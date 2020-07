Paras iPhone 2020: valitsimme parhaat Applen puhelimet

Apple on tuonut markkinoille runsain mitoin erilaisia iPhone-vaihtoehtoja, joiden seasta oikean puhelimen valinta on monesti kiperä pulma. Tilannetta ei helpota sekään, että keskinäiseen paremmukseen vaikuttavat monet eri tekijät. Yhtäällä ykkösenä voi olla monipuolinen iPhone 11 Pro Max, toisaalla taas edulliseen hintaan hulppean kokemuksen tarjoava iPhone SE.

Vaihtoehdot voidaan jakaa hinnan lisäksi kameran, koon, ominaisuuksien, värien sekä ulkonäön suhteen. Jokaiselle käyttäjälle on taatusti saatavilla se kaikista sopivin älypuhelin. Vaikeus onkin vain keksiä se itselleen tärkein valttikortti, joka erottaa oman iPhonen muista vaihtoehdoista.

Valitsitpa minkä tahansa uuden iPhonen, tarjolla on runsaasti erilaisia sovelluksia. Kun erinomaiset kamerat ja sovelluspäivityksetkin pitävät puhelimesta huolta yleensä noin neljän tai viiden vuoden ajan, saa rahalleen pitkäikäisen vastineen.

Iskimme päämme yhteen ja laitoimme tällä hetkellä myynnissä olevat iPhonet paremmuusjärjestykseen. Kannattaa kuitenkin tutkia listaa melkkää numerojärjestystä pidemmälle, sillä vaihtelevien ominaisuuksien takia yhden pronssimitalisti voikin olla toisen huippuyksilö.

Kokosimme tähän tiiviin katsauksen vaihtoehdoista. Jokaisen noston perässä on linkki täysimittaiseen arvosteluun, josta näet tarkkaan syynäävän perehtymisen laitteen hyviin ja mahdollisiin huonoihin puoliin.

Mikäli kalenteri on täynnä ja puhelinvaje akuutti, voit katsoa tiiviin englanninkielisen videomme aiheesta:

Parhaat iPhonet: Techradarin TOP5

1. iPhone 11

2. iPhone 11 Pro

3. iPhone 11 Pro Max

4. iPhone SE (2020)

5. iPhone XS



Paras iPhone: mikä on oikea valinta tällä hetkellä?

(Image credit: Apple)

1. iPhone 11

Paras iPhone suurimmalle osalle käyttäjistä

Julkaisupäivä: Syyskuu 2019 | Paino: 194 g | Mitat: 150,9 x 75,7 x 8,3 mm | Käyttöjärjestelmä: iOS 13 | Näyttö: 6,1 tuumaa | Resoluutio: 828 × 1 792 | Järjestelmäpiiri: Apple A13 Bionic | RAM-muisti: 4 Gt | Tallennustila: 64/128/256 Gt | Akku: 3 110 mAh | Takakamera: 12 MP + 12 MP | Etukamera: 12 MP

Kehittynyt kamera

Uusia värivaihtoehtoja

Muotoilu on pysynyt pitkälti samana

Akunkesto ei ole luokkansa parasta tasoa

iPhone 11 on mielestämme Applen houkuttelevin puhelin vuonna 2019. Se on hyvä yhdistelmä huippuominaisuuksia, eikä hinta karkaa aivan tähtitieteellisiin lukemiin, kuten iPhone 11 Pron ja Pro Maxin kohdalla.

Näyttö: Vaikka iPhone 11:n näyttö ei olekaan malliston parhaiden tasolla, se tarjoaa silti erinomaisen katselukokemuksen. Sen koko sopii mainiosti videoiden katseluun.

Akunkesto: iPhone 11:n akunkesto on hyvä muttei erinomainen. Puhelimen kanssa selviää vaivatta aamusta iltaan, mutta akku loppuu silti ennen iPhone 11 Pro Maxia.

Kamera: iPhone 11:n kameralta voi odottaa samanlaista suorituskykyä kuin iPhone XR:ltä. Jos siis haluat iPhonen parhaalla mahdollisella kameralla, suosittelemme kääntymään iPhone 11 Pron tai Pro Maxin puoleen. Edullisin mallikin pystyy silti vakuuttavaan suoritukseen.

