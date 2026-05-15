"Stuart Fails to Save the Universe" presenta un tráiler "genial" y confirma la fecha de estreno, pero es la sinopsis la que casi garantiza un reencuentro completo del elenco de "The Big Bang Theory"

Quién sabe qué es ese montón de chatarra.

El spin-off de "The Big Bang Theory", "Stuart Fails to Save the Universe", lanza su primer tráiler y confirma que se estrenará en HBO Max el 23 de julio

Protagonizada por Kevin Sussman (Stuart), Lauren Lapkus (Denise), Brian Posehn (Bert) y John Ross Bowie (Barry)

La sinopsis insinúa que aparecerán "versiones de un universo alternativo de los personajes que hemos llegado a conocer y amar en The Big Bang Theory"

"Stuart Fails to Save the Universe" no es el spin-off de "The Big Bang Theory" que nadie esperaba, pero ahora que HBO Max ha revelado su primer tráiler, se puede decir sin temor a equivocarse que los fans están impresionados.

Con estreno el 23 de julio, Kevin Sussman retoma su papel de Stuart, el dueño de la tienda local de cómics que a Sheldon (Jim Parsons), Leonard (Johnny Galecki) y la pandilla les encantaba visitar.

En esta ocasión, lo vemos con su novia Denise (Lauren Lapkus) y sus amigos Bert (Brian Posehn) y Barry (John Ross Bowie).

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Como sugiere el título, Stuart se ve envuelto de lleno en una misión para salvar el universo, que incluye líneas temporales alternativas que se parecen un poco a algo de The Walking Dead.

Pero además de entrelazar la tradición de los agujeros de gusano de Sheldon de TBBT, hay algo en la sinopsis de Stuart Fails to Save the Universe que insinúa que podríamos ver más caras conocidas además de las que ya he mencionado.

La sinopsis de "Stuart Fails to Save the Universe" insinúa que están por llegar personajes de "The Big Bang Theory" de un "universo alternativo"

Stuart Fails to Save the Universe | Official Teaser | HBO Max - YouTube Watch On

Aquí está la sinopsis completa de HBO Max: «Stuart Bloom, dueño de una tienda de cómics, tiene la misión de restablecer la realidad después de romper un dispositivo construido por Sheldon y Leonard, lo que provoca accidentalmente un Armagedón multiversal. En esta aventura, Stuart cuenta con la ayuda de su novia Denise, su amigo geólogo Bert y el físico cuántico —y un verdadero dolor de cabeza— Barry Kripke.

En el camino, se encuentran con versiones de personajes de universos alternos que hemos llegado a conocer y amar en The Big Bang Theory. Como lo indica el título, las cosas no salen bien».

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Es esta última frase la que resulta un gancho ingenioso. La nueva serie de televisión insinúa que cualquier número de personajes clásicos de TBBT podría tener una aparición especial a lo largo de la serie, incluyendo a Sheldon y Leonard. Pero HBO Max está siendo astutamente evasiva sobre quiénes podrían aparecer al mantener su redacción intencionalmente vaga.

"¿Me estás diciendo que la broma del agujero de gusano de Sheldon a Howard (Simon Helberg) y Raj (Kunal Nayyar) se hizo realidad?!!!!", dice un comentario en YouTube.

Otro añade: "Creo que es una mezcla del episodio del agujero de gusano falso y aquel en el que Leonard abre el meteorito y Stuart se vuelve loco. ¡De cualquier manera, es genial!".

"Sería un giro argumental muy divertido. Espero de verdad que los guionistas lo tuvieran en mente", coincide un tercero, mientras que otro añade: "¡Esta tiene que ser la forma más genial de hacer un spin-off que se haya visto jamás!".

La verdad saldrá a la luz el 23 de julio, pero apostaría lo que fuera a que las apariciones especiales de Sheldon y Leonard serán una prioridad.

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