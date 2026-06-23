Renault renueva el Megane E-Tech eléctrico con más autonomía, tecnología y conectividad

¡El Renault Megane E-Tech eléctrico evoluciona con un diseño renovado, mayores capacidades tecnológicas y una experiencia eléctrica optimizada! ¿Estás listo para conocer todos los detalles?

En un mercado cada vez más competitivo, Renault fortalece la propuesta de Megane E-Tech eléctrico mediante mejoras en cuatro áreas clave: diseño, eficiencia eléctrica, conectividad y equipamiento, con una gama simplificada que ofrece un alto nivel de dotación desde cualquier versión.

Como parte de la estrategia industrial de Renault Group, el Nuevo Megane E-Tech eléctrico se fabrica íntegramente en Francia. El vehículo y su batería se ensamblan en la planta de Douai, dentro del polo Ampere ElectriCity, mientras que el motor se produce en Cléon, Normandía, lo que le permite beneficiarse del programa Auto+.

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Nuevo diseño expresivo y dinámico

(Image credit: Renault)

El frente del vehículo ha sido completamente renovado para reforzar su carácter deportivo. Destacan una nueva defensa con mayor presencia visual, una firma luminosa inspirada en los rombos de Renault y una parrilla cerrada en negro brillante que integra el emblema de la marca.

En la parte posterior, las luces 3D sin lente exterior y el rediseño de la defensa trasera contribuyen a una apariencia más moderna y dinámica. La nueva batería incrementa ligeramente la altura del vehículo, mientras que un diseño frontal con mayor presencia visual refuerza su aplomo y presencia en carretera.

Megane E-Tech conserva elementos distintivos de su identidad, como la amplia distancia entre ejes, los rines de gran diámetro, las salpicaderas pronunciadas, la línea de techo inclinada y las manijas retráctiles integradas a la carrocería, ahora acompañados por un diseño más refinado y expresivo.

Versiones Techno y Esprit Alpine

La gama se estructura en dos versiones complementarias.

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Techno refuerza el carácter dinámico del modelo con defensas al color de la carrocería y rines de 19 pulgadas, con opción de 20 pulgadas. En el interior incorpora nuevos revestimientos en TEP y la posibilidad de equipar asientos eléctricos con acabados en gris claro o negro titanio.

Esprit Alpine, la versión tope de gama, añade rines exclusivos de 20 pulgadas y detalles específicos que enfatizan su personalidad deportiva y sofisticada. En el interior incorpora nuevas decoraciones con efecto espectral en los paneles de las puertas, que evolucionan del gris oscuro al azul.

El Nuevo Megane E-Tech eléctrico está disponible en siete colores exteriores, incluido el nuevo Azul Satinado, con opciones bitono que combinan techo negro o gris pizarra.

Un ecosistema eléctrico diseñado para optimizar cada viaje

(Image credit: Renault)

El Nuevo Megane E-Tech eléctrico incorpora un motor síncrono de rotor bobinado sin tierras raras fabricado en Cléon, asociado a una batería de 67 kilovatios hora (kWh) que permite alcanzar hasta 500 kilómetros de autonomía WLTP.

La nueva batería LFP adopta una innovadora arquitectura cell-to-pack con 232 celdas integradas, lo que mejora la densidad energética y optimiza el espacio disponible. Gracias a ello, permite cargas rápidas de hasta 165 kilovatios (kW) en corriente continua, con lo que es posible cargar la batería del 15 % al 80 % en aproximadamente 24 minutos.

El sistema se complementa con funciones que facilitan la movilidad eléctrica, como el planificador de rutas integrado en Google Maps, el preacondicionamiento de batería, la bomba de calor y un cargador bidireccional de 11 kW -22 kW opcional- que permite utilizar tecnologías V2L y V2G para alimentar dispositivos externos o devolver energía a la red.

La plataforma AmpR Medium mantiene intactas las cualidades dinámicas del modelo gracias a la ubicación de la batería bajo el piso, lo que favorece una distribución equilibrada del peso y reduce el centro de gravedad. La suspensión trasera multibrazo y la calibración específica de dirección, resortes y amortiguadores garantizan un manejo preciso y confortable.

Google integrado: Una experiencia conectada para el día a día

El interior está organizado en torno al sistema openR, formado por una doble pantalla en forma de “L” invertida que integra el tablero digital y el sistema multimedia en una superficie digital de 774 centímetros cuadrados. Todas las versiones incluyen un clúster digital de 12.3 pulgadas y una pantalla multimedia de 12 pulgadas.

El sistema openR link con Google integrado ofrece acceso directo a Google Maps, Google Assistant y un amplio ecosistema de aplicaciones. La navegación incorpora funciones específicas para vehículos eléctricos, incluyendo la planificación inteligente de recargas durante el trayecto.

