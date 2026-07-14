Waze integra Gemini y estrena funciones para personalizar la navegación

¡Es oficial! Gemini llega a Waze, además, presenta innovaciones clave diseñadas para personalizar la experiencia de viaje.

Estas actualizaciones buscan transformar el trayecto diario en una experiencia más inteligente, segura y adaptada a las necesidades individuales de cada conductor.

Seguridad y precisión para motociclistas

Una de las novedades más destacadas es el Modo Motocicleta, que utiliza inteligencia artificial para sugerir rutas optimizadas, atajos y restricciones específicas para vehículos de dos ruedas. Además de proporcionar tiempos estimados de llegada (ETA) más precisos, la función señala peligros complejos como baches, reductores de velocidad y puentes estrechos, apoyándose en la comunidad de los demás transeúntes.

Latest Videos From Watch full video here:

Este modo motocicleta de Waze ya está disponible en Argentina, Brasil, Colombia, Filipinas, Malasia, México y Perú, para Android e iOS.

(Image credit: Waze)

Una experiencia a medida

Waze eleva el nivel de Navegación Personalizada al sugerir rutas basadas en los patrones de conducción previos y las preferencias del usuario, como la elección de autopistas sobre vías locales. Complementando esto, el nuevo modo "Menos conversación" permite a los usuarios disfrutar de música y podcasts con comandos de voz breves y menos frecuentes, sin dejar de recibir alertas críticas sobre giros o cambios de carril.

Inteligencia artificial con Gemini

La integración de Gemini permite a los conductores realizar Reportes Conversacionales, facilitando el informe de incidentes y actualizaciones de mapas mediante el lenguaje natural —como el cierre de una calle o una dirección desactualizada—. Asimismo, la Búsqueda Inteligente de Destinos permite realizar preguntas abiertas para encontrar lugares específicos, un simple comando con la voz como "Busca una cafetería abierta ahora", "Encuentra un estacionamiento cerca de mi destino" o incluso "Encuentra una estación de servicio cercana con los precios más bajos" y dará todas las opciones.

Con estas innovaciones, Waze reafirma su compromiso de adaptar cada viaje al estilo de vida de sus usuarios, transformando la tecnología en un aliado estratégico para la movilidad moderna.