Lyhyt yhteenveto: iPhone 11 tarjoaa Applen tutun vankkaa laatua edullisempaan hintaan. Suurin osa käyttäjistä pärjännee hyvin jo uuden iPhone-malliston edullisimmalla vaihtoehdolla, mutta todellisten tehokäyttäjien kannattaa tutustua myös iPhone 11 Prohon ja Pro Maxiin.

Lue koko arvostelu: iPhone 11

Päivän parhaat Apple iPhone 11-tarjoukset Apple iPhone 11 64GB - Purple Proshop.fi €799 Katso Apple iPhone 11 64GB - Red Proshop.fi €799 Katso Apple iPhone 11 64GB, punainen Hobby Hall €839 Katso Apple iPhone 11 64GB Black CDON €839.95 Katso Näytä lisää tarjouksia

(Image credit: Apple)

2. iPhone 11 Pro

Hinta estää nousun kärkisijalle

Julkaisupäivä: Syyskuu 2019 | Paino: 188 g | Mitat: 144 x 71.4 x 8.1 mm | Käyttöjärjestelmä: iOS 13 | Näyttö:: 5,8 tuumaa | Resoluutio: 1125 x 2436 | Järjestelmäpiiri: A13 Bionic | RAM-muisti: 4 Gt | Tallennustila: 64/256/512 Gt | Takakamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP | Etukamera: 12 MP

Kamera selvästi aiempaa parempi

Runsaasti kettävämpi akku

Näyttää samalta kuin XS

Uudistukset jäävät kameraan

Syyskuussa 2019 julkaistu iPhone 11 Pro on edistyneempi ja monin tavoin parempi kuin iPhone 11. Samalla se jää kuitenkin listalla perusmallin varjoon, sillä valitettavasti tekninen harppaus näkyy hintalapussa liiaksi.

Näyttö: Perusmallia pienempi näyttö sopii käteen mukavammin erityisesti arkikäytössä, minkä lisäksi sen visuaalista loistoa on mahdotonta olla huomaamatta. Lisäkirkkaus todella paistaa silmiin, joten iPhone 11 Pro on ilo silmille.

Akunkesto: iPhone 11 Pron akku erottuu aiemmista malleista edukseen. Virtaa piisaa käytön aktiivisuudesta riippuen jopa kaksi päivää, mutta aktiivisinkaan räplääjä saa varmasti puolitoista päivää kestävästä akusta oivallisen käyttökokemuksen.

Kamera: iPhone 11 Pron kolmoiskamera on erinomainen. Uusi kameratekniikka on parantanut merkittävästi erityisesti yökuvia, jotka ovat onnistuessaan uskomattoman hyviä. Videokuvaus on edelleenkin markkinoiden parhaalla tasolla.

Lyhyt yhteenveto: iPhone 11 Pro on Max-versiota pienikokoisempana huippupuhelin arkikäyttöön. Sen kamera sekä ominaisuudet erottuvat todella edukseen. Valitettavasti lisäykset näkyvät hinnassa kuitenkin siinä määrin, että perusmalli tarjoaa rahalle sopusuhtaisemman vastineen. Mikäli pyyntihinta ei kuitenkaan säikäytä, Pro-malli on ehdottomasti tehokkaampi vaihtoehto.

Lue koko arvostelu: iPhone 11 Pro

Päivän parhaat Apple iPhone 11 Pro-tarjoukset Apple iPhone 11 Pro 64GB -... Proshop.fi €1,119 Katso Apple iPhone 11 Pro 64GB -... Proshop.fi €1,119 Katso iPhone 11 Pro 64 GB Midnight... CDON €1,179.95 Katso Apple iPhone 11 Pro 256GB,... Hobby Hall €1,349 Katso Näytä lisää tarjouksia

(Image credit: Apple)

3. iPhone 11 Pro Max

Apple-tehokäyttäjän ykkösvalinta

Julkaisupäivä: Syyskuu 2019 | Paino: 226 g | Mitat: 158 x 77,8 x 8,1 mm | Käyttöjärjestelmä: iOS 13 | Näytön koko: 6,5 tuumaa | Resoluutio: 1 242 x 2 688 | Järjestelmäpiiri: A13 Bionic | RAM-muisti: 4 Gt | Tallennustila: 64/256/512 Gt | Akku: 3 500 mAh | Takakamerat: 12 MP + 12 MP + 12 MP | Etukamera: 12 MP

Erinomainen yökuvaustila

Loistava suorituskyky

Pääasiassa sama vanha muotoilu

Äärimmäisen kallis

iPhone 11 Pro Max on Applen hienoin ja suurin puhelin, jonka Apple julkaisi vuonna 2019. Siinä on myös kaikki yhtiön viimeisimmät komponentit ja ominaisuudet.

