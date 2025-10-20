La gran actualización gratuita de Gemini AI para Google TV parece que llegará antes de lo previsto para algunos. Esto es lo que hay que tener en cuenta

Gemini se lanzará este año en varios modelos de Google TV.

Ya está disponible en TCL QM9K.

Las capturas de pantalla compartidas muestran que Gemini llegará pronto a los televisores Sony.

Como te compartimos anteriormente, la llegada de Gemini a los televisores Google TV, será una de las mejores actualizaciones hasta la fecha, pero eso no es lo mejor de todo, pues parece que algunas personas ya la están recibiendo antes de lo planeado.

La actualización se había prometido para "a finales de este año". Ya está disponible en el televisor TCL QM9K y ahora hay informes de que está apareciendo en los televisores Sony Bravia, lo cual es interesante, ya que Google no había destacado a Sony en su lista de televisores Gemini confirmados.

Pero está claro que está sucediendo, como demostró un usuario de Bravia cuando publicó en Reddit capturas de pantalla de la actualización en su televisor, que funciona con Android TV 14.

Según el autor de la publicación, Proshis_Saha_Swopna, "el icono de Gemini apareció en mi pantalla de inicio, que tiene un nuevo aspecto después de actualizar la aplicación Google TV Home desde Play Store".

¿Qué funciones de Gemini aparecen en los televisores Google TV de los usuarios?

Las capturas de pantalla compartidas muestran las páginas de configuración de Gemini, incluyendo opciones de personalización y una nueva gama de voces como Oxalis, Fern, Croton, Amaryllis, Pothos y Calathea, provenientes de los altavoces Nest de Google.

Hay 10 voces disponibles para elegir, la misma cantidad que en Gemini para dispositivos móviles, aunque los nombres y descripciones varían.

Por ejemplo, en Android se ofrece la voz “Nova”, descrita como “calma y de rango medio”; en Google TV, esa misma opción se llama “Bloom”.

Todas mantienen una temática botánica, mientras que en la versión móvil el tema está basado en la astronomía.

El objetivo de esta actualización es mejorar la capacidad del televisor para responder preguntas —por ejemplo, “muéstrame el programa mejor calificado en HBO Max”— mediante una interfaz de voz más conversacional.

Y aunque está pensada principalmente para la televisión, también puedes hacer preguntas de otros temas.

Gemini puede resumir los titulares del día, generar protectores de pantalla, buscar videos relevantes en YouTube e incluso crear imágenes.

¿Y cuándo podrás usarlo?

Google confirmó que la actualización estará disponible primero en el TCL QM9K, directamente desde fábrica, y que llegará más adelante este año a los modelos TCL QM7K, QM8K y X11K.

Otros televisores que recibirán la actualización de Gemini incluyen los modelos 2025 Hisense U8, U7 y UX, y también se añadirá a los dispositivos Google TV Streamer y Walmart onn 4K Pro.

En resumen, para el próximo año probablemente estará presente en varios de los mejores televisores del mercado —si ya ves que aparece en el tuyo, eres de los pocos afortunados en probarlo antes.

