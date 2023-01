Flopanneen iPhone 14 -puhelimen seuraaja saattaa olla odotettua halvempi

iPhone 14 Plus on osoittautunut myyntipettymykseksi.

Vaikka inflaatio ja talouden epävarmuus ovat pääasiassa nostaneet hintoja viimeisen vuoden aikana, iPhone 15 -puhelinten kohdalla tilanne saattaa kääntyä päälaelleen. Tuoreen huhun mukaan Apple harkitsee iPhone 15 Plussan hintalapun keventämistä.

Väitteen takana on tunnettu Yeux1122, joka kertoi asiasta eteläkorealaisessa sosiaalisen median palvelussa Naver (Avaa uuteen ikkunaan). Lähteen mukaan Apple harkitsee laskevan Plus-mallin hintaa, sillä nykyinen iPhone 14 Plus on jäänyt kauaksi budjetoidusta tavoitteesta.

Syksyllä 2022 julkaistu iPhone 14 Plus (128 Gt) maksaa Suomessa edullisimmillaan 1 189 €. iPhone 13 minin korvannut malli on kuitenkin ollut myynnillinen pettymys.

Neljän puhelimen loukussa

Vaikka koko iPhone 15 Plussan peruminen olisi mahdollisuus, näin tuskin tapahtuu. Tulevan iPhone 15 -malliston tuotanto on jo niin pitkällä, ettei tätä vaihtoehtoa todennäköisesti harkita. Hinnanlasku on toinen tapa korjata tilannetta.

Yksi nykyisen iPhone 14 Plussan ongelmista on iPhone 14 Pro Max. Tämän hetken parhaaksi iPhone-puhelimeksi nostettu Pro Max -malli tarjoaa yhtä kookkaan näytön lisäksi paremman suorittimen, Dynamic Island -ominaisuuden sekä aina päällä -näytön. Hintaeroakin on vain muutama satanen, mikä on yli tonnin laitteessa lopulta aika pieni ero.

Toistaiseksi ei ole vielä tietoa siitä, minkälaista hinnanpudotusta ollaan suunnittelemassa. Lisäksi muutos voi vaikuttaa suoraan muihin iPhone 15 -malleihin, mikä voisi kampittaa esimerkiksi perusmallin tai tulevan iPhone 15 Ultran suosiota.

Hinta on kaiken keskiössä

Puhelimet monesti menestyvät tai epäonnistuvat hintalapun perusteella. Monissa edullisissa puhelimissa on vaatimaton suoritin ja näyttö, mutta samalla kännykän saa kaupasta matkaan muutamalla satasella.

Applen puhelinmalliston tasapaino on kallistunut viimeisten vuosien aikana yhä enemmän Pro-mallien suuntaan. Tilanne korostui iPhone 14 Pron kohdalla, sillä Apple lisäsi paremman järjestelmäpiirin vain Pro-malleihin.

Tavallinen iPhone 14 on Pro-mallia hitaampi, kameraltaan vaatimattomampi ja ominaisuuslistaltaan heikompi. Tämä näkyy hintalapussa, mutta yhä useampi kuluttaja on kokenut iPhone 14 Pron houkuttelevampana vaihtoehtona.

Lisätietoja joudutaan odottamaan vielä pidemmän aikaa. Tällä hetkellä tilannetta mutkistaa vieläpä budjettimalli iPhone SE (2022), joka ei todennäköisesti saa seuraajaa vielä pitkään aikaan.