Malli on kallis jopa Applen mittapuulla, mutta sen erinomainen näyttö, tasokkaat kamerat ja markkinoiden tehokkain järjestelmäpiiri antavat rahoille myös vastinetta. Muotoilu on tosin pysynyt edelleenkin varsin samana.

Näyttö: 6,5-tuumainen OLED-näyttö on erinomainen. Se tarjoaa tarkan väritoiston, terävät yksityiskohdat ja riittävästi näyttöpinta-alaa videoista ja peleistä nauttimiseen.

Akunkesto: iPhone 11 Pro Maxissa on yksinkertaisesti paras akku, jonka olemme iPhonessa nähneet. Sen kesto ei ole vielä parhaiden Android-kilpailijoiden tasolla, mutta puhelin selviää vaivatta rankemmastakin päivästä.

Kamera: Pro Maxin kolmoiskamera on erinomainen. Uusi kameratekniikka on parantanut merkittävästi erityisesti yökuvia, jotka ovat onnistuessaan uskomattoman hyviä. Videokuvaus on edelleenkin markkinoiden parhaalla tasolla.

Lyhyt yhteenveto: Jos kätesi ja lompakkosi venyvät iPhone 11 Pro Maxin jyrkkään hintalappuun ja suuriin ulkomittoihin, se on täydellinen valinta Apple-laitteiden ystäville.

Lue koko arvostelu: iPhone 11 Pro Max

Päivän parhaat Apple iPhone 11 Pro Max-tarjoukset Apple iPhone 11 Pro Max 64GB... Proshop.fi €1,249 Katso Apple iPhone 11 Pro Max 64GB... Proshop.fi €1,249 Katso Apple iPhone 11 Pro Max 64GB,... Hobby Hall €1,279 Katso Apple iPhone 11 Pro Max 64GB... CDON €1,309.95 Katso Näytä lisää tarjouksia

(Image credit: Apple)

4. iPhone SE 2020

Modernimpi kuin luulisit

Julkaisupäivä: Huhtikuu 2020 | Paino: 148 g | Mitat: 138,4 x 67,3 x 7,3 mm | Käyttöjärjestelmä: iOS 13 | Näytön koko: 4,7 tuumaa | Resoluutio: 1 134 x 750 | Järjestelmäpiiri: A13 Bionic | RAM-muisti: 3 Gt | Tallennustila: 64/128/256 Gt | Akku: 1 821 mAh | Takakamera: 12 MP | Etukamera: 7 MP

Halpa iPhoneksi

Helppo käyttää myös yhdellä kädellä

Touch ID -kotinäppäin

Akunkestossa olisi parannettavaa

Vanhanaikainen näyttötekniikka

iPhone SE 2020 on pienempien iPhonejen pitkään odotettu seuraaja, joka näyttää ulkoisesti samalta kuin iPhone 7 ja iPhone 8. Sisuskalut on kuitenkin pantu täysin uusiksi.

Näyttö: Uusi iPhone SE lainaa 4,7-näyttönsä iPhone 7:ltä ja iPhone 8:lta, joten se on suurempi kuin alkuperäinen iPhone SE. Puhelinta on kuitenkin edelleenkin helppo käyttää yhdellä kädellä, joten se on varmasti monien käyttäjien mieleen. Itse näyttötekniikka on kuitenkin auttamattoman vanhanaikaista iPhone 11-sarjaan verrattuna.

Akunkesto: Jos harkitset iPhone SE:n kaltaista puhelinta, et todennäköisesti roiku puhelimellasi tuntikausia päivässä. Siinä tapauksessa iPhone SE tarjoaa helposti riittävän hyvän akunkeston käyttöösi. Jos kuitenkin käytät puhelintasi aktiivisesti, 1 821 mAh:n akku loppuu auttamattomasti kesken ennen päivän loppua. Olisimme toivoneet puhelimeen suurempaa akkua.

