El Samsung Galaxy Z TriFold no resiste una prueba de tortura extrema: esto es lo que dice sobre su durabilidad

El Galaxy Z TriFold se somete a la prueba de JerryRigEverything

Demuestra ser un teléfono inteligente relativamente frágil

Incluso hay una forma correcta y una incorrecta de doblarlo

El recién lanzado Samsung Galaxy Z TriFold ha sido sometido a una prueba de tortura extrema por parte del conocido destructor de teléfonos JerryRigEverything, y tal vez no te sorprenda saber que el dispositivo plegable no sobrevivió a la experiencia.

Puedes ver el vídeo completo en YouTube (a través de SamMobile), pero el resumen es que el Galaxy Z TriFold no resistió bien una serie de flexiones y arañazos deliberados, y al final no quedó mucho del teléfono.

Es importante señalar que ya sabíamos que se trata de un teléfono delicado y que las pruebas que realiza JerryRigEverything van mucho más allá del estrés y la tensión cotidianos. Estos videos de desmontaje tienen como objetivo llevar los teléfonos al límite.

Dicho esto, este video es un recordatorio aleccionador de que hay que tener mucho, mucho cuidado con este teléfono si se está pensando en comprarlo (de hecho, viene con una funda). Ya está disponible en Corea del Sur y se espera que esté disponible de forma más generalizada en 2026.

Lo estás doblando mal

Samsung TriFold Durability Test: We found the limit. - YouTube Watch On

El primer aspecto realmente interesante del desmontaje es que el Galaxy Z TriFold intentará avisarte si lo pliegas por el lado «equivocado», es decir, empezando por el panel de la cámara. Esto deja un hueco, si aún no has empujado el otro panel.

También es sorprendente la rapidez con la que el polvo se introduce en los mecanismos del teléfono. Es cierto que hay una cantidad excesiva de suciedad acumulada en la parte superior de la pantalla, pero no tarda mucho en empezar a crujir la bisagra (el teléfono tiene la clasificación IP48 de protección contra el polvo y el agua).

A medida que continúa la prueba de tortura, el teléfono se convierte en el primer modelo de Samsung que JerryRigEverything ha presentado que no supera la prueba de flexión: la pantalla se rompe y el teléfono se apaga al doblarse, lo que quizá no sea una sorpresa dado el grosor de 4,2 mm de uno de los paneles.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Al seguir doblándolo y rascándolo, se revelan las entrañas del teléfono, incluidas tres baterías separadas. Sin duda, vale la pena verlo si estás pensando en invertir en uno de estos, y se espera que el precio internacional sea muy alto.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.