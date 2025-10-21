El Samsung Galaxy S26 Ultra podría utilizar un chipset Exynos, y sorprendentemente eso podría ser algo positivo

El Samsung Galaxy S26 Ultra podría utilizar un chipset Exynos 2600 al menos en algunas regiones.

Esta sería la primera vez desde el S22 Ultra que no se utilizaría un chipset Snapdragon.

Sin embargo, los informes sugieren que el Exynos 2600 podría ser incluso mejor que los últimos chipsets Snapdragon y Apple.

Los últimos años, Samsung ha utilizado una combinación de chipsets en sus smartphones Galaxy de la serie S, con lo que se obtiene un "Exynos de fabricación propia o uno Qualcomm Snapdragon, dependiendo del dispositivo que se elija y el lugar del mundo en el que se encuentre.

Sin embargo, en los últimos años, los modelos Ultra siempre han utilizado Snapdragon. Aunque puede que ese no sea el caso del Samsung Galaxy S26 Ultra.

Así lo afirma un informe de Yonhap News (vía @Jukanlosreve), que afirma que es «probable» que se utilice el Exynos 2600 en el Samsung Galaxy S26 Ultra. No obstante, no especifican si se utilizará en todo el mundo o solo en algunas regiones, y si tuviéramos que adivinar, especularíamos que Estados Unidos seguirá recibiendo un chipset Snapdragon (concretamente el Snapdragon 8 Elite Gen 5), ya que Estados Unidos suele recibir los modelos Snapdragon de los teléfonos Galaxy S.

Pero si alguna versión del Galaxy S26 Ultra incorpora un chipset Exynos, será la primera vez que esto ocurra desde el Samsung Galaxy S22 Ultra en 2022.

Rendimiento prometedor

Si conoces los anteriores chipsets Exynos, esta noticia puede resultarte preocupante, ya que, aunque el Exynos 2600 es el modelo superior de la gama de chipsets Exynos, esta gama ha tenido una historia algo accidentada, ya que su rendimiento no suele estar a la altura de los chipsets Snapdragon superiores de Qualcomm.

Sin embargo, todo eso podría cambiar con el Exynos 2600, ya que el mismo informe afirma que tiene un rendimiento de NPU un 30 % superior y un rendimiento de GPU hasta un 29 % superior al del Snapdragon 8 Elite Gen 5.

La primera cifra debería ayudar especialmente con la IA, y la segunda con los juegos y la edición de vídeo, entre otras cosas.

Esto podría hacer que el teléfono de Samsung sea aún más potente que el iPhone 17 Pro Max. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Además, el Exynos 2600 también parece tener un rendimiento de NPU seis veces superior al del chipset A19 Pro utilizado por el iPhone 17 Pro Max, además de un rendimiento de CPU multinúcleo un 15 % superior y un rendimiento de GPU hasta un 75 % superior.

Son cifras notables y, aunque seguimos siendo un poco escépticos sobre si realmente será tan bueno, si lo es, podría ser la primera vez que los compradores del modelo Snapdragon sientan que se les está engañando.

Probablemente descubriremos exactamente qué tan buena es cada configuración del Samsung Galaxy S26 Ultra a principios de 2026, ya que es probable que se lance a más tardar en marzo.

