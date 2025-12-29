El Samsung Galaxy Z TriFold no resiste una prueba de tortura extrema: esto es lo que dice sobre su durabilidad
Aún así. ¡No intentes romperlo¡
- El Galaxy Z TriFold se somete a la prueba de JerryRigEverything
- Demuestra ser un teléfono inteligente relativamente frágil
- Incluso hay una forma correcta y una incorrecta de doblarlo
El recién lanzado Samsung Galaxy Z TriFold ha sido sometido a una prueba de tortura extrema por parte del conocido destructor de teléfonos JerryRigEverything, y tal vez no te sorprenda saber que el dispositivo plegable no sobrevivió a la experiencia.
Puedes ver el vídeo completo en YouTube (a través de SamMobile), pero el resumen es que el Galaxy Z TriFold no resistió bien una serie de flexiones y arañazos deliberados, y al final no quedó mucho del teléfono.
Es importante señalar que ya sabíamos que se trata de un teléfono delicado y que las pruebas que realiza JerryRigEverything van mucho más allá del estrés y la tensión cotidianos. Estos videos de desmontaje tienen como objetivo llevar los teléfonos al límite.
Dicho esto, este video es un recordatorio aleccionador de que hay que tener mucho, mucho cuidado con este teléfono si se está pensando en comprarlo (de hecho, viene con una funda). Ya está disponible en Corea del Sur y se espera que esté disponible de forma más generalizada en 2026.
Lo estás doblando mal
El primer aspecto realmente interesante del desmontaje es que el Galaxy Z TriFold intentará avisarte si lo pliegas por el lado «equivocado», es decir, empezando por el panel de la cámara. Esto deja un hueco, si aún no has empujado el otro panel.
También es sorprendente la rapidez con la que el polvo se introduce en los mecanismos del teléfono. Es cierto que hay una cantidad excesiva de suciedad acumulada en la parte superior de la pantalla, pero no tarda mucho en empezar a crujir la bisagra (el teléfono tiene la clasificación IP48 de protección contra el polvo y el agua).
A medida que continúa la prueba de tortura, el teléfono se convierte en el primer modelo de Samsung que JerryRigEverything ha presentado que no supera la prueba de flexión: la pantalla se rompe y el teléfono se apaga al doblarse, lo que quizá no sea una sorpresa dado el grosor de 4,2 mm de uno de los paneles.
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
Al seguir doblándolo y rascándolo, se revelan las entrañas del teléfono, incluidas tres baterías separadas. Sin duda, vale la pena verlo si estás pensando en invertir en uno de estos, y se espera que el precio internacional sea muy alto.
Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!
Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.
Dave is a freelance tech journalist who has been writing about gadgets, apps and the web for more than two decades. Based out of Stockport, England, on TechRadar you'll find him covering news, features and reviews, particularly for phones, tablets and wearables. Working to ensure our breaking news coverage is the best in the business over weekends, David also has bylines at Gizmodo, T3, PopSci and a few other places besides, as well as being many years editing the likes of PC Explorer and The Hardware Handbook.
- Antonio QuijanoEditor