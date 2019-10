Näin valitset parhaan kannettavan tietokoneen Black Friday -tarjouksista

Black Friday lähestyy kovaa vauhtia, ja erityisesti uusista kannettavista tietokoneista kiinnostuneet odottavat sopivaa tarjousta sormet syyhyten. Tämän vuoden tapahtumassa on Cyber Mondayn tavoin tarjolla roima määrä huipputarjouksia eritysesti läppäreiden suhteen.

Uuden tietokoneen ostaminen on kuitenkin kaikkea paitsi helppoa. Helpointa on hoksata tarvitut ominaisuudet sekä sopiva malli, mutta parhaan tarjouksen bongaaminen onkin toinen juttu. Tässä jutussa opastamme miten voit säästää pitkän pennin kampanjoiden yhteydessä ostamalla laitteesi oikeasta paikasta.

Ensin on kuitenkin syytä aloittaa perusteista: miten valitset oikean kannettavan tietokoneen?

Vaikka vastauksesi voi olla vaatimusten, ominaisuuksien ja hintahaarukan takia laaja, vie se meidät keskeisten asioiden äärelle. Onneksi muutamalla työkalulla ja nyrkkisäännöllä voit haarukoida itselleen sopivimman vaihtoehdon.

Saako Microsoftin mainio Surface 3 oman erikoistarjouksensa? (Image credit: Microsoft)

Oikean kannettavan tietokoneen valinta

Ensinnäkin on tärkeää tiedostaa käyttötarpeensa. Mikäli uudella laitteella on tarkoitus tehdä mitään ammattimaisempaa, kannattaa valita vähintään neljällä prosessoriytimellä varustettu laite. Valmistajalla ei ole juurikaan merkitystä, vaikka tällä hetkellä Intel onkin niskan päällä verrattuna AMD:n tuotteisiin.

Ytimien määrä ei tule onneksi laitteen koon tai painon kustannuksella. Kaksiytimiset laitteet kelpaavat nettiselaamiseen, tekstinkäsittelyyn sekä arkikäyttöön, mutta muuhun työhön tuplamäärä ytimiä on paikallaan.

Mitä tulee graafiseen tehoon, käsittelemme pelikäyttöön suunnitellut kannettavat tietokoneet omassa jutussaan. Pelaamisen ulkopuolella grafiikan piirtämiseen suunnitellut näytönohjaimet eivät ole järin tärkeitä. Erityisen tärkeää on kuitenkin tiedostaa, että esimerkiksi Intelin prosessorit ovat jo useamman sukupolven ajan sisältäneet videoiden pyörittämiseen suunnitellun integroidun suorittimen. Niinpä jopa 4K-resoluution YouTube-videot pyörivät sulavasti myös halvalla läpppärillä.

Oikeastaan ainoa asia, johon kannattaa todella kiinnittää huomiota, on laitteen USB-C-portti. Kunhan se tukee ulkoista 4K-näyttöä 60Hz:n virkistystaajuudella, kaikki on kunnossa.

Parhaat vaihtoehdot sisältävät paikan USB-C-laitteille. (Image credit: Future)

Nyt kun puhe kääntyi USB-C-porttiin, kannattaa sitä hyödyntää myös lataamisessa. Voit siis hankkia yhden kaapelin, jolla sekä siirrät näkymän ulkoiseen näyttöön että pidät laitteen virrassa.

Portti helpottaa myös elämää tien päällä. Voitkin lähteä turvallisin mielin matkaan ilman ylimääräisten virtalähteiden pakkaamista, sillä USB-C hoitaa lataustyön vaivattomasti. Sen avulla voi toki tarvittaessa myös käyttää ulkoisia kovalevyjä sekä muita välineitä nopeasti ja sujuvasti.

Tilaa tallennuksille

Tallennustilan laatu ja määrä on tärkeä yksityiskohta. Nykyään M.2 SDD -kovalevyt ovat ehdottomasti järkevin valinta, vaikka hitusen vanhentunut SATA SSD ajaa myös asiansa. Muita vaihtoehtoja ei kannata edes katsastaa. Mitä tulee kovalevyn kokoon, 128GB on käytännössä minimivaatimus. Suosituksena on kuitenkin laitteelle kuin laitteelle 256GB tai enemmän.

Käyttöjärjestelmien puolella valinta on helppo. Windows on heittämällä paras vaihtoehto, ellei sitten halua suunnata katsettaan Applen erinomaisiin MacBook-koneisiin. Mikäli Applen tuoteperhe tuntuu kodikkaammalta, kannattaa suunnata katse MacBookien ja Chromebookien suuntaan.