Kamera: iPhone SE 2020 ottaa hyviä kuvia puhelimen hintaan nähden. Kirkkaassa päivänvalossa otetut kuvat näyttävät todelta hyviltä, mutta erot kalliimpiin malleihin alkavat paljastua illan hämärtyessä. Puhelimessa on vain yksi takakamera, joten se ei ole yhtä monipuolinen kuin iPhone 11 -sarja.

Lyhyt yhteenveto: Vaikkei iPhone SE olekaan Applen tehokkain puhelin, se on hyvä valinta käyttäjille, jotka haluavat päästä käsiksi vakaaseen ekosysteemiin ja vuosien päivityksiin kohtuullisella summalla. Jos omistat vanhan iPhonen, mutta olet kauhistellut uusien mallien hintoja, iPhone SE 2020 voi olla viimeinkin kiinnostava vaihtoehto seuraavaksi puhelimeksesi.

Lue koko arvostelu: iPhone SE 2020

Päivän parhaat Apple iPhone SE (2020)-tarjoukset Apple iPhone SE 64GB - White Proshop.fi €499 Katso Apple iPhone SE 64GB - Red Proshop.fi €499 Katso Apple iPhone SE 2020 (64 GB) Hobby Hall €509 Katso Näytä lisää tarjouksia

(Image credit: Future)

5. iPhone XS

Kompaktia vaihtoehtoa kaipaaville

Julkaisupäivä: Syyskuu 2018 | Paino: 174 g | Mitat: 143,6 x 70,9 x 7,7 mm | Käyttöjärjestelmä: iOS 12 | Näyttö: 5,8 tuumaa | Resoluutio: 1125 x 2436 | Järjestelmäpiiri: A12 Bionic | RAM-muisti: 4 Gt | Tallennustila: 64/256/512 Gt | Takakamera: 12 MP + 12 MP | Etukamera: 7 MP

Älykäs HDR tuo kameraan lisäpontta

Sopii yhden käden käyttöön erinomaisesti

Akunkesto ei kestä vertailua

Yhä turhan kallis

iPhone XS oli pieni mutta sitäkin merkittävämpi päivitys tyystin uudistuneen iPhone X:n jälkeen. Se on huomattavasti nopeampi käytettävä, minkä lisäksi kaksilinssinen kamera kestää vertailun ongelmitta. Lopputulos onkin edelleen hyvä iPhone, kunhan vain sopiva alennustarjous tulee vastaan.

Näyttö: 5.8-tuumainen OLED on tarpeeksi kookas mihin tahansa käyttöön, mutta samalla sopii laitetta on miellyttävä käyttää myös yhdellä kädellä. Puhelimen koko on fiksumman rakenteen vuoksi pysynyt lähellä 4,7-tuumaista iPhone 7- tai iPhone 6 -mallia. Ainoa merkittävämpi puute on Touch ID -painike, mutta sekin unohtuu nopeasti väririkasta OLED-näyttöä katsoessa.

Akunkesto: iPhone XS tarjoaa käytännössä saman akun kuin iPhone X, joten puhtia piisaa peruskäytöllä koko päivän edestä. Aktiivisimpien käyttäjien on kuitenkin syytä vilkuilla kylkiäiseksi ylimääräisiä varavirtalähdettä.

Kamera: Mallin merkittävin parannus iPhone X:ään verrattuna on kamera, jonka Smart HDR -tila yhdistää usean kuvan sarjan onnistuneimmat otokset yhdeksi, mahdollisimman tasokkaaksi HDR-kuvaksi. Uudemmat mallit taltioivat hetket toki vielä tarkemmin, mutta parin vuoden takaiseksi laitteeksi kyseessä on yhä pätevä vaihtoehto.

Lyhyt yhteenveto: iPhone XS on hyvä valinta kaksilinssisen kameran sekä tuoreen iOS:n perään haikaileville, vaikka puhelin jääkin vertailussa selvästi iPhone 11:n ja iPhone SE:n varjoon. Sopivalla tarjouksella varustettuna se on kuitenkin hyvä valinta sillä älypuhelimen 5,8-tuumainen näyttö on yksinkertaisesti vaikuttava ja miellyttävä.

