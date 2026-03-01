Cómo reutilizar un SSD antiguo y convertirlo en almacenamiento externo

¡Atención! Esto te interesa, sobre todo si tienes un viejo SSD y quieres darle una segunda oportunidad.

Pues Kingston nos comparte una serie de consejos acerca de la reutilización de un SSD antiguo: una alternativa práctica y sustentable para ampliar el almacenamiento externo

Ante la creciente demanda de mayor capacidad de almacenamiento y rendimiento en computadoras personales y portátiles, muchos usuarios están actualizando sus equipos con unidades de estado sólido (SSD) más rápidas y de mayor capacidad. Sin embargo, el SSD reemplazado aún puede tener una segunda vida útil. El objetivo es convertirlo en una unidad de almacenamiento externo práctica, portátil y económica.

Reutilizar un SSD interno mediante una carcasa, adaptador o estación de acoplamiento permite crear una solución de almacenamiento externo ideal para copias de seguridad, transporte de archivos, bibliotecas multimedia o incluso juegos. Además de representar un ahorro económico, esta alternativa contribuye a extender la vida útil del hardware y reducir residuos tecnológicos.

El almacenamiento externo ofrece ventajas claras para usuarios domésticos, profesionales y gamers: facilita el traslado de grandes volúmenes de datos entre equipos, permite ampliar el espacio disponible en notebooks o consolas compatibles y brinda una solución segura para respaldar información crítica o crear unidades de recuperación del sistema.

Opciones para convertir un SSD en unidad externa

Existen tres soluciones principales para reutilizar un SSD: Carcasas SSD, que protegen físicamente la unidad y la convierten en un dispositivo portátil listo para usar.

Adaptadores, ideales para transferencias temporales de datos, aunque con menor protección física.

Estaciones de acoplamiento, útiles para tareas puntuales de copia o recuperación de información. Antes de comenzar el proceso, se recomienda realizar una copia de seguridad de los datos y verificar el estado del SSD mediante herramientas de diagnóstico del fabricante para asegurar su correcto funcionamiento.

El procedimiento de conversión es sencillo: basta con instalar la unidad en la carcasa compatible, conectarla al equipo mediante USB o Thunderbolt y formatearla según el sistema operativo que se utilizará. El resultado es un dispositivo externo funcional sin necesidad de configuraciones complejas.