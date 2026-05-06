realme 16 Pro+ ya se puede comprar en México e incluye audífonos gratis
realme anuncia el lanzamiento oficial en México del realme 16 Pro+, el dispositivo más avanzado de la nueva serie realme 16 Pro, diseñado para redefinir la experiencia en el segmento premium de gama media con un enfoque claro en fotografía profesional, diseño distintivo y potencia superior.
Disponible desde hoy en Mercado Libre, el realme 16 Pro+ se posiciona como el nuevo referente para usuarios que buscan llevar su creatividad y rendimiento al siguiente nivel.
Fotografía de 200MP: el nuevo estándar en retrato móvil
El realme 16 Pro+ lidera la serie como el "200MP Portrait Master", integrando hardware de nivel flagship con software avanzado para ofrecer resultados profesionales en cualquier escenario.
Entre sus principales capacidades destacan:
- Cámara principal 200MP LumaColor
- Lente periscópico con zoom óptico 3.5×
- Zoom digital hasta 120×
- Video 4K HDR con múltiples distancias focales
Gracias a tecnologías como ProDepth Bokeh Algorithm y el sistema FullFocal Portrait Lens Kit, el dispositivo logra:
- Desenfoque a nivel cabello
- Profundidad tridimensional
- Tonos de piel naturales y precisos
Diseño "Urban Wild": colaboración con Naoto Fukasawa
El realme 16 Pro+ introduce el concepto Urban Wild Design, que fusiona inspiración natural con una estética urbana sofisticada.
El dispositivo incorpora:
- Cubierta trasera de silicona orgánica bio-based
- Textura inspirada en el trigo natural
- Diseño ergonómico con acabado premium
- Perfil ultra delgado de 8.49 mm
Disponible en colores:
- Master Gold
- Master Grey
Además, ofrece resistencia IP69 contra agua y polvo, junto con protección avanzada para operar en condiciones extremas.
Rendimiento líder en su segmento
El realme 16 Pro+ integra un conjunto de especificaciones diseñadas para ofrecer un desempeño sobresaliente en cualquier escenario:
- Procesador Snapdragon® 7 Gen 4
- Hasta 1.44 millones de puntos en AnTuTu
- Pantalla curva de 6.8" 1.5K a 144Hz
- Brillo máximo de 6500 nits
- Batería de 7000mAh
- Sistema de enfriamiento avanzado
- realme UI 7.0 con optimización de rendimiento
- Precio y disponibilidad en México:
- El realme 16 Pro+ ya está disponible en México a través de Mercado Libre.
- Precios oficiales:
- realme 16 Pro+: desde $12,499 MXN
Promoción de lanzamiento:
Por tiempo limitado, la compra del realme 16 Pro+ incluye unos realme Buds sin costo adicional, disponibles hasta agotar existencias.
Con este lanzamiento, realme refuerza su compromiso de democratizar la tecnología de alto nivel, acercando innovación real a más usuarios.
Disponibilidad adicional
Asimismo, el realme 16 Pro 5G ya se encuentra disponible en México, ampliando la oferta de la serie para distintos perfiles de usuario.