Zendesk avanza en eel servicio al cliente con IA más autónoma y analítica avanzada

Zendesk presentó en su AI Summit, hace unos días, una serie de innovaciones que consolidan su liderazgo en soluciones de servicio al cliente impulsadas por inteligencia artificial. Con una visión “AI-first” y una plataforma diseñada desde cero para resolver, no solo responder, la compañía anunció mejoras clave en su Resolution Platform que prometen transformar la experiencia de atención tanto para clientes como para empleados.

Entre los anuncios más destacados se encuentran los nuevos Voice AI Agents, considerados los más autónomos de la industria, capaces de mantener conversaciones naturales, tomar decisiones y resolver casos sin necesidad de escalar a un agente humano. Además, Zendesk incorpora funciones de videollamada y uso compartido de pantalla en su Contact Center, permitiendo a los agentes ver lo que el cliente ve y resolver problemas complejos con mayor empatía.

La plataforma también se fortalece con herramientas como Admin Copilot, Action Builder y App Builder, que permiten automatizar flujos de trabajo y crear aplicaciones personalizadas sin necesidad de código. En el ámbito de Employee Service, destaca la integración nativa de IT Asset Management y la compatibilidad con Microsoft Copilot, llevando el soporte directamente a las herramientas que los empleados usan a diario.

Estas capacidades están respaldadas por HyperArc, la reciente adquisición de Zendesk, que potencia la analítica avanzada con insights narrativos, detección de tendencias y análisis de causas raíz. Según Tom Eggemeier, CEO de Zendesk, “los clientes de hoy no solo quieren respuestas rápidas: esperan que sus problemas se resuelvan por completo. Zendesk ya está cumpliendo esa promesa con productos tangibles que generan valor real”.

Con casi 20,000 clientes utilizando Zendesk AI y una proyección de 200 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales por IA, la compañía reafirma su compromiso de liderar la nueva era del servicio inteligente, personalizado y resolutivo.