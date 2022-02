Näin katsot We Need to Talk About Cosbyn verkossa

We Need to Talk About Cosby on syvällinen katsaus erään tunnetuimman televisiotähden uraan ja sen tuhoutumiseen. Suomessakin laajalti tunnetusta Bill Cosbysta kertova neliosainen dokumenttisarja saattaakin nousta kuluvan vuoden kohutuimmaksi ohjelmaksi. Jos haluat olla mukana keskustelussa, kerromme miten voit katsoa We Need to Talk About Cosbyn Suomessa.

Katso We Need to Talk About Cosby -sarja Julkaisupäivä: 30. tammikuuta Nähtävissä: Paramount+ ja Ruutu

1980-luvun hittisarja The Cosby Shown luoja ja tähti vangittiin, kun hänen väitettiin huumanneen ja käyneen seksuaalisesti käsiksi Andrea Constandiin tämän kotonaan vuonna 2004. Tuomio kuitenkin kumottiin kesäkuussa 2021.

Stand up -koomikko W. Kamau Bellin ohjaama dokumenttisarja syventyy tarkemmin Cosbyn elämään ja työhön, sekä tuo esille yli 60 naisen väittämät, joiden mukaan he joutuivat entisen tähden seksuaalisesti hyväksikäyttämiksi.

Dokumentissa kuullaan oppineita, Cosbyn entisiä työntekijöitä sekä joitain uhreja, jotka kertovat näyttelijän kulttuurillisesta vaikutuksesta ja hänen tuomion sekä vankilasta vapautumisen seurauksista. Sarjan synopsis toteaakin: "Voiko taiteen erottaa taiteilijasta? Pitäisikö sitä edes?"

Seuraavaksi kerromme, kuinka voit katsoa kohutun We Need to Talk About Cosby -dokumenttisarjan Suomessa.

Näin katsot We Need to Talk About Cosby -dokumentin Suomessa

Neliosainen dokumenttisarja on katsottavissa kokonaisuudessaan Paramount+-palvelussa. Paramount+ on kuukausimaksullinen suoratoistopalvelu, joka maksaa Suomessa 6,99 € / kk. Se on tilattavissa joko suoraan palvelun kotisivuilta tai osana Ruutu+- tai Telia TV -tilausta. Kukin palveluista on katsottavissa joko verkkoselaimen tai useiden näitä tukevien iOS- ja Android-laitteiden, älytelevisioiden, Chomecastin sekä pelikonsoleiden kautta.

Katso We Need to Talk About Cosby mistäpäin maailmaa tahansa