Lue koko arvostelu: iPhone XS

(Image credit: Apple)

6. iPhone XS Max

iPhone XS Max on yhä kookas ja tehokas puhelin

Julkaisupäivä: Syyskuu 2018 | Paino: 208 g | Mitat: 157,5, x 77,4 x 7,7 mm | Käyttöjärjestelmä: iOS 12 | Näyttö: 6,5 tuumaa | Resolution: 1242 x 2688 | CPU: A12 Bionic | RAM-muisti: 4 Gt | Tallennustila: 64/256/512 Gt | Takakamera: 12 MP + 12 MP | Etukamera: 7 MP

Iso näyttö erityisesti peleille ja elokuville

Erinomainen kamera iPhonelle

Hinta huimaa

Koko tuo käytettävyysvaikeuksia

iPhone XS Max oli aikanaan yksinkertaisesti paras tarjolla ollut Applen puhelin, kunhan vain koura ja rahavarannot olivat riittävän valtavat. 6,5-tuumainen OLED-näyttö tuo värit edelleen todella eloon, mutta samalla uudempi ja listalla korkeammalle sijoittunut iPhone 11 Pro Max on mennyt jokaisella osa-alueella ohitse.

Näyttö: iPhone XS Max eroaa iPhone XS:stä oikeastaan ainoastaan näytön osalta. 6,5-tuumainen näyttö on värikylläinen ja erityisesti elokuvakäyttöön suunnattu, Vaikka jo julkaisuhetkellään erityisesti Samsung Galaxy Note 9 kykeni parempaan, on ruutu edelleen erinomainen. Toki sen koon vuoksi se on pienemmille käsille auttamatta turhankin laaja, minkä vuoksi yhdellä kädellä käyttäminen on kankeaa.

Akunkesto: iPhone XS tarjoaa käytännössä saman akun kuin iPhone X, joten puhtia piisaa peruskäytöllä koko päivän edestä. Testissämme aamuseitsemältä latauksesta irrotettu laite kesti keskiyöhön asti varsin kovallakin käytöllä, joskin erityisesti verkonjako rasitti virtavarausta pahasti. Aktiivisimpien käyttäjien onkin syytä vilkuilla kylkiäiseksi ylimääräisiä varavirtalähdettä.

Kamera: Mallin merkittävin parannus iPhone X:ään verrattuna on kamera, jonka Smart HDR -tila yhdistää usean kuvan sarjan onnistuneimmat otokset yhdeksi, mahdollisimman tasokkaaksi HDR-kuvaksi. Uudemmat mallit taltioivat hetket toki vielä tarkemmin, mutta parin vuoden takaiseksi laitteeksi kyseessä on yhä pätevä vaihtoehto.

Lyhyt yhteenveto: iPhone XS Max on isompaa näyttöä sekä yhä varsin rajua hintalappuaan lukuun ottamatta sama laite kuin iPhone XS. Sen ominaisuudet ovat yhä varsin riittävät ja kookas näyttö tekee isokouraisille käytöstä todella miellyttävää. Vastaaviin tarpeisiin on kuitenkin saatavilla listan kärkisijoille yltänyt iPhone 11 Pro Max, joka on monin tavoin suositellumpi ratkaisu.

Lue koko arvostelu: iPhone XS Max

(Image credit: Future)

7. iPhone XR

Paras iPhone kestävää akkua kaipaaville

Julkaisupäivä: Syyskuu 2018 | Paino: 194 g | Mitat: 150,9 x 75,7 x 8,3 mm | Käyttöjärjestelmä: iOS 12 | Näyttö: 6,1 tuumaa | Resoluutio: 1792 x 828 | Järjestelmäpiiri: A12 Bionic | RAM-muisti: 4 Gt | Tallennustila: 64/128/256 Gt | Akku: 2,942 mAh | Takakamera: 12 MP + 12 MP | Etukamera: 7 MP

Erinomainen akunkesto

Edullinen hinta ja värikkäät vaihtoehdot

Osa sovelluksista ei toimi kunnolla

Resoluutio jää vajaaksi

iPhone XR oli Applen edullinen vaihtoehto ennen tänä vuonna julkaistua iPhone SE (2020) -mallia. Se tarjoaa huokeaan hintaan hyvän iPhone-kokemuksen, mutta ominaisuuksiltaan laite on kuitenkin vanhentunut moniin iPhone-kilpailijoihinsa verrattuna.

