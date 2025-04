Fire TV llega a más hogares gracias a su nueva alianza con Hisense

¿Estás listo para vivir una experiencia de entretenimiento completamente diferente gracias a Fire TV y Hisense? Así como lo lees, pero no te preocupes, a continuación todos los detalles.

El entretenimiento se ha convertido cada vez más en una parte esencial de las familias mexicanas, impulsado en gran medida por el uso de internet, ya que el Instituto Federal de Telecomunicaciones reportó que, en 2024, los mexicanos consumieron 3 horas de contenido audiovisual a través de internet de forma diaria.

Por ello no es sorpresa que la empresa Hisense haya anunciado que Fire TV, la querida plataforma de Amazon, será su principal aliado en su nueva serie de televisiones inteligentes. Prepárate para disfrutar de una calidad increíble y una experiencia de uso inigualable.

