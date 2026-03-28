El ritual de 10 minutos que transforma tu piel con tecnología LED

¿Eres de los que cuida mucho su piel? Si tu respuesta fue si, tenemos buenas noticias, pues es hora de impulsar tu rutina con innovación de grado clínico.

En un mercado en constante evolución, Shark CryoGlow marca la entrada de Shark Beauty en la categoría de skincare en México con una propuesta disruptiva: la primera máscara LED en el mercado que combina terapia de luz de grado clínico con tecnología de enfriamiento para el área debajo de los ojos.

CryoGlow integra tecnología LED desarrollada originalmente por la NASA para estimular la regeneración celular, hoy adaptada para el cuidado facial en casa, con un sistema de enfriamiento diseñado para ofrecer un efecto visible y sensorial inmediato. Es belleza premium, respaldada por ciencia, simplificada para tu rutina.

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A continuación, algunas formas de integrar esta innovación en tu día a día:

Rutina antiedad nocturna (6 minutos)

Cuando el objetivo es prevenir y suavizar signos de la edad, la tecnología se vuelve protagonista.

El modo Piel Revitalizada (Better Aging) combina luz roja e infrarroja de grado clínico para estimular la producción de colágeno, reafirmar la piel y reducir visiblemente la apariencia de líneas finas y arrugas. En solo 6 minutos, acompaña el proceso natural de reparación nocturna con precisión tecnológica.

Es un tratamiento concentrado, diseñado para maximizar resultados en el menor tiempo posible.

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Rutina de limpieza y equilibrio (8 minutos)

Para piel con textura irregular, rojeces o brotes, la innovación trabaja en múltiples niveles.

El modo Piel Limpia y Radiante (Skin Clearance) combina luz azul, roja e infrarroja durante 8 minutos. La luz azul actúa sobre las bacterias que pueden provocar imperfecciones, mientras las demás longitudes de onda ayudan a calmar la inflamación y mejorar visiblemente la textura.

No es sólo relajación: es tecnología LED aplicada estratégicamente para restaurar el equilibrio cutáneo.

Rutina para mirada descansada (5–10 minutos)

Aquí está el verdadero wow moment de CryoGlow.

Su tecnología exclusiva InstaChill convierte a CryoGlow en la primera máscara LED con sistema de enfriamiento integrado para el área debajo de los ojos. El efecto se siente al instante.

InstaChill ayuda a reducir visiblemente la hinchazón y la apariencia de ojeras desde el primer uso, mientras refresca y revitaliza la mirada en sesiones de 5 a 10 minutos. Es un beneficio inmediato y tangible que eleva la experiencia más allá de la terapia de luz tradicional.

Rutina de mantenimiento y luminosidad (4 minutos)

Para mantener la piel radiante entre tratamientos más intensivos, el modo Skin Sustain funciona como un impulso práctico.

En solo 4 minutos, contribuye a conservar brillo y suavidad, demostrando que la tecnología avanzada también puede integrarse en los días con poco tiempo.

¿Qué es CryoGlow?

Shark CryoGlow es una máscara facial que combina terapia de luz LED roja, azul e infrarroja de grado clínico con tecnología de enfriamiento InstaChill para el contorno de ojos. Desarrollada en colaboración con expertos de la industria y dermatólogos, está diseñada para adaptarse a todos los tonos y tipos de piel en sesiones de menos de 10 minutos. No reemplaza tu rutina: la eleva.

Transforma un momento de mindfulness en un tratamiento tecnológicamente avanzado. Ofrece resultados visibles desde el primer uso, con una experiencia premium que equilibra ciencia, sensorialidad y simplicidad.

Porque el futuro del skincare no es hacer más pasos. Es hacerlos con mejor tecnología.