Nyrkkisääntönä voidaan kuitenkin pitää, että jos et ole täysin varma Chromebookin soveltuvuudesta käyttötarpeisiisi, kannattaa ostaa ennemmin Windowsilla varustettu kannettava.

(Image credit: Future)

Kokoa käytettävyyden kustannuksella?

Kannettavissa tietokoneissa koko ja kätettävyys eivät valitettavasti kasva samaan suuntaan. Mitä isomman laitteen haluat, sen hankalampi sitä on kuljettaa mukana. Vaikka käyttötarpeet ovat ihmisillä erilaisia, haluamme nostaa esiin muutamia avainasioita.

Ensinnäkin alle 13 tuuman näytöt ovat pienuutensa takia todellä epäkäytännöllisiä lähes kaikkeen verkkoselausta isompaan käyttöön. Vastaavasti taas 15.6" ylitys tekee hallaa kannettavuudelle.

Kannattaa myös kiinnittää huomiota näyttöjen reunuksiin. Pienemmän ympärykset tarkoittavat parempaa ja miellyttävämpää muotoilua, kun taas isot reunat näyttävät raskailta sekä jopa rumilta.

Entäpä sitten näytöntarkkuus? Nykyajan minimivaatimuksena ovat 1080p tai Full HD ruudun koosta riippumatta. Yli 13 tuumaisilla näytöillä 1080p:tä paremmat resoluutiot ovat oleellisia, jotta kuva näyttää tarkalta ja miellyttävältä.

Hankintapäätöstä tehdessä saattaa juolahtaa mieleen myös hybridilaitteen hankinta. Näiden käytännöllisyys on vahvasti käyttäjäsidonnaista. Kannattaa kuitenkin huomioida, että hybridilaitteiden käytettävyys on erityisesti tablettitilassa selvästi kankeampaa kuin ehtaa tablettia käyttäessä. Mikäli vaihtoehto tuntuu kuitenkin kiinnostavalta, kannattaa lukaista oppaamme parhaasta hybridilaitteesta.

Koolla on tekemistä myös akunkeston kanssa. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että akun kapasiteetti on ohuissa laitteissa 40Wh, keskikokoisissa 60Wh ja isoissa 80-90Wh.

90Wh on suurin, jota saa kuljettaa kansainvälisillä lennoilla. Vaikka akkuun liittyvät mainospuheet ovat monesti varsin epätarkkoja, voi niiden pohjalta tehdä jotain johtopäätöksiä. Kymmentä tuntia pidemmän lupaukset on syytä pitää mielessä, jos aikoo matkustaa laitteen kanssa pitkiä matkoja.

Onko merkillä väliä?

Entäpä sitten läppärimerkki? Hyvällä valinnalla pääsee laitteen laadussa jo pitkälle. Parhaiden joukossa ovat perinteiset valmistajat Acer, Apple, Asus, Dell, Huawei, HP, Microsoft, Lenovo, Razer, Samsung ja Sony. Yhtiöiden lippulaivakoneet ovat luonnollisesti parhaita, mutta lisääntyvä tehokkuus tulee hintalapun kustannuksella.

Mikäli ei halua kahlata läpi kymmeniä erilaisia vaihtoehtoja, yksinkertaisin vaihtoehto on katsastaa Intelin Ultrabook-vaatimuksiin yltävät laitteet.

Ultrabook-leiman saaminen vaatii erilaisten minimivaatimusten ylittämistä. Olipa kyseessä akunkesto, näytöntarkkuus tai suoritusteho, Ultrabook-laite on aina turvallinen valinta. Tästä syystä olemmekin koostaneet artikkelin parhaan Ultrabookin ostamiseksi. Yleensä tällaisten tuotteiden hintalappu alkaa noin 600 eurosta.

(Image credit: Pixabay)

Aseta hintahaarukkasi

Hinta on keskeisessä osassa kannettavaa tietokonetta ostettaessa. Black Fridayn aikana pätevän laitteen voi saada noin 450-550 eurolla, minkä jälkeen päästäänkin jo Ultrabookien hintaluokkaan. Alennusten ansiosta noin 750 eurolla saa jo erinomaisen laitteen.

Kun olet ensin keksinyt itsellesi sopivimman laitteen, seuraava vaihe on parhaan tarjouksen etsiminen. Tässä vaiheessa me TechRadarilla astumme jälleen kuvaan. Meillä on Black Fridayn tiimellykseen artikkeli, jossa metsästämme parhaat tarjoukset ja jälleenmyyjät yhteen artikkeliin. Tapahtuman aikana ei tarvitse muuta kuin avata sivustomme, kategorisoida sopivat tuotteet ja katsoa parhaat suositukset.