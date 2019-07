Samsung Galaxy Foldin ongelmat on ilmeisesti viimein korjattu

Kuukausien viivästyksen jälkeen Samsung näyttäisi viimein olevan valmis julkaisemaan Galaxy Foldin, sillä lähteiden mukaan sitä vaivanneet ongelmat on viimein saatu korjattua.

Tai näin väittää ainakin Bloomberg, joka on jutellut "asiasta tietoisten ihmisten" kanssa. Heidän mukaan kaksi kuukautta kestänyt näytön uudelleensuunnittelu on saatu valmiiksi, ja Samsung on viimeistelemässä kaupallista versiota laitteesta. Yhtiö ei ole kuitenkaan lyönyt vielä julkaisupäivää lukkoon.

Lähteet tosin kertoivat, että Samsung ei todennäköisesti julkaise uutta Galaxy Foldia tulevan Samsung Galaxy Note 10:n julkaisupäivänä 7. elokuuta, joka tarkoittaisi sitä, että laite julkaistaan vasta Note 10:n jälkeen.

Ottaen huomioon, että taitettava Huawei Mate X on tarkoitus julkaista syyskuussa, jää nähtäväksi ennättääkö Samsung tuoda oman taitettavan mallinsa ennen sitä markkinoille.

Nykyisten tietojen varjossa näyttäisi kuitenkin siltä, että odotusta ei kestä enää pitkään edellyttäen, että uutinen pitää paikkansa. Odotamme Samsungin vahvistavan tiedon piakkoin, jos se pitää paikkansa.