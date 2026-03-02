Samsung ha lanzado discretamente una edición muy especial del Galaxy S26 Ultra, que encantará a los clientes empresariales

Samsung lanza el Galaxy S26 Ultra para empresas sin evento público

El hardware coincide totalmente con el Galaxy S26 Ultra estándar para consumidores

El software empresarial añade una gestión estructurada y ciclos de soporte más largos

Samsung presentó una edición orientada a empresas del recién lanzado Galaxy S26 Ultra, y sí, lo hizo sin mucho ruido a su alrededor.

El dispositivo comparte el mismo hardware básico que el modelo para consumidores, incluyendo el procesador, la tecnología de pantalla, la configuración de la cámara, el color y el diseño general.

La diferencia radica principalmente en las prestaciones de software empresarial y los compromisos de servicio a largo plazo que acompañan al teléfono a través de los canales oficiales de venta para empresas.

Software empresarial y soporte estructurado

La variante empresarial está pensada para programas de adquisición corporativos que requieren una configuración centralizada, una supervisión mejorada de los dispositivos y políticas de actualización estructuradas.

Las empresas que implementan grandes flotas de teléfonos comerciales suelen necesitar capacidades de administración remota y ciclos de mantenimiento de seguridad predecibles.

Samsung incluye funciones de movilidad empresarial que permiten a los administradores de TI registrar los dispositivos en entornos controlados desde el momento en que se activan.

En Estados Unidos, el teléfono no cuesta más que la versión para consumidores, a pesar de la capa adicional de software empresarial y el marco de soporte ampliado que se incluye con el dispositivo.

Por lo tanto, los compradores corporativos pagan el mismo costo inicial de hardware que los consumidores individuales que compran en tiendas minoristas.

La versión de 1 TB cuesta 1799,99 dólares o 75,01 dólares al mes, la versión de 512 GB cuesta 1499 dólares y la versión de 256 GB cuesta 1299 dólares.

La ausencia de un recargo también significa que los equipos de compras no tienen que justificar un mayor costo de adquisición únicamente por las ventajas de la inscripción empresarial.

En cambio, la evaluación financiera se centra en los acuerdos de servicio, la escala de implementación y la planificación del ciclo de vida, más que en las diferencias de hardware.

En el Reino Unido, la versión de 1 TB no está disponible y la versión EE es ligeramente más cara, lo que elimina la configuración de almacenamiento más alta del catálogo empresarial en ese mercado, por lo que las organizaciones que dependen de una gran capacidad de almacenamiento local deben considerar configuraciones alternativas o estrategias de almacenamiento externo.

Estas diferencias pueden influir en las vías de compra de las empresas que operan en varias regiones con políticas de adquisición centralizadas.

Los niveles de almacenamiento, los acuerdos con los operadores y los marcos de distribución parecen determinar la oferta final más que cualquier cambio en la plataforma de hardware subyacente.

Samsung sigue incluyendo la edición empresarial en su cartera comercial, manteniendo las especificaciones alineadas con el Galaxy S26 Ultra convencional y el soporte corporativo incluido.

