optisella zoomilla. Jos tiedot pitävät paikkansa, siitä tulisi markkinoiden korkearesoluutioisin telefotolinssi.

Emme ole kuulleet yhtä paljon vuotoja muiden kameroiden yksityiskohdista, mutta omat arviomme osuvat ultralaajakulmalinssiin sekä ToF-syvyyskameraan. Toisaalta mallisto voisi saada myös Samsung Galaxy S10 Litestä tutun makrokameran.

Kamera-asetelma voisi näyttää esimerkiksi alla olevalta:

This is the real Galaxy S11+ camera. On the left is the ultra-wide-angle, main camera, and periscope zoom lens. I don't know the exact distribution on the right. It is expected to include flash and ToF. pic.twitter.com/98exPMSqgfDecember 16, 2019