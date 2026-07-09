Haz de cada partido un espectáculo con la LG QNED evo AI Mini LED de 100 pulgadas

Ver un partido en casa ya no depende únicamente del tamaño de la pantalla. Hoy, la calidad de imagen, el procesamiento con inteligencia artificial y un audio inmersivo son elementos que pueden marcar la diferencia entre ver el encuentro y sentir que formas parte de él.

La LG QNED evo AI Mini LED 4K Smart TV de 100 pulgadas apuesta precisamente por esa experiencia. Con una pantalla de gran formato y un conjunto de tecnologías impulsadas por IA, busca convertir cualquier sala en un espacio preparado para disfrutar deportes, películas, series y videojuegos.

Una pantalla de 100 pulgadas para no perder detalle

Una de las principales cartas de presentación de este modelo es, sin duda, su tamaño. Las 100 pulgadas ofrecen un campo de visión mucho más amplio, ideal para seguir cada jugada y apreciar los detalles de las transmisiones deportivas.

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La experiencia visual se complementa con Dynamic QNED Color Pro, una tecnología que ofrece un 100% de volumen de color, logrando imágenes más vibrantes y naturales. Uniformes, césped y escenarios lucen con mayor intensidad, mientras que la profundidad de la imagen aporta una sensación más inmersiva.

A esto se suma la retroiluminación Mini LED junto con Precision Dimming Pro, encargadas de controlar la iluminación con mayor precisión para ofrecer negros más profundos, mejor contraste y un nivel de detalle superior, incluso durante escenas rápidas como un contragolpe o una repetición a alta velocidad.

El procesador con inteligencia artificial también juega un papel importante. Gracias a sus algoritmos, optimiza automáticamente el brillo, el color y el contraste, además de escalar contenidos a resolución 4K para mejorar la calidad de imagen de distintas fuentes.

Audio envolvente impulsado por inteligencia artificial

Una pantalla de gran formato requiere un sonido que esté a la altura.

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La LG QNED evo incorpora Canal Virtual 11.1.2, una tecnología que utiliza inteligencia artificial para generar un audio multidimensional con mayor sensación de amplitud. El ambiente del estadio, los cánticos de la afición y la narración adquieren una presencia más envolvente durante la transmisión.

El sistema también integra AI Sound Wizard, que aprende las preferencias del usuario para personalizar automáticamente el perfil de audio según el contenido que se reproduce.

Para quienes cuentan con equipos compatibles, Dolby Atmos Flex Connect optimiza el sonido tomando en cuenta la ubicación de los altavoces dentro de la habitación, buscando ofrecer una experiencia más uniforme sin importar la distribución del espacio.

Inteligencia artificial para personalizar la experiencia

La inteligencia artificial está presente en prácticamente todas las funciones del televisor.

El nuevo AI Hub, accesible desde el botón dedicado del control remoto, concentra distintas herramientas que permiten adaptar la experiencia de uso.

Entre ellas destaca AI Picture Wizard, que aprende las preferencias del usuario para ajustar automáticamente parámetros como brillo, color y contraste. De forma similar, AI Sound Wizard optimiza el audio según los hábitos de visualización, reduciendo la necesidad de realizar ajustes manuales.

Además, el televisor incorpora un AI Chatbot capaz de detectar posibles incidencias y ofrecer soluciones directamente desde la pantalla antes de recurrir al servicio técnico.

Más información durante cada encuentro

Para quienes disfrutan seguir de cerca el rendimiento de sus equipos, la televisión incorpora funciones impulsadas por inteligencia artificial que permiten consultar información adicional durante los partidos.

El sistema puede mostrar predicciones deportivas y estadísticas relacionadas con el encuentro, ofreciendo un complemento interesante para quienes acostumbran analizar el desempeño de jugadores y equipos mientras siguen la transmisión.

Una Smart TV preparada para un hogar conectado

La experiencia continúa con webOS 2026, que incorpora herramientas basadas en inteligencia artificial para facilitar la búsqueda de contenido y el control del televisor mediante comandos de voz.

La plataforma integra Google Gemini y Microsoft Copilot, permitiendo realizar consultas más naturales sin abandonar lo que se está viendo.

También incorpora LG Shield, un sistema de seguridad diseñado para proteger tanto el hardware como la información almacenada en el televisor, mientras que Home Hub facilita el control de dispositivos inteligentes compatibles desde una sola interfaz.

Cuando el televisor no está reproduciendo contenido, funciones como Modo Galería, LG Gallery+ y la integración con Google Fotos permiten utilizar la pantalla para mostrar obras de arte, fotografías o imágenes ambientales.

Más allá del deporte

Aunque el enfoque está en los eventos deportivos, la LG QNED evo AI Mini LED también está pensada para otros escenarios de entretenimiento.

Es compatible con Dolby Vision y FILMMAKER MODE, además de ofrecer una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz. Para gaming incorpora tecnologías como AMD FreeSync Premium, VRR y Motion Booster, características que ayudan a ofrecer una experiencia más fluida tanto en consolas de nueva generación como en servicios de juego en la nube.

Todo ello se integra en un diseño de líneas minimalistas que permite que una pantalla de gran formato se convierta en el centro del entretenimiento sin dominar visualmente el espacio.

Una experiencia de cine... y de estadio

La LG QNED evo AI Mini LED de 100 pulgadas reúne un conjunto de tecnologías que buscan mejorar tanto la calidad de imagen como la experiencia de uso. Su enorme panel, el procesamiento con inteligencia artificial, las funciones de audio envolvente y las herramientas de personalización la convierten en una opción para quienes buscan disfrutar los partidos con una experiencia más inmersiva, sin dejar de lado el resto del entretenimiento que ofrece una Smart TV de gama premium.