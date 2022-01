Näin näet Super Bowl 2022 -finaalin Suomessa ja ulkomailla

NFL:n 56. finaali eli Super Bowl LVI on osoittanut yllätyksellisyytensä jo kauan ennen virallista päätapahtumaa. Ennakkosuosikit ovat pudonneet pudotuspeleissä ja mestariksi onkin nousemassa yllättäjä. Suurimmat yllätykset ovat olleet paitsi hallitsevan mestarin putoaminen mutta myös molempien konferenssivoittajien tien katkeaminen ennen Super Bowlia.

Super Bowl LVI Päivämäärä: 14.2.2022 Aloitusajankohta: 01:30 Stadion: SoFi Stadium, Inglewood, Kalifornia Puolustava mestari: Tampa Bay Buccaneers Puolustava Super Bowl MVP: Tom Brady Katso lähetys Suomessa: Elisa Viihde Viaplay Katso lähetyksiä ulkomailla: kokeile ilmaista ExpressVPN-palvelua ilmaiseksi

Kaavio sekä koko kausi on ollut täynnä tarinoita. Jokainen vuodatettu pisara verta, hikeä ja kyyneleitä on taltioitu kameroille. Tunnevyöryt ovat vain alleviivanneet sitä, kuinka paljon Vince Lombardi Trophy tarkoittaa amerikkalaisen jalkapalloilun tähdille.

Ramsilla on mahdollisuus päästä tavoittelemaan Super Bowlia kotiareenallaan, kun joukkue kaatoi yllättäen Tom Bradyn Buccaneersin. Ennen kuin haave on mahdollista, täytyisi 49ersin kaatua vielä sunnuntaina 30. tammikuuta.

Patrick Mahomesin tähdittämä Chiefs on pelannut kenties koko pudotuspelien vakuuttavinta jenkkifutista. Vastassa oleva Bengals on kuitenkin parantanut juoksuaan, joten finaalipaikka voi kallistua kummalle vain.

Super Bowlin tapauksessa katseet eivät käänny pelkästään ottelun neljään neljännekseen, vaan myös puoliaikashow on taatusti näkemisen arvoinen. Tässä artikkelissa käymmekin tämän vuoksi läpi tavat, joilla näet Super Bowl LVI:n Suomessa sekä ulkomailla.

Näin näet Super Bowl LVI:n Suomessa

NFL:n katseluoikeudet ovat Suomessa Elisa Viihde Viaplayllä. Urheilusisällön avaava Elisa Viihde Viaplay Total -tilaus maksaa 34,99 euroa kuukaudessa. Sen avulla näet NFL-kauden lisäksi myös F1-kauden 2022, Englannin Valioliigan, NHL-sarjan jokaisen ottelun, Bundesliigan matsit sekä paljon muuta.

Suomessa Super Bowl LVI on tällä erää nähtävästi maksumuurin takana, mutta tilanne ei välttämättä ole näin paha. Ottelu on perinteisesti toiminut mainoskeinona suoratoistopalvelulle, joten tänäkin vuonna on mahdollista, että tilaisuus näytetään ilmaiseksi. Lisäksi Super Bowl on monesti näytetty televisiokanavilla, mutta tätä ei ole vielä vahvistettu.

Päivitämme tätä artikkelia ottelun lähestyessä. Tällä hetkellä Elisa Viihde Viaplay Total -tilaus näyttää pakolliselta, mutta tämä voi vielä muuttua.

Voinko katsoa Super Bowlin Suomen ulkopuolella?

Super Bowl on maailmanlaajuinen tapahtuma, joten se esitetään monissa eri maissa. Esimerkiksi BBC One ja sen suoratoistopalvelu iPlayer sekä saksalainen ProSieben näyttävät ottelun suorana lähetyksenä täysin ilmaiseksi, mutta katsominen vaatii kyseisissä maissa olemista tai verkkoyhteyden sijaintia halutussa maassa.

Suomalaisille tarkoitettu Elisa Viihde Viaplay toimii kaikissa EU-maissa, joten Euroopan sisäpuolella katsominen onnistuu. Palvelun käyttöehdoissa kuitenkin mainitaan, että VPN-palveluiden käyttö on pyritty estämään.

Mitä kaikkea Super Bowl LVI:stä täytyy tietää?

Vuoden 2022 Super Bowl järjestetään Kalifornian SoFi Stadiumilla. Ottelu alkaa paikallista aikaa sunnuntaina 13. helmikuuta, mutta aikaeron vuoksi Suomessa ollaan jo maanantain (14.2.2022) puolella.

Tapahtuman oli määrä olla areenalla jo viime vuonna, mutta rakennusviivästys pakotti muuttamaan suunnitelmia. Tänä vuonna tavoitteena on täpötäysi areena.

SoFi Stadiumille mahtuu 70 000 istuvaa vierasta, mutta periaatteessa jopa 100 000 fania mahtuu paikalle.

Ketkä esiintyvät puoliaikashow'ssa?

Viimevuotinen puoliaikashow sai sosiaalisen median repeämään liitoksistaan, joten odotukset ovat jälleen korkealla. Vuoden 2022 Super Bowlin pääesiintyjät ovat jälleen räppäreitä, kun lavan valtaavat Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar, Mary J. Blige ja Snoop Dogg.

Kuten nimilistakin osoittaa, kyseessä on todellinen huippujoukkio. Ennakkoon show onkin kerännyt huomiota lähes yhtä paljon kuin itse ottelu.

Super Bowl LV: kuka on hallitseva mestari?

Who else? Tom Brady won his seventh Super Bowl ring and was named Super Bowl MVP for the fifth time as he led his new team, the Tampa Bay Buccaneers, to a resounding victory over then-reigning champions the Kansas City Chiefs, on home soil.

It was a shockingly one-sided affair that few had seen coming, the top-seeded Chiefs crumbling spectacularly on the big stage.

Patrick Mahomes' depleted O-line allowed their quarterback to get hit time and time again and his receivers vanished into thin air, showing that anything really can happen in this game.