Samalla yksi merkittävimmistä valttikorteista oli mallin leikillisyys, sillä se on saatavissa monissa iPhone-tuoteperheelle poikkeuksellisissa väreissä. Tarjolla on sininen, valkoinen, musta, keltainen, punainen ja koralli.

Näyttö: 6,1-tuumaisen Liquid Retina LCD -näytön värintoisto on tarkkaa ja kuva terävä. Teknisesti iPhone XR:n näyttö on silti huonolaatuisempi kuin iPhone XS:n, mikä näkyy terävyyden lisäksi esimerkiksi latteampina mustan tasoina. Alhainen resoluutio aiheuttaa niin ikään hiusten ennenaikaista harmaantumista, sillä monet sovellukset eivät ole täysin optimoituja.

Akunkesto: iPhone XR erottuu edukseen erityisesti akunkestolla. Siinä missä Applen älypuhelimet ovat perinteisesti vaatineet laturiin kytkemistä viimeistään illalla, XR kestää kovassakin käytössä helposti seuraavan päivän puolelle.

Kamera: Edullinen hinta näkyy erityisesti kamerassa, joka on iPhone-tuoteperheen vertailussa vaatimaton. Vain yksitakakamera nappaa hyviä kuvia, mutta teleobjektiivin puuttuminen näkyy lievässä vajavaisuudessa. Kamera ajaa asian, mutta jää vertailussa silti selvästi heikoksi lenkiksi.

Lyhyt yhteenveto: Budjettihintainen iPhone XR on kelpo vaihtoehto peruskäyttöön, mutta samalla iPhone SE (2020) tarjoaa sopuhintaan vielä merkittävästi tuoreemman ja kattavamman paketin. Mikäli kamera on toissijainen ominaisuus, XR on joka tapauksessa harkinnan arvoinen vaihtoehto.

Lue koko arvostelu: iPhone XR

(Image credit: Apple)

8. iPhone X

iPhonet mullistanut vaihtoehto

Julkaisupäivä: Marraskuu 2017 | Paino: 174 g | Mitat: 143,6 x 70,9 x 7,7 mm | Käyttöjärjestelmä: iOS 11 | Näyttö: 5,8 tuumaa | Resoluutio: 1125 x 2436 | Järjestelmäpiiri: A11 Bionic | RAM-muisti: 3 Gt | Tallennustila: 64/256 Gt | Akku: 2,716 mAh | Takakamera: 12 MP + 12 MP | Etukamera: 7 MP

Erinomainen näyttö

Sisältä silkkaa kultaa

Todella kallis

iPhonen kymmenvuotista taivalta juhlistanut iPhone X oli julkaisunsa aikaan todella vaikuttava älypuhelin, joka kuitenkin sai tuolloin kritiikkiä korkeasta hinnasta. Vuonna 2017 huipputeknologiaa sisältänyt älypuhelin on edelleen kattava vaihtoehto, vaikka samaa tuoreutta siinä ei enää olekaan.

Näyttö: Koko edustan TrueDepth-kameraa lukuun ottamatta täyttävä näyttö on yhä vaikuttava, vaikka uudet mallit ovat ottaneet kehityksessä selkeitä harppauksia.

Akunkesto: Akunkesto jää selvästi XR:stä, mutta myös XS ja XS Max tarjoavat virtaa hiukan juhlamallia pidemmäksi aikaa. Aktiivikäytössä laturille tulee tarvetta 12 tunnin jälkeen, eikä arkiselle peruskäytölle piisaava 18 tuntia pärjää vertailussa. Toisaalta puhtia kuitenkin piisaa täyden työpäivän ajan ongelmitta, mikä varmasti riittää monille.

Kamera: 12 megapikselin tuplakamera oli aikanaan markkinoiden kärkeä, eikä se tunnu lähes kolmen vuoden takaiselta vieläkään. Lisäksi etukameran TrueDepth-ominaisuus antaa erinomaisen syvyysvaikutelman.

Lyhyt yhteenveto: iPhone X on jäänyt historiankirjoihin paitsi juhlavuotensa mutta myös korkean hintansa vuoksi. Laite on edelleen teknisesti riittävä, mutta samalla rahalla saa siitä huolimatta huomattavasti modernimman ja kehittyneemmänkin laitteen.

Lue koko arvostelu: iPhone X