Samsung Galaxy Watchin betaominaisuus helpottaa puhelinta vaihtavan elämää

Samsung Galaxy Watch -älykellon ohjelmiston betatestaajat ovat havainneet merkittävän uutuusominaisuuden, jonka tavoitteena on helpottaa puhelimen vaihtamista. Muutoksen perusteella älykelloa ei tarvitsisi enää palauttaa tehdasasetuksille uutta puhelinta käyttöönottaessa.

Ominaisuus on osa Samsungin One UI Watch 5 -järjestelmää, joka pohjautuu pitkälti tulevaan Wear OS 4 -ohjelmistoon. Kumpaakaan ohjelmistoa ei ole vielä virallisesti julkaistu, joskin One UI Watch 5 on jo tätä nykyä betavaiheessa.

Tällä hetkellä Wear OS -älykellojen omistajat joutuvat puhelinta vaihtaessaan nollaamaan älykellonsa kokonaan ennen uuteen kännykkään parittamista. Tämä tehdasasetusten palautus tarkoittaa käytännössä kaikkien suosikkisovellusten sekä kerättyjen tietojen poistumista. Vaikka nämä saa tietysti ladattua uudelleen, on kyseessä turhauttava lisävaiva.

Kuten uudistuksesta ensimmäisenä uutisoinut 9to5Google mainitsee, uutuusominaisuus mahdollistaa tietojen ja sovellusten säilyttämisen puhelinta vaihtaessa. Päivitystiedostoissa mainitaan erikseen, että käyttäjä voi "linkittää kellon uuteen puhelimeen säilyttäen sovellukset, kellotaulut sekä muut tiedot."

Muutos on erittäin tervetullut, sillä monet vaihtavat puhelintaan useammin kuin älykelloaan. Niin ikään käyttäjät, jotka haluavat linkittää älykellonsa esimerkiksi vuorotellen työpuhelimeen tai henkilökohtaiseen luuriin, ovat varmasti iloisia uudistuksesta.

Ominaisuuden virallisesta saapumisesta ei ole vielä hiiskuttu, mutta odotamme näkevämme sen Wear OS 4:n yhteydessä. Uusi ohjelmistoversio ei ole sekään saanut vielä julkaisuajankohtaa.

Joustavuus edellä

Puhelimesta toiseen vaihtaminen ilman älykellon nollausta voi kuulostaa pieneltä ja itsestään selvältä muutokselta, mutta se on omiaan vähentämään käyttäjien turhautumista. Monien silmissä päivitystä onkin odotettu jo kärsimättömänä.

Yksi Wear OS -älykellojen vahvuuksista on ollut joustavuus, sillä kellot toimivat ristiin rastiin eri Android-puhelimien kanssa. Vastaavasti Apple Watch -älykellot vaativat rinnalleen iPhonen, mikä rajoittaa valinnanvapautta merkittävästi.

Wear OS:n mainittu vahvuus on kuitenkin vaarassa, sillä erityisesti Google ja Samsung rajaavat monet älykellojensa ominaisuudet pois käytöstä, ellei sen kaverina ole samaisen valmistajan älypuhelinta.