CES 2026: LG revelará a CLOiD, el robot con brazos articulados para un "Hogar sin Tareas Domésticas"

CES 2026 aún no comienza y LG no deja de sorprendernos, esta vez anunció que presentará su primer robot para el hogar, llamado LG CLOiD, pero ¿de qué se trata exactamente? A continuación todos los detalles.

LG CLOiD representa el continuo progreso de LG en robótica para el hogar, está diseñado para realizar una amplia gama de tareas domésticas en interiores, mejorando la comodidad diaria y la calidad de vida al hacer que la gestión del hogar sea más eficiente e intuitiva.

Posicionado como un asistente doméstico, LG CLOiD encarna la visión de LG del “Hogar sin tareas domésticas para un mayor tiempo de calidad”, un futuro donde la tecnología reduce significativamente la carga de las tareas diarias, permitiendo a los clientes centrarse más en las personas y los momentos que más importan. El robot marca un hito importante hacia el objetivo a largo plazo de la compañía de liberar a los clientes de las tareas que tanto tiempo consumen.

Con un diseño adecuado y optimizado para los entornos de vida actuales, LG CLOiD está diseñado para realizar una amplia variedad de tareas dentro del hogar. Sus dos brazos articulados están accionados por motores que ofrecen siete grados de libertad cada uno, lo que proporciona un movimiento versátil similar a los movimientos naturales. Los cinco dedos accionados individualmente en cada mano proporcionan una destreza avanzada, lo que permite a CLOiD realizar tareas delicadas y precisas que requieren un control motriz fino.

(Image credit: LG)

El núcleo de LG CLOiD es un procesador integrado en la cabeza que funciona como el “cerebro” del robot. Esto se complementa con una pantalla, un altavoz, una cámara y una serie de sensores que permiten una comunicación expresiva, una interacción de voz fluida y una navegación inteligente. Impulsado por la tecnología de Inteligencia Afectiva de LG, CLOiD está diseñado para percibir su entorno, interactuar de forma natural y fácil de usar y perfeccionar sus respuestas con el tiempo a través de interacciones recurrentes, con el objetivo de proporcionar un apoyo más personalizado para las tareas cotidianas.

LG considera la robótica como un motor clave para el crecimiento futuro y está acelerando la innovación en este sector de gran importancia estratégica. Como parte de este esfuerzo, la empresa ha creado el Laboratorio de Robótica HS dentro de su Unidad de Soluciones para Electrodomésticos para asegurar tecnologías diferenciadas y reforzar aún más sus capacidades centrales en robótica y la competitividad de sus productos. n paralelo, LG está buscando activamente iniciativas de investigación conjunta y alianzas estratégicas con empresas líderes en robótica de Corea y de todo el mundo.

Los asistentes al CES 2026 podrán conocer LG CLOiD y una variedad de escenarios reales de «hogares sin tareas domésticas” en el estand de LG (n.º 15004, Centro de Convenciones de Las Vegas).