Ticketmaster transforma el boleto digital con los nuevos Google Wallet Passes en México

¡Es oficial! Los nuevos Google Wallet Passes personalizables de Ticketmaster llegan a México para redefinir el papel del "boleto digital" al transformarlo en un canal de comunicación interactivo entre organizaciones y fans. A continuación todos los detalles.

"La tecnología tiene el poder de hacer que cada experiencia en vivo sea más simple, personalizada y conectada. Con esta innovación, el boleto deja de ser únicamente un medio de acceso para convertirse en una herramienta que acompaña a los fans durante todo su recorrido, mientras ayuda a organizadores y recintos a comunicarse con ellos de una manera mucho más directa y relevante", señaló Ana María Arroyo, directora general de Ticketmaster México.

El lanzamiento forma parte de una implementación simultánea en siete mercados a nivel mundial: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Nueva Zelanda y Australia, ampliando con ello las capacidades del ecosistema de boletaje digital de Ticketmaster y ofreciendo nuevas formas para que organizadores y recintos conecten con sus audiencias.

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Más que un medio de acceso, el boleto digital evoluciona para convertirse en una herramienta que acompaña al fan desde que compra su boleto hasta que termina el evento. A través de Google Wallet, los organizadores podrán personalizar cada pase con la identidad visual del evento e integrar información y servicios relevantes que ayuden a los asistentes a disfrutar una experiencia más sencilla, conectada y personalizada.

Entre las nuevas funcionalidades disponibles se incluyen accesos directos a mapas del recinto, información sobre estacionamiento, puertas de acceso, alimentos y bebidas, mercancía oficial, mejoras de asiento, aplicaciones del evento y otros servicios útiles para el día del evento. Los organizadores también podrán priorizar la información más relevante según las necesidades de cada experiencia y añadir hasta 12 enlaces dinámicos en cada pase.

Esta innovación responde a una tendencia clara entre los aficionados. De acuerdo con el estudio State of Play de Ticketmaster, realizado entre 15,000 aficionados, incluido México, los asistentes buscan experiencias cada vez más inmersivas y conectadas, donde la tecnología facilite desde el acceso al recinto hasta la interacción con servicios, contenidos y experiencias durante el evento.

Los nuevos Google Wallet Passes también ofrecen nuevas oportunidades para que promotores, recintos, equipos deportivos y organizadores fortalezcan la relación con sus audiencias, manteniendo una comunicación útil y oportuna directamente desde el boleto digital.

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El lanzamiento forma parte de la estrategia de innovación con la que Ticketmaster continúa desarrollando soluciones tecnológicas para mejorar la experiencia tanto de los fans como de sus clientes. Esta visión incluye herramientas como SafeTix, el boleto digital dinámico con elementos de seguridad que ayuda a combatir el fraude; Virtual Venue, que permite visualizar la vista desde cada asiento antes de realizar la compra; y ahora los nuevos Google Wallet Passes, que amplían las posibilidades del boleto digital como plataforma de información y conexión.

Con este lanzamiento, Ticketmaster continúa desarrollando tecnología que transforma la experiencia de los eventos en vivo, ayudando a organizadores y recintos a conectar con sus audiencias de manera más efectiva, mientras ofrece a los fans una experiencia más fluida, personalizada y útil desde la compra del boleto hasta el final del evento.