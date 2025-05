Hot Sale 2025: Descubre las mejores ofertas de RedMagic y Nothing

Como te compartimos anteriormente, Hot Sale 2025 está a la vuelta de la esquina en México y con él llegan miles de ofertas y descuentos que no pueden dejar pasar por ningún motivo.

Nothing y RedMagic no podían quedar fuera de este evento tan importante y por ello han preparado una serie de ofertas y descuentos especiales que tienen que aprovechar. Así que no dejen pasar los detalles a continuación.

¿Cuándo estarán disponibles las ofertas de Nothing y RedMagic?

Cada una de las promociones de Nothing y RedMagic tienen diferente temporalidad, aunque la mayoría inicia a partir del 26 de mayo a las 6:00 AM y hasta 5 de junio a las 6:00 AM. Por ejemplo, REDMAGIC tendrá descuentos en sus teléfonos 10 Pro, paquetes del mismo teléfono y paquetes de su modelo 10 Air.

De esta forma, aquellos usuarios que compren un teléfono REDMAGIC 10 Air en su versión de 12+256GB tendrán un descuento automático de MXP $398.00, mientras que la versión de 16+512GB tendrá descuento de $968.00, mientras que el Modelo REDMAGIC 10 Pro tiene un descuento de MXP$600.00, además de ofertas adicionales de hasta MXP$199.00 en accesorios y complementos.

Por si esto fuera poco, las primeras 100 ordenes de REDMAGIC 10 Pro, 10 Air y paquetes seleccionados se llevan una playera gratis y las órdenes adicionales se llevarán un sticker.

Además la marca implementara un programa de Buy now, pay later y otros descuentos de acuerdo al tipo de pago que se seleccione:

Mercado Pago: hasta 20% de descuento con el cupón HSD25MP, valido desde mayo 26 hasta junio 3

Hasta 24 meses y 6 meses sin intereses con tarjetas de crédito y Mercado Pago

Kueski: Buy now, pay later, y 15% de descuento en la primer compra con el cupón KUESKINUEVO, valido hasta mayo 31

(Image credit: Nothing)

Por su parte, Nothing tendrá descuentos en productos seleccionados que van desde un 5% y hasta un 20%, algunos de estos descuentos son:

Todos las versiones del teléfono Nothing Phone (3a) con descuento del 5%, audífonos Nothing Ear Open y Nothing Ear con 17% de descuento y los Ear (a) con 20% de descuento. Y el CMF Watch Pro 2 con descuento de 20%.