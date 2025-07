motorola razr 60 ultra: descubre por qué es el plegable tipo flip más potente del mundo

¿Eres de los que piensa que los smartphones plegables solamente son "bonitos"? De ser así, tal vez lo siguiente cambiará tu opinión por completo.

Los smartphones plegables son exquisitas piezas de diseño, pero de poco servirían si la gente no pudiera hacer con ellos lo mismo -o más- que con un móvil tradicional. ¿Más? Sí, es posible. ¿Cómo? Echemos un vistazo al motorola razr 60 ultra, el flip más potente1 del mercado.

"El razr 60 ultra es una pieza de diseño sin precedentes, con acabados y materiales para destacar. En su interior, hemos conseguido reunir componentes únicos, capaces de dar vida a sistemas de IA que transformarán la experiencia de las personas. Todo ello, en un formato plegable, cómodo y sin necesidad de abrir el dispositivo", señalan desde Motorola.

Por qué el razr 60 ultra es el plegable más potente del mundo

Para consolidarse como el smartphone plegable más potente del mundo, el razr 60 ultra reúne unas condiciones únicas. Son muchas, así que hemos tenido que centrarnos sólo en 4, relacionadas entre sí:

El procesador más potente del mundo

El razr 60 ultra está equipado con la plataforma móvil Snapdragon 8 Elite de 3nm más avanzada de Qualcomm. El CPU Qualcomm Oryon de iluminación rápida impulsa un asombroso aumento del 45% en el rendimiento2 del CPU y un 44% más de eficiencia energética en comparación con la generación anterior, lo que se traduce en una multitarea más rápida, un procesamiento robusto y una mayor duración de la batería.

Además, el nuevo GPU Adreno de Qualcomm mejora los juegos de alta carga gráfica en un 40%.

Toda esa potencia encuentra un aliado en la batería de 4.700 mAh, que ofrece más de 36 horas de vida4. La plataforma móvil Snapdragon 8 Elite incorpora un motor de procesamiento de IA para aumentar el rendimiento sin comprometer la eficiencia energética.

Cuando necesites batería, podrás disfrutar de la carga más rápida en un teléfono plegable y obtener carga para todo el día en solo 85 minutos, utilizando el cargador TurboPower de 68W. El razr 60 ultra añade carga inalámbrica de 30W que es 2 veces más rápida y tiene la capacidad de compartir batería con otros dispositivos utilizando la carga inversa.

La pantalla externa práctica y funcional

El desarrollo del equipo de ingenieros de Motorola y la potencia que ofrece la plataforma de Qualcomm Technologies permiten que, sin abrir el razr 60 ultra, puedas controlar tu música, ver lo que pasa en las redes sociales, acceder a fotos, pago sin contacto, navegar con Maps e incluso invocar a un asistente de IA. Eso sucede desde una pantalla HDR10+ de 4'' y con una visión completa un 40% mayor que otros plegables.

¿Es todo lo que puedo hacer? No, generación tras generación, llegan nuevas funciones a las pantallas externas de los razr. Ahora, podrás aprovechar el Next Move: en tiempo real, reconoce lo que hay en la pantalla, como una receta o un itinerario de viaje, y ofrece sugerencias para los siguientes pasos. Esto puede incluir guardar detalles importantes para recordarlos más tarde, generar una lista de reproducción de cocina con Playlist Studio o acceder a Image Studio para obtener una imagen, avatar, fondo de pantalla o sticker inspirados en tu próximo viaje.

Y con Smart Connect con AI6, podrás acceder a estos elementos con un simple comando de voz o texto como «muéstrame esto en mi televisor» para transmitirlo al televisor, reflejarlo en un PC o tableta o iniciar un centro multitarea.

No tendrás que temer lo que le ocurra a la pantalla de tu razr 60 ultra dentro de los bolsillos, el bolso o una eventual caída: es el primer plegable con Corning Gorilla Glass-Ceremic, la pantalla externa más resistente de todos los razr con un rendimiento 10 veces superior en caídas7, por lo que puedes estar tranquilo sabiendo que está protegida de arañazos y golpes.

