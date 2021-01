Parhaat tarjoukset kuntoiluun – aloita vuosi liikunnallisemmin ja terveellisemmin

Uusi vuosi tarkoittaa monille myös uudenlaista starttia alkavaan vuoteen. Monien uudenvuodenlupauksiin lukeutuukin tavoite kuntoilla enemmän, syödä terveellisemmin ja alkaa elää ylipäätään terveellisemmin. Silti tunnumme vajoavan liian usein takaisin mukavan pehmoiselle sohvalle katsomaan televisiota.

Onneksi teknologia auttaa antamaan tarvittavan motivaation lenkille sekä seuraamaan kehitystäsi. Oikea laite ranteessa saattaakin olla merkittävin tekijä oman uudenvuodenlupauksen lunastamisen ja unohtamisen välillä. Olemmekin sen vuoksi koonneet alle joitain erinomaisia tarjouksia parhaista kuntoiluun tarkoitetuista laitteista, joilla voit aloittaa uuden vuoden vauhdikkaasti:

Kävelijöille

Juoksijoille

Älykellot

Uimareille

Pyöräilijöille

Millaista kuntoilua ja harjoituksia teet?

Markkinoilla on olemassa useita eri älykelloja, aktiivisuusrannekkeita ja kuntoiluvälineitä. Ennen kuin ostat jonkun umpimähkään itsellesi, kannattaa miettiä, minkälaista kuntoilua ja harjoitteluja olet ajatellut tehdä tulevaisuudessa. Kannattaa kirjoita kaikki aktiviteetit ylös, sillä voit käyttää niitä oppaanasi parasta puettavaa laitetta ostaessasi.

Vaikka useissa älykelloissa ja aktiivisuusrannekkeissa on perustoiminnot ja -harjoitteet, niissä on usein omat erikoisuutensa juuri tiettyä harjoitetta varten. Useimmiten näiden hinta myös kasvaa, mitä enemmän ne tukevat erilaisia aktiviteetteja. Mutta vastaavasti on turha maksaa paljoa esimerkiksi älykellosta, jos et tarvitse kaikkia sen ominaisuuksia.

Jos kuntoilusi koostuu pitkälti kävelyistä, pärjäät tällöin luultavasti aktiivisuusrannekkeella, joka mittaa ainoastaan askelmäärän ja poltetut kalorit. Uimista varten kannattaa puolestaan pitää huolta siitä, että laite on vedenkestävä. Jos taas juokset juoksumatolla, tällöin et tarvitse GPS:ää, mutta ulkona lenkkeillessä moinen voi olla kätevä ominaisuus.

Mobiilituen kera vai ilman?

Suurin osa puettavista laitteista kytketään mobiililaitteeseen, jonka kautta voi seurata muun muassa etäisyyttä, aiempia suorituksia ja kehitystä. Jos haluat jättää kuitenkin älypuhelimen kotiin urheillessa, kannattaa tämä huomioida ostopäätöstä tehdessä, sillä tarvitset tällöin sellaisen laitteen, joka ei vaadi älypuhelinta saadaksesi siitä kaiken irti.

Älykello vai aktiivisuusranneke?

Monissa älykelloissa on perustoiminnot kuntoilua varten, ja osassa on jopa melko kattavat urheilutoiminnot. Älykellon etu aktiivisuusrannekkeisiin verrattuna on se, että ne on usein aina ranteessa. Mutta ne ovat myös aktiivisuusrannekkeita huomattavasti kalliimpia sekä vievät enemmän virtaa.

GPS

Jos harjoittelet pääasiallisesti liikuntasaleilla tai kotona, et tarvitse välttämättä sisäänrakennettua GPS:ää. Mutta jos käyt lenkeillä ja urheilet muuten paljon ulkona, silloin suosittelemme etsimään GPS:llä varustettua laitetta. Tällöin saat paljon tarkemman seurannan, joka näyttää muun muassa reitin, etäisyyden ja paljon muuta.

Uni

Tärkeä osa terveellisessä elämäntavassa on hyvä uni. Osa aktiivisuusrannekkeista ja älykelloista pystyy seuraamaan käyttäjän unta. Kaikissa laitteissa unenseuranta ei ole välttämättä luotettava tai varsin kätevä, mutta se saattaa silti auttaa ymmärtämään, nukutko yösi hyvin vai huonosti.

Tavoitteet

Omalle kuntoilulle on hyvä asettaa tavoite, johon tähdätä. Eikä sitä kannata kertoa ainoastaan perheelle ja ystäville, vaan asettaa se selkeäksi päämääräksi myös älykelloon tai aktiivisuusrannekkeeseen. Tällöin laite ilmoittaa sinulle puhelimen tai värinän välityksellä, jos et ole yltämässä tavoitteeseen tai vaihtoehtoisesti olet saavuttanut tavoitteesi.