Motorola presenta el edge 70 pro y expande su portafolio con nuevos moto g

Como te compartimos anteriormente, Motorola sorprendió con nuevos dispositivos plegables, pero eso no fue todo, ya que también incorporo dispositivos a la Brilliant Collection.

Pero eso no es todo, también se presentaron los nuevos motorola edge 70 pro con el flamante enfoque de diseño Collections by Motorola; y moto g max y moto g47.

Además, hay dos nuevas funciones en Google Fotos: Wardrobe, capaz de identificar prendas y accesorios desde la biblioteca de los usuarios y probar automáticamente cómo les quedan esos outfit; y la integración de Recuerdos en Daily Drops, facilitando revivir momentos importantes a diario.

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Brilliant Collection suma motorola signature y moto buds 2 plus

(Image credit: Motorola)

Por su parte, los nuevos integrantes de la Brilliant Collection combinan la experiencia tecnológica y la innovación de Motorola con los cristales de Swarovski, la tecnología de sonido de Bose y un color Pantone especialmente seleccionado para reinventar el motorola signature y los moto buds 2 plus de una manera nueva y deslumbrante.

motorola edge 70 pro: nuevo enfoque de diseño Collections by Motorola

(Image credit: Motorola)

El nuevo motorola edge 70 pro reinventa lo que significa estar a la vanguardia y tener un aspecto impecable. Es el primer dispositivo que encarna el nuevo enfoque de diseño de Motorola, Collections by Motorola, que transforma cada dispositivo en un accesorio personal pero potente mediante el uso de texturas sensoriales, materiales refinados y colores seleccionados.

moto g max y moto g47

(Image credit: Motorola)

El nuevo moto g max incorpora la mejor cámara de la serie moto g hasta la fecha, con un sensor de ultra alta resolución de 200 MP. Por su lado, el moto g 47 está diseñado para ofrecer rendimiento potente, cámaras destacadas y autonomía para todo el día.

Nuevas funciones de Google Photos

(Image credit: Motorola)

La nueva función Wardrobe permite identificar prendas y accesorios desde la biblioteca de fotos. Luego de organizar automáticamente un “armario digital”, los usuarios pueden combinar outfits, probar estilos y compartir looks directamente desde la app. Además, anunció la integración de Google Photos Memories en Daily Drops, el nuevo feed inteligente de Motorola, primer socio de telefonía móvil en hacerlo: ofrece contenido personalizado (noticias, clima, calendario y recuerdos), facilitando a los usuarios redescubrir y revivir momentos importantes diariamente.