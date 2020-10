Cómo ver Hamilton online ahora mismo

Por fin, el musical ganador de un Pulitzer de Lin-Manuel Miranda ha llegado a Disney Plus. Esta interpretación genial del "padre fundador del billete de diez dólares que no tenía padre” es un fenómeno cultural que casi nadie pudo ver sobre el escenario. Pero ahora lo podrás ver online desde tu casa.

Agarra las palomitas o una botella de vino, enciende el pantallón de TV — cuanto más grande mejor — y prepárate para disfrutar de los raps de Miranda y el reparto original.

Cómo ver Hamilton en Disney Plus Puedes ver Hamilton en Disney Plus a partir del 3 de julio. Disney Plus sólo cuesta $6.99 al mes, así que es más barato ver Hamilton suscribiéndose por un mes que alquilar una película online. Y de paso te puedes ver The Mandalorian y algún clásico más de Star Wars, Marvel o Disney.

Hamilton sale hoy, viernes 3 de julio, en Estados Unidos y el resto de países que tengan Disney Plus. Originalmente iba a salir en cines en octubre de 2021, pero lo cambiaron por la pandemia y ahora llegará como un recordatorio de lo que significa la república justo antes del Día de la Independencia.

Esta versión fue la función grabada en el Richard Rodgers Theatre de Nueva York en 2016 y tiene el reparto original del show — eso incluye Miranda como Alexander Hamilton, así como Daveed Diggs, Phillipa Soo y otros actores y actrices fuera de serie. Hamilton es tan bueno que ganó 11 Tony Awards — el equivalente del Oscar en el mundo del teatro.

Hamilton tiene un rating PG-13 en los Estados Unidos por tres palabras malsonantes en las letras de las canciones, dos de las cuales han sido censuradas para que sean compatibles con la política de ”diversión para toda la familia” de Disney Plus. Pero no vas a notar la diferencia. Canciones como My Shot, Yorktown (The World Turned Upside Down) y Satisfied son igual de fascinantes que el original.

(Image credit: Future)

Cómo ver Hamilton tan ponto

(Image credit: Theo Wargo/WireImage)

El reparto de Hamilton

Esta versión filmada de Hamilton tiene el reparto original de su debut en 2015 antes de trasladarse al Richard Rodgers Theatre en una de las avenidas más famosas del planeta: Broadway.

Lin-Manuel Miranda como Alexander Hamilton

Daveed Diggs como el Marqués de Lafayette y Thomas Jefferson

Leslie Odom Jr. como Aaron Burr

Christopher Jackson como George Washington

Jonathan Groff como el Rey Jorge

Renee Elise Goldsberry como Angelica Schuyler

Phillipa Soo como Eliza Hamilton

No importa que hayas visto el show o no. Ni siquiera que hayas oído hablar de él. Te aseguramos que Hamilton merece la pena verlo y te lo pasarás bien aunque no te gusten los musicales — sobre todo en estos tiempos políticos que nos hemos tenido la desgracia de vivir.