Moto ai convive con otros sistemas de IA

Si el teléfono plegable más potente del mundo tuviera acceso a una sola plataforma de IA, ese título se quedaría corto. Por eso, gracias a los ingenieros de Motorola y a la potencia del Snapdragon 8 Elite, el razr 60 ultra incorpora la versión más avanzada de moto ai, Google Gemini, Copilot de Microsoft y Perplexity.

Con estos asistentes podrás resolver sin esfuerzo prácticamente cualquier tarea cotidiana. Ni siquiera necesitarás abrir el dispositivo.

Por ejemplo, desde la pantalla externa puedes lanzar todas las funciones de moto ai, como Atrápame8 y Presta atención. Todo lo que tienes que hacer es mirar a la pantalla en modo tienda o de pie y decir ¿Qué me he perdido? para que tu razr 60 ultra haga un recuento de las notificaciones que te has perdido.

Si dices, Pon atención, hará una transcripción detallada de lo que escucha. Así mismo, con manos libres, puedes activar Look & Talk para instantáneamente iniciar una conversación con moto ai.

También es posible acercar la mano a la pantalla, mantener pulsado el botón dedicado a la IA o con la voz iniciar una conversación con Gemini de Google, sin necesidad de abrir el dispositivo.

¿Mejora la IA las fotos del razr 60 ultra? ¡Por supuesto! Con moto ai, el primer sistema de triple cámara de 50 MP entre los flip añade un efecto cinematográfico a los momentos cotidianos. En cada foto, el motor de mejora fotográfica basado en IA ofrece un rango dinámico mejorado, reduce el ruido y captura los detalles más sutiles de cada foto para obtener la máxima calidad sin que el usuario tenga que jugar con los ajustes.

Otras tres funciones del razr 60 ultra te convertirán en un fotógrafo experto:

Signature Style utiliza la IA para aprender las preferencias de los usuarios en función de las imágenes que eligen y, a continuación, ajusta automáticamente sus fotos para garantizar que se alinean con su estética personal, sin necesidad de realizar ajustes manuales.

Group Shot captura automáticamente varios fotogramas en un segundo y los combina para garantizar que todos tengan los ojos abiertos.

Action Shot te ayuda a conseguir fotos enfocadas de amigos mientras están en movimiento, ajustando automáticamente la velocidad de obturación en función de las diferentes condiciones de iluminación

Diseño y construcción

El motorola razr 60 ultra tiene un diseño elegante y sofisticado, características necesarias para enmarcar el flip más potente del mundo.

Hay cuatro acabados únicos entre los que elegir: Alcántara suave al tacto (el mismo material que se utiliza en los interiores de los coches de lujo); madera auténtica (con certificaciones FSC11); satinado; o inspirado en piel. Cada material se combina con un color Pantone especialmente seleccionado: PANTONE Scarab inspirado en la naturaleza, PANTONE Mountain Trail primitivo, PANTONE Cabaret juvenil y PANTONE Rio Red intenso.

La belleza exterior no significaría mucho si el resto no estuviera a la altura. L0s razr 60 ultra están diseñados para disfrutar más y preocuparse menos. Incorpora una nueva placa de bisagra de titanio reforzado con una resistencia cuatro veces12 superior a la del acero inoxidable de grado quirúrgico. Con ello, es capaz de soportar hasta un 35% más de flexión que la generación anterior13.

La nueva bisagra y el resistente cristal ultrafino añaden una ventaja: la pantalla es un 30% más suave14. Elegancia y sofisticación no son sinónimos de debilidad. Diseñado con huecos mínimos y filtros de cepillo integrados, el razr 60 ultra cuenta con protección IP4815 contra el polvo y el agua para soportar la inmersión en 1.5 metros de agua dulce durante un máximo de 30 minutos y proteger contra el polvo.