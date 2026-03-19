El nuevo Google Pixel 10a ya está disponible en México
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¡La espera terminó! El Google Pixel 10a ya está disponible en México después de una semana de preventa, la cual inicio el pasado 12 de marzo.
Este equipo, diseñado para democratizar la inteligencia artificial de Gemini y las herramientas fotográficas de nivel profesional, estará disponible en nuestro país a partir del próximo jueves 19 de marzo de 2026.
Los usuarios podrán elegir el Google Pixel 10a en cuatro atractivos colores exclusivos de la Serie A (Lavanda, Frambuesa, Gris Niebla y Obsidiana) en las siguientes versiones:El artículo continúa a continuación
Precios en México:
- Modelo de 128 GB: $11,999 MXN
- Modelo de 256 GB: $14,499 MXN
¿Por qué elegir el Google Pixel 10a?
- Diseño y durabilidad: Pantalla Actua ultrabrillante de 6.3 pulgadas con Gorilla® Glass™ 7i, certificación IP68 y fabricado con la mayor cantidad de materiales reciclados en la historia de la Serie A.
- Rendimiento e IA: Impulsado por el procesador Google Tensor G4 y 8 GB de RAM, con Gemini Live y Gemini integrado nativamente para facilitar tu día a día.
- Cámara excepcional: Sistema dual (48 MP y 13 MP ultra gran angular) respaldado por IA con funciones inéditas en la serie A como Toma Perfecta Automática, Agrégame y Editor Mágico.
- Inversión a largo plazo: Batería de más de 30 horas de duración y siete años de actualizaciones garantizadas de sistema, seguridad y Pixel Drops, además del nuevo Android 16.
Promoción especial de lanzamiento
Para celebrar su llegada a México, los usuarios podrán aprovechar una promoción exclusiva: en la compra de un Google Pixel 10a llévate de regalo unos Google Pixel Buds 2a a través de los socios comerciales.
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