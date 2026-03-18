"Me da náuseas": algunos usuarios se quejan de la función "Privacy Display" del Galaxy S26 Ultra

The Galaxy S26 Ultra comes with a new Privacy Display

Some users are complaining that it causes eye strain and nausea

Other Galaxy S226 Ultra owners aren't seeing any issues

El teléfono insignia de Samsung para 2026 recibió muchos elogios en nuestra reseña del Galaxy S26 Ultra, pero estamos observando un gran número de quejas relacionadas con uno de sus principales atractivos: la función "Privacy Display", que oculta lo que aparece en la pantalla a las personas que te rodean.

Esto se logra mediante un ingenioso truco tecnológico de la pantalla, y se puede activar o desactivar en los ajustes del teléfono. Sin embargo, tal como lo han informado Android Police y otros medios, varios usuarios consideran que la mejora de la pantalla no es muy agradable a la vista.

"La nueva pantalla me está dando náuseas", afirma un usuario de Reddit que está devolviendo su Galaxy S26 Ultra, mientras que otros se quejan de fatiga visual o de que la pantalla se ve borrosa en comparación con la de su smartphone anterior.

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Sin embargo, es obvio que esto no afecta a todo el mundo: como verás si te desplazas hacia abajo en esos hilos de Reddit, algunos usuarios no tienen ningún problema con la pantalla del Galaxy S26 Ultra, y nosotros tampoco observamos ningún problema cuando probamos el dispositivo. De hecho, la reacción general hacia el teléfono ha sido en gran medida muy positiva.

¿Se ha visto afectada la calidad de la pantalla?

Since most people say they can’t notice anything unusual on the Galaxy S26 Ultra display after turning off Privacy Mode, I guess there’s no point in continuing this discussion.All I can say is: good luck to everyone.Hopefully when you move on to the S27 Ultra, S28 Ultra, or…March 9, 2026

Algunos de los informantes más importantes de X están dando su opinión sobre la controversia: Tarun Vats afirma que la pantalla le hace sentir los ojos "cansados y un poco incómodos" (adjunta capturas de pantalla), e Ice Universe tampoco parece muy impresionado.

Samsung no ha compartido muchos detalles sobre cómo funciona Privacy Display, pero básicamente limita la luz emitida por los píxeles individuales. Esto significa que la pantalla (o ciertas partes de ella) solo se puede ver desde directamente frente a ella.

Sin embargo, incluso con Privacy Display desactivado (que es la configuración predeterminada), hay quejas en los foros y redes sociales de Samsung sobre una disminución en la calidad de la pantalla —quizás un compromiso necesario a cambio de la opción de mayor privacidad.

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Vale la pena recordar que hubo quejas similares sobre fatiga visual cuando Apple lanzó su actualización Liquid Glass para iOS, aunque esas quejas parecieron haber disminuido en los meses transcurridos desde el lanzamiento inicial de iOS 26.

En cualquier caso, la nueva tecnología de pantalla de Samsung parece estar afectando a diferentes usuarios de diferentes maneras. Si eres un nuevo propietario de un Galaxy S26 Ultra, ¿has experimentado alguna fatiga visual? Cuéntanoslo en los comentarios.

Actualización: Samsung responde a las preguntas sobre la pantalla del Samsung Galaxy S26 Ultra.

En el último episodio del podcast de TechRadar hablamos del Samsung Galaxy S26 Ultra, su pantalla de privacidad y mucho más. ¡Échale un vistazo a continuación!

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