Google Gemini permite a los conductores interactuar con su vehículo utilizando un lenguaje natural y conversacional. Comprende la intención, mantiene el contexto entre solicitudes y proporciona respuestas relevantes en tiempo real, ayudando a los conductores a completar tareas de manera eficiente mientras mantienen la atención en la carretera.

Además, un nuevo socio de conectividad que permite incluir tres años de datos integrados, facilitando el acceso a contenidos multimedia y servicios conectados sin necesidad de suscripciones adicionales ni depender del smartphone, con capacidad para hasta 3 horas de vídeo o 40 horas de audio en streaming al mes, ofreciendo una experiencia fluida y fiel a la visión de Renault del vehículo conectado.

Nuevas funciones para facilitar la vida diaria

Una cámara integrada en el pilar izquierdo del parabrisas permite reconocer al conductor y activar automáticamente su perfil personal, ajustando la posición de conducción, preferencias multimedia y configuración del sistema openR link. Toda la información permanece almacenada exclusivamente en el vehículo.

También incorpora el nuevo Smart Mode, que adapta automáticamente las transiciones entre los modos Eco, Confort y Sport según el estilo de conducción, optimizando el equilibrio entre eficiencia, comodidad y respuesta dinámica.

El cargador inalámbrico compatible con el estándar Qi2 incorpora alineación magnética para garantizar una carga más rápida y eficiente, además de mantener compatibilidad con dispositivos que admiten carga inductiva convencional.

El Nuevo Megane E-Tech eléctrico también integra la función One Pedal, que permite acelerar, desacelerar y detener completamente el vehículo utilizando únicamente el pedal del acelerador. El sistema se complementa con cuatro niveles de regeneración de energía seleccionables desde las levas ubicadas detrás del volante.

Más de 30 sistemas de asistencia a la conducción.

El Nuevo Megane E-Tech eléctrico incorpora más de 30 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), diseñados para reforzar la seguridad y la comodidad en cada trayecto. Entre las principales novedades destacan el regulador de velocidad adaptativo inteligente con detección lateral de vehículos, capaz de ajustar la velocidad según el tráfico y las condiciones del entorno, así como una visualización mejorada del entorno en el panel de instrumentos, que ofrece una representación más precisa de la carretera y los vehículos a su alrededor.

El conjunto también incluye un sistema de detención de emergencia, que puede detener el vehículo de forma controlada en caso de inactividad del conductor, y un asistente predictivo de conducción eficiente, que analiza las condiciones del tráfico y la carretera para sugerir acciones que optimicen el consumo de energía y la autonomía.

Estas tecnologías se complementan con las funciones Safety Score, Safety Coach y Safety Monitor, que evalúan parámetros como la velocidad, el frenado, la distancia de seguridad y el nivel de atención del conductor. Gracias a la cámara integrada en el pilar A, el sistema puede ofrecer recomendaciones personalizadas para fomentar hábitos de conducción más seguros y eficientes, además de proporcionar recomendaciones en tiempo real a través del panel de instrumentos.

Aplicación My Renault

La experiencia conectada del Nuevo Megane E-Tech eléctrico va más allá del vehículo gracias a la aplicación My Renault, una plataforma diseñada para centralizar en una sola interfaz todos los servicios relacionados con el automóvil. Gracias a la sincronización en tiempo real entre el smartphone y el vehículo, los usuarios pueden acceder a información clave, gestionar funciones remotas y mantenerse conectados con el ecosistema Renault.

Desde el momento de la compra, la aplicación acompaña al cliente durante todo el ciclo de vida del vehículo, facilitando el seguimiento de la entrega, la configuración inicial, el acceso a información útil sobre el vehículo y la gestión del mantenimiento mediante notificaciones, historial de servicio y programación de citas. Además, permite recibir recomendaciones personalizadas, información sobre actualizaciones, seguridad y otros servicios de la marca.

Como una extensión del vehículo, My Renault ofrece funciones específicas para la movilidad eléctrica, como la monitorización en tiempo real del nivel de carga y la autonomía, la programación remota de la carga y el preacondicionamiento del interior, la planificación de rutas eléctricas con envío directo a Google Maps integrado en el vehículo y la localización de estaciones de carga cercanas. También proporciona acceso a información esencial del automóvil y a servicios remotos como la localización del vehículo y la activación de luces y bocina.

Con esta evolución, el Nuevo Renault Megane E-Tech eléctrico consolida los atributos que han definido su éxito: un diseño más expresivo, tecnologías intuitivas, una experiencia eléctrica optimizada y el placer de conducción característico de la gama. Fabricado en Francia, en el corazón del polo industrial ElectriCity, representa la visión de Renault para una movilidad eléctrica cada vez más conectada, eficiente y accesible, reafirmando su posición entre los referentes del segmento de los compactos eléctricos.