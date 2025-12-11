El Galaxy Z TriFold tiene un ingenioso truco para PC que podría justificar su precio, y espero que llegue al iPhone Fold

Puede extender el escritorio de Windows a esta pantalla.

Se ha revelado otra característica del Galaxy Z TriFold

Puedes utilizar el teléfono como segunda pantalla para tu PC con Windows

Esta función ya está disponible en las tabletas Samsung

El Samsung Galaxy Z TriFold se presentó oficialmente a principios de diciembre, pero aún seguimos conociendo nuevos detalles sobre él. La última novedad es que el teléfono será compatible con la función Second Screen de Samsung, por lo que se podrá utilizar como monitor adicional para la computadora.

Esta información proviene de Android Authority y parece ser una forma estupenda de aprovechar la enorme pantalla principal de 10 pulgadas. A modo de comparación, el iPad básico lanzado en 2025 tiene una pantalla de 11 pulgadas (que, obviamente, no se pliega en dos puntos).

Ya hemos visto la función Second Screen en las tabletas Android de Samsung, que permite ampliar el escritorio de una PC con Windows al dispositivo móvil, básicamente tratándolo como un monitor externo, con una variedad de opciones de configuración disponibles.

Y lo que es aún mejor, todo funciona de forma inalámbrica, a través del estándar Miracast: ni siquiera es necesario conectar ningún cable. Según Android Authority, puedes encontrar la función Segunda pantalla en el Galaxy Z TriFold yendo a Dispositivos conectados desde Ajustes en One UI.

Estirándose

Las tabletas de Samsung ya son compatibles con esta función (Image credit: Jamie Richards / Future)

Esto se suma a todas las demás funciones que ofrece el Samsung Galaxy Z TriFold. Es el primer teléfono de Samsung que ofrece DeX independiente, lo que significa que puedes cambiar a una interfaz similar a la de un ordenador de escritorio en el propio teléfono, sin necesidad de una segunda pantalla o dispositivo.

También puedes utilizar una función llamada Modo extendido en el Galaxy Z TriFold para proyectar la pantalla del teléfono en un monitor externo, algo parecido a la Segunda pantalla, pero a la inversa. Sin duda, hay mucho aquí para mantenerte lo más productivo posible.

Los ingenieros de Apple que actualmente trabajan en el iPhone plegable harían bien en tomar nota: si hereda algunas de las capacidades de la segunda pantalla que se muestran aquí, y que están disponibles en los iPad actuales, entonces será un dispositivo mucho más útil.

El Galaxy Z TriFold saldrá a la venta mañana en Corea del Sur y estará disponible en Estados Unidos durante el primer trimestre de 2026, aunque aún se desconoce su precio. Por el momento, no se sabe si el teléfono se venderá en el Reino Unido o Australia.

